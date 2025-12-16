Λιγότεροι επισκέπτες, περισσότερα έσοδα: «Εκρηκτική» άνοδος εισπράξεων σε μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους τον Αύγουστο 2025

Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνει τα αποτελέσματα της Έρευνας Κίνησης Μουσείων και Αρχαιολογικών Χώρων για τον μήνα Αύγουστο 2025.

Κατά το μήνα Αύγουστο 2025 σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 2024, καταγράφεται μείωση των επισκεπτών μουσείων κατά 1,3%, αύξηση των επισκεπτών ελεύθερης εισόδου κατά 8,2% και αύξηση των αντίστοιχων εισπράξεων κατά 34,0%.

Στους αρχαιολογικούς χώρους, κατά το μήνα Αύγουστο 2025 σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 2024, καταγράφεται μείωση των επισκεπτών κατά 5,4%, αύξηση των επισκεπτών ελεύθερης εισόδου κατά 8,4% και αύξηση των αντίστοιχων εισπράξεων κατά 44,8%.

Κατά το οκτάμηνο Ιανουαρίου – Αυγούστου 2025 παρατηρείται μείωση, σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2024, κατά 0,9% στους επισκέπτες των μουσείων, αύξηση κατά 8,0% στους επισκέπτες ελεύθερης εισόδου, και αύξηση κατά 34,3% στις αντίστοιχες εισπράξεις.

Στους αρχαιολογικούς χώρους, κατά το οκτάμηνο Ιανουαρίου – Αυγούστου 2025, παρατηρείται μείωση κατά 4,6%, σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του έτους 2024 στον αριθμό επισκεπτών, αύξηση κατά 4,8% στους επισκέπτες ελεύθερης εισόδου και κατά 39,9% στις αντίστοιχες εισπράξεις.