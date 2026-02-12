Κωνσταντοπούλου: «Άθλιο υποκείμενο ο Άδωνις» – Γεωργιάδης: «Εγώ θα σε κλείσω φυλακή»

Κοινοβουλευτικό ξεκατίνιασμα Άδωνι Γεωργιάδη - Ζωής Κωνσταντοπούλου live στη Βουλή. Το... δίδυμο δίνει content αγγίζοντας βέβαια πολύ υψηλά επίπεδα γραφικότητας.

Η συζήτηση στη Βουλή για το νομοσχέδιο σχετικά με τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας πραγματοποιήθηκε σε υψηλούς τόνους, με την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας να χαρακτηρίζει τον υπουργό Υγείας «άθλιο υποκείμενο» και να στρέφει την κριτική της και προς την υπουργό Εργασίας.

Ειδικότερα, η Ζωή Κωνσταντοπούλου υποστήριξε ότι η Νίκη Κεραμέως όφειλε να ζητήσει η ίδια τον λόγο αναφορικά με, όπως είπε, την ξεκάθαρη κυβερνητική εμπλοκή στο εργατικό δυστύχημα στη «Βιολάντα», επισημαίνοντας ότι η κυβέρνηση δεν έχει τοποθετηθεί, με εξαίρεση τον κ. Γεωργιάδη, ο οποίος –κατά την ίδια– έσπευσε να δηλώσει πως επρόκειτο για μια πολύ καλή επιχείρηση.

«Στις επιχειρήσεις αυτές δεν υπάρχουν όροι ασφάλειας και τη “Βιολάντα” την επισκέπτονταν σχολεία. Αυτή την επιχείρηση βγήκε να υπερασπιστεί το άθλιο υποκείμενο ο Γεωργιάδης», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Από την πλευρά της, η υπουργός Εργασίας ανέφερε ότι έχει προβεί σε εκτενείς τοποθετήσεις για την υπόθεση και ότι βρίσκεται σε εξέλιξη έρευνα από τη Δικαιοσύνη, ζητώντας παράλληλα να τηρηθεί ένα επίπεδο πολιτικού πολιτισμού.

Απευθυνόμενη στην κ. Κεραμέως, η Ζωή Κωνσταντοπούλου χαρακτήρισε κατάντια το να υπερασπίζεται τον Άδωνι Γεωργιάδη.

Λίγο αργότερα, ο Υπουργός Υγείας έλαβε τον λόγο επί προσωπικού και απάντησε με εξίσου βαρείς χαρακτηρισμούς. Αναλυτικότερα:

«Η πολιτική ζωή του τόπου υποφέρει δυστυχώς από την παρουσία της Ζωής Κωνσταντοπούλου. Αποτελεί ότι πιο τοξικό, ό,τι πιο δηλητηριώδες, ό,τι πιο κακοποιητικό έχει περάσει από τη Βουλή. Πρώτοι το γνωρίζουν οι βουλευτές της. Το 40% της κοινοβουλευτικής σας ομάδας έχει αποχωρήσει. Δεν αποκλείω σε λίγο να μείνουν 4 βουλευτές και να διαλυθεί η Κ.Ο. σας ή να μείνει και μόνη της. Κανένας κανονικός άνθρωπος δεν μπορεί να την αντέξει», είπε, με τη Ζωή Κωνσταντοπούλου να φωνάζει από το έδρανό της πως η κυβέρνηση κάνει βουντού για αυτό.

«Τα βουντού τα κάνετε μόνη σας. Δεν είπατε τίποτα για τις σοβαρές καταγγελίες της Ελένης Καραγεωργοπούλου και απαντήσατε με καρδούλες και παραμύθια. Μεταξύ των 2 μας που είμαι εδώ 28 χρόνια και υμών που σε 3 χρόνια το 40% της κοινοβουλευτική σας ομάδας σας έφτυσε έχουμε μεγάλη διαφορά. Ουδέποτε υπερασπίστηκα την Βιολάντα. Δεν ξέρω τον ιδιοκτήτη της. Είπα ότι είχε καλή φήμη, έχει πάρει 25 διεθνή βραβεία, αν αυτοί που έδιναν βραβεία δεν έκαναν καλά τη δουλειά του, κακώς . Πρέπει να περιμένουμε το πόρισμα της πυροσβεστικής», συνέχισε.

«Όλη αυτή η προσπάθεια να με συκοφαντήσετε δεν θα περάσει. Μετά και την πράξη της να πάει στο αστυνομικό τμήμα 9 λεπτά πριν λήξει η 3μηνη προθεσμία. Φανταστείτε σκηνή. 12 παρά 7, αστυνομικός υπηρεσίας την βλέπει και μπαίνει μέσα αυτή με 39 σελίδες να κάνει μήνυση στον Γεωργιάδη. Τη Δευτέρα επειδή με είπατε κότα, θα κατατεθεί μήνυση και θα συμπεριληφθούν και τα σημερινά. Μάλλον με μπερδέψατε με άλλους. Εγώ δεν σας φοβάμαι. Κάθε μέρα και μια μήνυση», τόνισε κλείνοντας την αρχική του τοποθέτηση, ενώ έπειτα από νέα παρέμβαση της κας. Κωνσταντοπούλου ξέσπασε λέγοντας:

«Φτάνει με αυτή την τρέλα. Δεν θέλω καμία διακοπή από αυτή τη γελοία. Εγώ θα σε κλείσω φυλακή. Θα σου κάνω 15 μηνύσεις την εβδομάδα».

