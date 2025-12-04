ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ και Νέα Αριστερά ζητούν έκτακτη σύγκληση της Επιτροπής Θεσμών μετά τις σοβαρές αποκαλύψεις για τις υποκλοπές

Κοινή επιστολή προς το Προεδρείο της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας κατέθεσαν σήμερα οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, του ΠΑΣΟΚ και της Νέας Αριστεράς που συμμετέχουν στην Επιτροπή, ζητώντας την άμεση και έκτακτη σύγκλησή της.

Πιο συγκεκριμένα, το παραπάνω αίτημα έρχεται μετά τις ιδιαίτερα σοβαρές αποκαλύψεις που προέκυψαν κατά την ακροαματική διαδικασία της 21ης Νοεμβρίου 2025 στην υπόθεση των υποκλοπών.

Κατά την ένορκη κατάθεσή του, ο μάρτυρας Σταμάτης Τρίμπαλης -πρώην νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας Krikel, που συνδέεται με τον κατηγορούμενο επιχειρηματία Γιάννη Λαβράνο- υποστήριξε ότι πριν από την εμφάνισή του, στις 22 Σεπτεμβρίου 2022, ενώπιον της τότε Εξεταστικής Επιτροπής της Βουλής, είχε λάβει προκαταβολικά τις ερωτήσεις των βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας και γνώριζε εκ των προτέρων τόσο το περιεχόμενό τους, όσο και τις αναμενόμενες απαντήσεις.

Οι καταγγελίες αυτές εγείρουν σοβαρά ζητήματα που άπτονται της θεσμικής ακεραιότητας και της εύρυθμης λειτουργίας της Εξεταστικής Επιτροπής, προκαλώντας εύλογες ανησυχίες για την αξιοπιστία της κοινοβουλευτικής διαδικασίας. Οι βουλευτές των τριών κομμάτων ζητούν να διερευνηθούν άμεσα τα γεγονότα και να αποσαφηνιστούν πλήρως όλες οι πτυχές της υπόθεσης.

Το νέο αυτό αίτημα συνδέεται με την πρόσφατη παρέμβαση του Γραμματέα της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Διονύση Καλαματιανού, στη Διάσκεψη των Προέδρων, κατά την οποία τόνισε ότι το ζήτημα των υποκλοπών αποτελεί κορυφαίο θέμα για τη Δημοκρατία και το Κράτος Δικαίου. Υπενθύμισε δε ότι παραμένουν αναπάντητα κρίσιμα ερωτήματα σχετικά με τον ρόλο του Μεγάρου Μαξίμου και τους λόγους παρακολούθησης επιχειρηματιών, υπουργών και του αρχηγού των Ενόπλων Δυνάμεων.

Ακολουθεί ολόκληρο το κείμενο του αιτήματος:

«Αξιότιμε κ. Πρόεδρε,

Στη συνεδρίαση της 21ης Νοεμβρίου 2025 του δικαστηρίου όπου εκδικάζεται η υπόθεση των τηλεφωνικών υποκλοπών, ο μάρτυρας κ. Σταμάτης Τρίμπαλης, πρώην νόμιμος εκπρόσωπος στην εταιρεία Krikel του κατηγορούμενου επιχειρηματία Γιάννη Λαβράνου, κατά την ένορκη κατάθεση του δήλωσε ότι πριν την κατάθεσή του στις 22 Σεπτεμβρίου 2022 στην αρμόδια Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής, είχε λάβει εκ των προτέρων τις ερωτήσεις των μελών της ΝΔ και γνώριζε εκ των προτέρων το περιεχόμενό τους και τις απαντήσεις.

Συνεπώς, στην ακροαματική διαδικασία του δικαστηρίου, προέκυψε με ένορκη κατάθεση ότι ο μάρτυρας κατέθεσε ψευδή στοιχεία στην Βουλή, παραπλανώντας την εξεταστική επιτροπή σε συνεργασία με μέλη της επιτροπής . Το γεγονός αυτό εγείρει εξαιρετικά σοβαρά ζητήματα για τη συνολική λειτουργία της Εξεταστικής Επιτροπής για τις υποκλοπές, αλλά και προσβάλλει βαθύτατα το θεσμό της Βουλής, απαξιώνοντας τον κοινοβουλευτισμό στα μάτια των πολιτών.

Προκειμένου να διαλευκανθούν τα πραγματικά περιστατικά που αφορούν την λειτουργία της Εξεταστικής Επιτροπής της Βουλής, οι υπογράφοντες Βουλευτές αιτούμαστε την έκτακτη σύγκληση, σύμφωνα με τα άρθρα 41Α έως 43Α του Κανονισμού της Βουλής, της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας, προκειμένου να κληθεί προς ακρόαση, ο κ. Σταμάτης Τρίμπαλης».

Οι υπογράφοντες Βουλευτές

Μπιάγκης Δημήτριος

Καλαματιανός Διονύσιος

Πέρκα Θεοπίστη (Πέτη)

Δουδωνής Αριστείδη Παναγιώτης

Λιακούλη Ευαγγελία

Ξανθόπουλος Θεόφιλος

Τζανακόπουλος Δημήτριος