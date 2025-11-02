Κρήτη: Φόβοι για νέα βεντέτα στα Βορίζια – Δύο προσαγωγές
12:39 - 02 Νοε 2025

Κρήτη: Φόβοι για νέα βεντέτα στα Βορίζια – Δύο προσαγωγές

Υπό αστυνομικό κλοιό παραμένει το χωριό Βορίζια Ηρακλείου, μετά τη φονική βεντέτα που ξέσπασε χθες μεταξύ δύο οικογενειών, αφήνοντας πίσω της δύο νεκρούς και τέσσερις τραυματίες. Ισχυρές δυνάμεις της ΕΛ.ΑΣ., με συμμετοχή μονάδων ΕΚΑΜ και ΟΠΚΕ, έχουν αποκλείσει την περιοχή, ενώ αυξημένα μέτρα ασφαλείας εφαρμόζονται και στα νοσοκομεία Βενιζέλειο και ΠΑΓΝΗ, όπου νοσηλεύονται οι τραυματίες.

Στην προσαγωγή δυο ατόμων, στο πλαίσιο των ερευνών για το μακελειό στα Βορίζια, προχώρησαν αστυνομικές δυνάμεις, όπως έγινε γνωστό το μεσημέρι της Κυριακής (2/11). Πρόκειται για δυο άτομα , ένας από κάθε οικογένεια που έχει εμπλακεί στην υπόθεση. Ο ένας από τους δυο προσαχθέντες , μάλιστα, κατά την ερευνα που έγινε, βρέθηκε με αδήλωτη καραμπίνα.

Σήμερα αναμένεται επίσης να τελεστεί η πρώτη κηδεία, γεγονός που έχει θέσει τις αρχές σε κατάσταση συναγερμού, υπό τον φόβο νέου κύκλου αίματος. Παράλληλα, αποφασίστηκε να παραμείνουν κλειστά τα σχολεία της περιοχής για τις επόμενες δύο ημέρες. Μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει καμία σύλληψη.

Το χρονικό της αιματοχυσίας

Σύμφωνα με πληροφορίες της αστυνομίας, ο 39χρονος – ένας εκ των δύο νεκρών – φέρεται να ήταν εκείνος που άνοιξε πρώτος πυρ το πρωί του Σαββάτου (1/11), πυροδοτώντας τη φονική αντιπαράθεση. Για αρκετά λεπτά, οι δύο οικογένειες αντάλλασσαν πυρά με βαρύ οπλισμό, μέσα στο χωριό, ενώ στο σημείο περισυνελέγησαν περισσότεροι από 2.000 κάλυκες.

Η βεντέτα μεταξύ των οικογενειών υποβόσκει εδώ και χρόνια, ωστόσο σύμφωνα με πληροφορίες, αναζωπυρώθηκε πρόσφατα όταν μέλος της μίας οικογένειας αγόρασε σπίτι σε σημείο που η άλλη θεωρούσε «δικό της». Το περιστατικό αυτό φαίνεται πως αποτέλεσε τη σπίθα για την αιματηρή αναμέτρηση.

Σε πλήρη επιφυλακή η ΕΛΑΣ – Έρευνες και αναζητήσεις υπόπτων

Μέχρι αργά το βράδυ πραγματοποιήθηκε ευρεία σύσκεψη υπό τον Αρχηγό της ΕΛ.ΑΣ., αντιστράτηγο Δημήτρη Μάλλιο, ο οποίος μετέβη εκτάκτως στην Κρήτη συνοδευόμενος από κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος. Στη σύσκεψη συμμετείχαν οι επικεφαλής των τοπικών αστυνομικών δυνάμεων και ανώτατα στελέχη της ΔΑΟΕ, προκειμένου να χαραχθεί το επιχειρησιακό πλάνο για την αποτροπή νέας βεντέτας και την πρόοδο των ερευνών.

Οι αρχές εξετάζουν μαρτυρίες που περιγράφουν με λεπτομέρειες τον τρόπο έναρξης της συμπλοκής. Φέρεται ότι από την αντίπαλη πλευρά εμπλέκονται δύο άνδρες, οι οποίοι νοσηλεύονται φρουρούμενοι στο ΠΑΓΝΗ, ενώ αναζητούνται τουλάχιστον δύο ακόμη άτομα από την ίδια οικογένεια.

Η αστυνομία διατηρεί ισχυρή παρουσία στην περιοχή, επιχειρώντας να αποτρέψει κάθε νέα έκρηξη βίας σε ένα χωριό που βρίσκεται ακόμη υπό το βάρος της αιματηρής βεντέτας.

Τελευταία τροποποίηση στις 02/11/2025 - 12:40
