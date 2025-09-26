Ισπανία: «Τρέχει» με 0,8% ανάπτυξη το β΄ τρίμηνο - Πάνω από εκτιμήσεις και ευρωζώνη

Η ισπανική οικονομία συνεχίζει να ξεχωρίζει στην ευρωζώνη, καταγράφοντας υψηλότερη του αναμενόμενου ανάπτυξη το δεύτερο τρίμηνο του 2025.

Σύμφωνα με τα οριστικά στοιχεία της εθνικής στατιστικής υπηρεσίας INE, το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ) αυξήθηκε κατά 0,8% σε τριμηνιαία βάση, έναντι πρόβλεψης 0,7%. Το αποτέλεσμα αυτό υπερβαίνει σημαντικά τον μέσο όρο της ευρωζώνης, η οποία στο ίδιο διάστημα κινήθηκε οριακά με ανάπτυξη μόλις 0,1%.

Η τέταρτη μεγαλύτερη οικονομία της ευρωζώνης συνεχίζει να επιδεικνύει αξιοσημείωτη αντοχή, παρά τις πολιτικές προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ, ο οποίος κυβερνά χωρίς κοινοβουλευτική πλειοψηφία. Οι αναλυτές σημειώνουν ότι η κατανάλωση των νοικοκυριών, ο τουρισμός αλλά και οι επενδύσεις σε τομείς όπως οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας συμβάλλουν αποφασιστικά στη διατήρηση της θετικής πορείας.

Η σύγκριση με την υπόλοιπη ευρωζώνη είναι ενδεικτική: χώρες όπως η Γερμανία παραμένουν σε τροχιά στασιμότητας, ενώ η Ιταλία κατέγραψε επίσης χαμηλούς ρυθμούς ανάπτυξης. Η Ισπανία, αντίθετα, φαίνεται να αξιοποιεί καλύτερα την ισχυρή τουριστική σεζόν και τις ροές του Ταμείου Ανάκαμψης της Ε.Ε., στηρίζοντας την οικονομική της δραστηριότητα.