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Κλειστά τα σχολεία της Αττικής την Τετάρτη 21/1 λόγω της κακοκαιρίας
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16:00 - 20 Ιαν 2026

Κλειστά τα σχολεία της Αττικής την Τετάρτη 21/1 λόγω της κακοκαιρίας

Reporter.gr Newsroom
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Κλειστά θα παραμείνουν αύριο, Τετάρτη 21 Ιανουαρίου, όλα τα σχολεία της Αττικής, δημόσια και ιδιωτικά, σε όλες τις βαθμίδες της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, καθώς και τα νυκτερινά σχολεία, εξαιτίας της επιδείνωσης των καιρικών συνθηκών που αναμένεται να πλήξει την περιοχή.

Η απόφαση ελήφθη από τον Περιφερειάρχη Αττικής, Νίκο Χαρδαλιά, έπειτα από εισήγηση των μελών της Επιτροπής Εκτίμησης Κινδύνου, σε συνεργασία με την Πολιτική Προστασία και την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ). Όπως επισημαίνεται, το μέτρο έχει καθαρά προληπτικό χαρακτήρα και αποσκοπεί στην προστασία της ασφάλειας των μαθητών, των εκπαιδευτικών και των οικογενειών τους.

Σύμφωνα με το έκτκακτο δελτίο της ΕΜΥ, το λεκανοπέδιο περιλαμβάνεται στις περιοχές όπου προβλέπονται ισχυρές βροχοπτώσεις, γεγονός που έχει σημάνει συναγερμό στις αρμόδιες αρχές.

Νωρίτερα σήμερα συνεδρίασε η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου, παρουσία του υπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Γιάννη Κεφαλογιάννη, με αντικείμενο την κακοκαιρία που αναμένεται να εκδηλωθεί από αύριο, Τετάρτη (21/1), έως και το μεσημέρι της Πέμπτης.

Κατόπιν αυτής της συνεδρίασης, τέθηκαν σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας (Red Code) από την Τετάρτη έως και την Πέμπτη οι Περιφέρειες:

  • Αττικής

  • Πελοποννήσου

  • Στερεάς Ελλάδας

  • Θεσσαλίας

  • Δυτικής Μακεδονίας

Στο επίκεντρο πλέον βρίσκεται η Περιφέρεια Αττικής, όπως και οι υπόλοιπες Περιφέρειες και οι Δήμοι της χώρας, οι οποίοι καλούνται να προχωρήσουν σε επίσημες ανακοινώσεις σχετικά με το καθεστώς λειτουργίας των σχολείων για αύριο. Οι σχετικές αποφάσεις αναμένονται μέσα στις επόμενες ώρες, έως αργά το απόγευμα.

Μετά τη σύσκεψη, Δήμοι και Περιφέρειες καλούνται να συγκαλέσουν άμεσα τα Τοπικά και Περιφερειακά Επιχειρησιακά Συντονιστικά Όργανα Πολιτικής Προστασίας (ΤΕΣΟΠΠ και ΠΕΣΟΠΠ). Παράλληλα, συνιστάται στους πολίτες να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους μόνο στις απολύτως αναγκαίες, στις περιοχές που βρίσκονται σε καθεστώς αυξημένης επιφυλακής.

Όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, το Εθνικό Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων και Διαχείρισης Κρίσεων (ΕΣΚΕΔΙΚ) βρίσκεται ήδη σε διαρκή επικοινωνία με τους ΟΤΑ πρώτου και δεύτερου βαθμού, καθώς και με όλους τους συναρμόδιους φορείς, ώστε να υπάρχει πλήρης εικόνα για τα επικείμενα καιρικά φαινόμενα και να ενεργοποιηθούν άμεσα οι απαραίτητοι μηχανισμοί, εφόσον αυτό κριθεί αναγκαίο.

Τελευταία τροποποίηση στις 20/01/2026 - 16:01
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