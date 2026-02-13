Αμείωτες οι εισροές στο ελληνικό χρηματιστήριο - Έξωθεν απειλή στο σερί

Μετά και το χθεσινοβραδινό sell off στις αμερικανικές αγορές (Nasdaq -2% / S&P -1.5%) τίθεται εν αμφιβόλω το ανοδικό σερί στο ΧΑ το οποίο έως τώρα καταγράφει 7 συνεχόμενες ανοδικές εβδομάδες, με τον ΓΔ να χρειάζεται κλείσιμο πάνω από τις 2362 (+0,3% από τα τρέχοντα επίπεδα) για να το πετύχει.

Οι αποδόσεις βέβαια από την αρχή της χρονιάς εξακολουθούν να δίνουν σημαντικά κέρδη στους επενδυτές (ΓΔ +11% / ΔΤΡ +19,6%) κυρίως εξαιτίας των μεγάλων εισροών στο ελληνικό χρηματιστήριο που συνεχίζονται αμείωτες με τον μέσο ημερήσιο τζίρο στα 400+ εκ. ευρώ και την σταδιακή αύξηση της συμμετοχής ξένων χαρτοφυλακίων και στην συνολική κεφαλαιοποίηση αλλά και στις συναλλαγές.

Οι εκθέσεις που βγαίνουν – παρά την σημαντική ανατιμολόγηση των μετοχών – εξακολουθούν να έχουν θετικό πρόσημο με τις πιο πρόσφατες εγχώριες να ασχολούνται και με μη προβεβλημένες μετοχές (ενδεικτικά η Piraeus Sec. για την ΕΥΔΑΠ, η Axia Research για την BOCHGR, η Pantelakis Sec. για την ΠΡΟΦ κα).

Σε επιχειρηματικές εξελίξεις το σχήμα υπό την ΜΕΤΚΑ/ΤΕΡΝΑ ήταν ο προτιμητέος ανάδοχος για το έργο ανάπλασης του Φαληρικού όρμου συνολικού ποσού 320 εκ., ενώ συνεχίζονται τα δημοσιεύματα και οι πληροφορίες σχετικά με την επίπτωση της απόφασης του Αρείου Πάγου υπέρ των δανειοληπτών του νόμου Κατσέλη στο τραπεζικό σύστημα.

Νάσος Κουμέττης

Hellenic Asset Management

* Το κείμενο δεν αποτελεί συμβουλή ή πρόταση κατάρτισης επενδυτικής πράξης