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Οι οδηγίες στους δημοσίους υπαλλήλους για την κακοκαιρία Byron - Ποιοι μπορούν να απουσιάσουν
Ειδήσεις
19:18 - 04 Δεκ 2025

Οι οδηγίες στους δημοσίους υπαλλήλους για την κακοκαιρία Byron - Ποιοι μπορούν να απουσιάσουν

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Κατόπιν του επικαιροποιημένου Έκτακτου Δελτίου Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων (ΕΔΕΦΚ), που εκδόθηκε σήμερα, Πέμπτη 4 Δεκεμβρίου 2025, από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ), όσοι υπάλληλοι δεν δύνανται να προσέλθουν στις Υπηρεσίες τους την Παρασκευή, 5/12/2025, λόγω των φαινομένων αυτών, δύνανται να απουσιάσουν νομίμως από την υπηρεσία τους δυνάμει των διατάξεων της παρ. 11 του αρ. 50 του Υπαλληλικού Κώδικα (ν. 3528/2007), σύμφωνα με τις οποίες:

«11. Σε περίπτωση ανυπαίτιας αδυναμίας προσέλευσης στην εργασία για λόγους που οφείλονται σε δυσμενείς καιρικές συνθήκες και εφόσον έχει εκδοθεί αρμοδίως σύσταση για περιορισμό των μετακινήσεων, δύναται να χορηγείται στους υπαλλήλους ειδική άδεια έως δύο εργασίμων ημερών ανά ημερολογιακό έτος».

Περαιτέρω, οι υπάλληλοι συνιστάται εντόνως να μετακινηθούν προς τον τόπο εργασίας τους με όρους ασφάλειας, ήτοι ακόμα και σε ώρα προσέλευσης αργότερα από την καθορισμένη, χωρίς οιαδήποτε δυσμενή συνέπεια, οπότε και για λόγους ανωτέρας βίας η καθυστερημένη προσέλευσή τους είναι δικαιολογημένη.

Τα ως άνω αφορούν εκείνους τους υπαλλήλους, τα καθήκοντα των οποίων δεν συνδέονται άμεσα με την αντιμετώπιση των δυσμενών καιρικών συνθηκών. Για τους υπαλλήλους αυτούς, αρμόδιοι να παρέχουν οδηγίες για τον τρόπο παροχής εργασίας είναι οι επικεφαλής των υπηρεσιών αιχμής, στην οποία ανήκουν οργανικά, ιδίως αρμόδιος επικεφαλής των ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού, νοσηλευτικών ιδρυμάτων κλπ.

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