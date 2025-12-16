Λιγότεροι επισκέπτες, περισσότερα έσοδα: «Εκρηκτική» άνοδος εισπράξεων σε μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους τον Αύγουστο 2025

Κατά το μήνα Αύγουστο 2025 σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 2024, καταγράφεται μείωση των επισκεπτών μουσείων κατά 1,3%, αύξηση των επισκεπτών ελεύθερης εισόδου κατά 8,2% και αύξηση των αντίστοιχων εισπράξεων κατά 34,0%.
Στους αρχαιολογικούς χώρους, κατά το μήνα Αύγουστο 2025 σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 2024, καταγράφεται μείωση των επισκεπτών κατά 5,4%, αύξηση των επισκεπτών ελεύθερης εισόδου κατά 8,4% και αύξηση των αντίστοιχων εισπράξεων κατά 44,8%.
Κατά το οκτάμηνο Ιανουαρίου – Αυγούστου 2025 παρατηρείται μείωση, σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2024, κατά 0,9% στους επισκέπτες των μουσείων, αύξηση κατά 8,0% στους επισκέπτες ελεύθερης εισόδου, και αύξηση κατά 34,3% στις αντίστοιχες εισπράξεις.
Στους αρχαιολογικούς χώρους, κατά το οκτάμηνο Ιανουαρίου – Αυγούστου 2025, παρατηρείται μείωση κατά 4,6%, σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του έτους 2024 στον αριθμό επισκεπτών, αύξηση κατά 4,8% στους επισκέπτες ελεύθερης εισόδου και κατά 39,9% στις αντίστοιχες εισπράξεις.