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Μεικτή εικόνα στους ελληνικούς λιμένες: Άνοδος επιβατών και μείωση εμπορευμάτων το δεύτερο τρίμηνο του 2025
Ναυτιλία
12:28 - 16 Δεκ 2025

Μεικτή εικόνα στους ελληνικούς λιμένες: Άνοδος επιβατών και μείωση εμπορευμάτων το δεύτερο τρίμηνο του 2025

Reporter.gr Newsroom
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Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνει τα αποτελέσματα διακίνησης επιβατών, εμπορευμάτων και κινητών μονάδων στους Ελληνικούς λιμένες κατά το β΄ τρίμηνο 2025.

Ειδικότερα:

Η συνολική διακίνηση επιβατών στους Ελληνικούς λιμένες το β΄ τρίμηνο 2025 σε σύγκριση με το β΄ τρίμηνο του 2024 παρουσίασε αύξηση κατά 0,9%. Αύξηση κατά 12,0% παρατηρήθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του β΄ τριμήνου 2024 προς το β΄ τρίμηνο 2023

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Η συνολική διακίνηση εμπορευμάτων στους Ελληνικούς λιμένες το β΄ τρίμηνο 2025 σε σύγκριση με το β΄ τρίμηνο του 2024 παρουσίασε μείωση κατά 3,9%. Αύξηση κατά 1,4% παρατηρήθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του β΄ τριμήνου 2024 προς το β΄ τρίμηνο 2023

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Η συνολική διακίνηση κινητών μονάδων (τροχοφόρων) στους Ελληνικούς λιμένες το β΄ τρίμηνο 2025 σε σύγκριση με το β΄ τρίμηνο του 2024 παρουσίασε αύξηση κατά 0,3%. Αύξηση κατά 10,5% παρατηρήθηκε και κατά την αντίστοιχη σύγκριση του β΄ τριμήνου 2024 προς το β΄ τρίμηνο 2023

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