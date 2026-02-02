Ένας στους πέντε Έλληνες δυσκολεύεται να ζεστάνει το σπίτι του - Το αντίστοιχο ποσοστό στην ΕΕ

Σχεδόν ένας στους πέντε Έλληνες αντιμετωπίζει δυσκολία στο να διατηρήσει το σπίτι του επαρκώς ζεστό, σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Στατιστικής Υπηρεσίας (Eurostat) για το 2024.

Σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, το αντίστοιχο ποσοστό ανέρχεται στο 9,2% του πληθυσμού, καταγράφοντας μείωση κατά 1,4 ποσοστιαίες μονάδες σε σύγκριση με το 2023. Η Eurostat επισημαίνει ότι η βελτίωση αυτή αφορά το σύνολο της ΕΕ, ωστόσο οι αποκλίσεις μεταξύ των κρατών-μελών παραμένουν σημαντικές.

Την υψηλότερη αναλογία πολιτών που αδυνατούν να θερμάνουν επαρκώς την κατοικία τους εμφανίζουν η Ελλάδα και η Βουλγαρία, με ποσοστό 19% και στις δύο χώρες. Ακολουθούν η Λιθουανία με 18% και η Ισπανία με 17,5%.

Στον αντίποδα, τα χαμηλότερα ποσοστά ενεργειακής αδυναμίας καταγράφονται στη Φινλανδία (2,7%), στην Πολωνία και τη Σλοβενία (3,3%), καθώς και στην Εσθονία και το Λουξεμβούργο (3,6%).

Επισημαίνεται ότι τα συγκεκριμένα στοιχεία αναδεικνύουν τις έντονες ανισότητες που εξακολουθούν να υπάρχουν μεταξύ των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά το κόστος διαβίωσης και την ενεργειακή φτώχεια, παρά τη συνολική βελτίωση που σημειώθηκε το τελευταίο έτος.