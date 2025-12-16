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ΕΛΣΤΑΤ: 94.091 θάνατοι στην Ελλάδα το 2025 έως την 40ή εβδομάδα – Πτωτική τάση σε ετήσια βάση
Ειδήσεις
12:25 - 16 Δεκ 2025

ΕΛΣΤΑΤ: 94.091 θάνατοι στην Ελλάδα το 2025 έως την 40ή εβδομάδα – Πτωτική τάση σε ετήσια βάση

Reporter.gr Newsroom
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Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) δημοσίευσε την Τρίτη (16/12) τα προσωρινά στατιστικά στοιχεία που αποτυπώνουν την εβδομαδιαία εξέλιξη των θανάτων για την περίοδο από την πρώτη (1 η ) έως και την σαρακοστή (40ή ) εβδομάδα του έτους 2025 (30/12/2024 – 05/10/2025), σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ημερομηνιών ISO8601. Τα στοιχεία αναφέρονται στους θανάτους που έλαβαν χώρα στην Ελληνική επικράτεια, κατά την εν λόγω περίοδο, οι οποίοι προκλήθηκαν από διάφορες αιτίες περιλαμβανομένων των θανάτων λόγω της πανδημίας Covid-19. Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στη δημοσίευση αυτή καταρτίζονται στο πλαίσιο της έρευνας Φυσικής Κίνησης Πληθυσμού (ΦΚΠ) και προέρχονται από στοιχεία που διαβιβάζονται από τα Ληξιαρχεία των Δημοτικών Αρχών σύμφωνα με τα γεγονότα θανάτων που έχουν δηλωθεί και καταχωρηθεί μέχρι την ημερομηνία διαβίβασής τους. Εκπρόθεσμες δηλώσεις θανάτων που διαβιβάζονται στην ΕΛΣΤΑΤ ενσωματώνονται, μετά την υποβολή τους, στην ημερομηνία του συμβάντος.

Σύμφωνα με τα στοιχεία αυτά, οι θάνατοι στην Ελλάδα κατά τις πρώτες σαράντα (40) εβδομάδες του 2025 (30/12/2024 - 05/10/2025) ανήλθαν σε 94.091 (47.554 άνδρες και 46.537 γυναίκες), ενώ κατά το αντίστοιχο διάστημα του 2024 (01/01/2024 - 06/10/2024) είχαν ανέλθει σε 97.263 (48.875 άνδρες και 48.388 γυναίκες) σημειώνοντας μείωση κατά 3.172 θανάτους (-3,3%). Μείωση κατά 7.140 θανάτους (-7,1%) σημειώθηκε σε σχέση με το μέσο όρο των συνολικών θανάτων των πρώτων σαράντα (40) εβδομάδων για τα έτη της περιόδου 2019 - 2024 (101.231 θάνατοι). Τα αντίστοιχα ποσοστά μεταβολής, ανά έτος, για την περίοδο 2019 - 2024 ανέρχονται σε -1,5% το 2024 σε σχέση με το 2023 (98.768), -9,9% το 2023 σε σχέση με το 2022 (109.595), 1,9% το 2022 σε σχέση με το 2021 (107.511), 10,4% το 2021 σε σχέση με το 2020 (97.365) και 0,5% το 2020 σε σχέση με το 2019 (96.883).

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Σύμφωνα με τα παραπάνω στοιχεία, κατά την περίοδο των πρώτων σαράντα (40) εβδομάδων του 2025 σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2024, οι πιο σημαντικές αυξήσεις καταγράφονται την 9 η (24/02/2025 - 02/03/2025), την 11η (10/03/2025 - 16/03/2025) και την 10η εβδομάδα (03/03/2025 - 09/03/2025) κατά 18,0%, 17,8% και 17,1% αντίστοιχα. Οι πιο σημαντικές μειώσεις καταγράφονται την 29 η (14/07/2025 - 20/07/2025), την 28 η (07/07/2025 - 13/07/2025) και την 33 η εβδομάδα (11/08/2025 - 17/08/2025) κατά 32,8%, 19,7% και 16,5% αντίστοιχα. Διευκρινίζεται ότι τα στοιχεία αναθεωρούνται μετά την ενσωμάτωση νεότερων στοιχείων ή την επικαιροποίηση προηγούμενων στοιχείων που διαβιβάζονται, κάθε φορά, από τα Ληξιαρχεία. Ως εκ τούτου, τα στοιχεία μπορεί να διαφέρουν από τα αντίστοιχα που ανακοινώθηκαν σε προηγούμενες δημοσιεύσεις

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