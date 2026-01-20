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Ευρεία επιχείρηση της ΕΛΑΣ για εντοπισμό παράνομου λογισμικού σε αντλίες καυσίμων - 11 συλλήψεις
Ειδήσεις
15:06 - 20 Ιαν 2026

Ευρεία επιχείρηση της ΕΛΑΣ για εντοπισμό παράνομου λογισμικού σε αντλίες καυσίμων - 11 συλλήψεις

Reporter.gr Newsroom
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Σε εξέλιξη βρίσκεται από τις πρωινές ώρες της Τρίτης ευρείας κλίμακας αστυνομική επιχείρηση της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος (Δ.Α.Ο.Ε.) σε πολλές περιοχές της χώρας, με στόχο την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που φέρεται να εξαπατούσε καταναλωτές σε πρατήρια υγρών καυσίμων.

Επισημαίνεται ότι η επιχείρηση πραγματοποιείται σε περιοχές της Αττικής, της Θεσσαλονίκης, της Στερεάς Ελλάδας, της Θεσσαλίας, της Κεντρικής Μακεδονίας, καθώς και της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Σύμφωνα με τις αρχές, τα μέλη της οργάνωσης είχαν εγκαταστήσει ειδικό παράνομο λογισμικό στις αντλίες καυσίμων, με αποτέλεσμα να παραδίδονται στους πολίτες μικρότερες ποσότητες καυσίμων από εκείνες που αναγράφονταν.

Στο πλαίσιο της επιχείρησης πραγματοποιούνται περισσότερες από 30 ταυτόχρονες έρευνες σε πρατήρια καυσίμων, εταιρείες και κατοικίες. Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 10 άτομα.

Παράλληλα, οι αρχές προχώρησαν στο σφράγισμα τριών πρατηρίων υγρών καυσίμων στη Θεσσαλονίκη, ενώ η επιχείρηση βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη και αναμένονται νεότερες ανακοινώσεις.

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