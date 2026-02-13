Έρευνα για τη χθεσινή καταγγελία Κωνσταντοπούλου «περί παρακράτους με σύνδεση κυβέρνησης - ΕΛΑΣ»
Ειδήσεις
10:37 - 13 Φεβ 2026

Reporter.gr Newsroom
Η Ελληνική Αστυνομία εξέδωσε ανακοίνωση ύστερα από την καταγγελία της Ζωής Κωνσταντοπούλου περί «λειτουργίας παρακράτους με σύνδεση κυβέρνησης - ΕΛ.ΑΣ.».

Στην ανακοίνωσή της, η ΕΛ.ΑΣ. διευκρινίζει ότι το περιστατικό που αναφέρθηκε από την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας διερευνάται, προκειμένου να διαπιστωθεί αν υπάρχουν πειθαρχικές ή ποινικές ευθύνες εκ μέρους των εμπλεκόμενων αστυνομικών.

Ακολουθεί η σχετική ανακοίνωση της ΕΛΑΣ:

«Σχετικά με καταγγελία Προέδρου κόμματος του ελληνικού Κοινοβουλίου, για φερόμενες επίμεμπτες ενέργειες αστυνομικών, από το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας ανακοινώνεται ότι το περιστατικό διερευνάται για τυχόν πειθαρχικές ή ποινικές ευθύνες των αστυνομικών.

Η Ελληνική Αστυνομία παραμένει προσηλωμένη στην τήρηση της νομιμότητας, στη διασφάλιση της δημόσιας τάξης και στην εφαρμογή των νόμων, με γνώμονα την προστασία των πολιτών και τη διαφάνεια σε όλες τις διαδικασίες».

