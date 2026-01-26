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ΔΟΜ: Εκατοντάδες αγνοούμενοι μετανάστες στη Μεσόγειο μετά από ναυάγια σκαφών
Ειδήσεις
23:26 - 26 Ιαν 2026

ΔΟΜ: Εκατοντάδες αγνοούμενοι μετανάστες στη Μεσόγειο μετά από ναυάγια σκαφών

Reporter.gr Newsroom
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Δραματικές εξελίξεις στη Μεσόγειο, αφού εκατοντάδες άνθρωποι θεωρούνται αγνοούμενοι και εκφράζονται φόβοι ότι έχασαν τη ζωή τους σε μια προσπάθεια να διασχίσουν τη θάλασσα, σύμφωνα με τον Διεθνή Οργανισμό Μετανάστευσης (ΔΟΜ). Οι τελευταίες αναφορές κάνουν λόγο για αρκετά ναυάγια το τελευταίο δεκαήμερο, υπό αντίξοες καιρικές συνθήκες.

Στη Λαμπεντούζα της Ιταλίας, τρεις άνθρωποι επιβεβαιώθηκε ότι πέθαναν μετά την επιχείρηση διάσωσης επιβατών σκάφους που αναχώρησε από τη Σφαξ της Τυνησίας. Μεταξύ των θυμάτων είναι και δίδυμα κοριτσάκια ενός έτους, που υπέκυψαν στην υποθερμία, όπως ανέφερε η μητέρα τους – υπήκοος Γουϊνέας – η οποία σώθηκε. Ένας ακόμη άνδρας έχασε τη ζωή του από τις ίδιες συνθήκες.

Επιζώντες δήλωσαν πως άλλο ένα σκάφος, που αναχώρησε σχεδόν ταυτόχρονα, αγνοείται, προκαλώντας ανησυχίες για νέο τραγικό ναυάγιο. Την ίδια στιγμή, σε άλλο περιστατικό κοντά στη Λιβύη, τουλάχιστον 51 άνθρωποι θεωρούνται νεκροί.

Ο ΔΟΜ επισημαίνει πως η διακίνηση μεταναστών με υπερφορτωμένα και μη αξιόπλοα σκάφη συνιστά εγκληματική πράξη. «Η αναχώρηση σκαφών εν μέσω σφοδρής καταιγίδας ισοδυναμεί με σχεδόν βέβαιο θάνατο», υπογραμμίζει η οργάνωση.

Η φετινή χρονιά προστίθεται σε μια μακρά λίστα θανατηφόρων διασχίσεων της Μεσογείου: το 2025 τουλάχιστον 1.340 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στην κεντρική Μεσόγειο, σύμφωνα με τον ΔΟΜ, σε μια ανθρωπιστική κρίση που συνεχίζει να προκαλεί σοκ και διεθνή ανησυχία.

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