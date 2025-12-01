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Ξεκίνησαν οι αιτήσεις για το «ελληνικό Erasmus» - Προθεσμία έως τις 4 Δεκεμβρίου
Ειδήσεις
16:34 - 01 Δεκ 2025

Ξεκίνησαν οι αιτήσεις για το «ελληνικό Erasmus» - Προθεσμία έως τις 4 Δεκεμβρίου

Reporter.gr Newsroom
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Από σήμερα και μέχρι την Πέμπτη 4 Δεκεμβρίου 2025 στις 14:00, θα παραμείνει ανοιχτή η πλατφόρμα για τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων για το πρόγραμμα εσωτερικής κινητικότητας των ελληνικών πανεπιστημίων, γνωστό και ως «ελληνικό Erasmus».

Σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Παιδείας, οι προπτυχιακοί φοιτητές των ΑΕΙ που έχουν εισαχθεί μέσω Πανελλαδικών Εξετάσεων ΓΕΛ ή ΕΠΑΛ μπορούν να καταθέσουν ηλεκτρονικά την αίτησή τους για συμμετοχή στο πρόγραμμα κατά το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2025-2026. Η αίτηση υποβάλλεται μέσω της πλατφόρμας:
https://internalerasmus.it.minedu.gov.gr

Για την είσοδο στο σύστημα, οι ενδιαφερόμενοι χρησιμοποιούν το πανεπιστημιακό όνομα χρήστη (username) και τον κωδικό πρόσβασης (password) που τους έχει δοθεί από τη Γραμματεία του Τμήματος ή της Σχολής τους (π.χ. για υπηρεσίες όπως η φοιτητική ταυτότητα, ο Εύδοξος κ.ά.).

Βάσει των προϋποθέσεων του προγράμματος, κάθε φοιτητής μπορεί να δηλώσει μετακίνηση προς ένα ΑΕΙ της επιλογής του και να επιλέξει έως τρία προγράμματα σπουδών πρώτου κύκλου του συγκεκριμένου Ιδρύματος, με σειρά προτίμησης.

Απαραίτητα δικαιολογητικά

Η ηλεκτρονική αίτηση πρέπει να συνοδεύεται από τα εξής έγγραφα, τα οποία αναρτώνται στην πλατφόρμα:

  • Αντίγραφο ακαδημαϊκής ταυτότητας

  • Βεβαίωση σπουδών από το Τμήμα ή τη Μονοτμηματική Σχολή

  • Σύντομο βιογραφικό σημείωμα, σύμφωνα με το πρότυπο Europass

  • Επιστολή κινήτρων για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα, με αναλυτική παρουσίαση των λόγων που οδηγούν τον φοιτητή/τη φοιτήτρια να επιδιώξει τη μετακίνηση και την παρακολούθηση μαθημάτων στο συγκεκριμένο ΑΕΙ για ένα εξάμηνο

Εφόσον το επιθυμούν, οι φοιτητές μπορούν να καταθέσουν επιπλέον έγγραφα που ενδέχεται να ενισχύσουν την αίτησή τους, όπως:
– αναλυτική βαθμολογία,
– συστατικές επιστολές,
– αντίγραφα τίτλων σπουδών,
– πιστοποιητικά ξένων γλωσσών.

Επισημαίνεται ότι όλες οι αιτήσεις και τα συνοδευτικά δικαιολογητικά αποστέλλονται ηλεκτρονικά στα αντίστοιχα πανεπιστήμια υποδοχής. Η αξιολόγηση πραγματοποιείται από τη Συνέλευση του Τμήματος ή της Μονοτμηματικής Σχολής που θα δεχθεί τον φοιτητή.

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