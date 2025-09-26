Ισπανία: «Τρέχει» με 0,8% ανάπτυξη το β΄ τρίμηνο - Πάνω από εκτιμήσεις και ευρωζώνη

Σύμφωνα με τα οριστικά στοιχεία της εθνικής στατιστικής υπηρεσίας INE, το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ) αυξήθηκε κατά 0,8% σε τριμηνιαία βάση, έναντι πρόβλεψης 0,7%. Το αποτέλεσμα αυτό υπερβαίνει σημαντικά τον μέσο όρο της ευρωζώνης, η οποία στο ίδιο διάστημα κινήθηκε οριακά με ανάπτυξη μόλις 0,1%.
Η τέταρτη μεγαλύτερη οικονομία της ευρωζώνης συνεχίζει να επιδεικνύει αξιοσημείωτη αντοχή, παρά τις πολιτικές προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ, ο οποίος κυβερνά χωρίς κοινοβουλευτική πλειοψηφία. Οι αναλυτές σημειώνουν ότι η κατανάλωση των νοικοκυριών, ο τουρισμός αλλά και οι επενδύσεις σε τομείς όπως οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας συμβάλλουν αποφασιστικά στη διατήρηση της θετικής πορείας.
Η σύγκριση με την υπόλοιπη ευρωζώνη είναι ενδεικτική: χώρες όπως η Γερμανία παραμένουν σε τροχιά στασιμότητας, ενώ η Ιταλία κατέγραψε επίσης χαμηλούς ρυθμούς ανάπτυξης. Η Ισπανία, αντίθετα, φαίνεται να αξιοποιεί καλύτερα την ισχυρή τουριστική σεζόν και τις ροές του Ταμείου Ανάκαμψης της Ε.Ε., στηρίζοντας την οικονομική της δραστηριότητα.