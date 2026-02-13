ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Αμείωτες οι εισροές στο ελληνικό χρηματιστήριο - Έξωθεν απειλή στο σερί
Σχόλια Αγοράς
10:25 - 13 Φεβ 2026

Αμείωτες οι εισροές στο ελληνικό χρηματιστήριο - Έξωθεν απειλή στο σερί

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Μετά και το χθεσινοβραδινό sell off στις αμερικανικές αγορές (Nasdaq -2% / S&P -1.5%) τίθεται εν αμφιβόλω το ανοδικό σερί στο ΧΑ το οποίο έως τώρα καταγράφει 7 συνεχόμενες ανοδικές εβδομάδες, με τον ΓΔ να χρειάζεται κλείσιμο πάνω από τις 2362 (+0,3% από τα τρέχοντα επίπεδα) για να το πετύχει.

Οι αποδόσεις βέβαια από την αρχή της χρονιάς εξακολουθούν να δίνουν σημαντικά κέρδη στους επενδυτές (ΓΔ +11% / ΔΤΡ +19,6%) κυρίως εξαιτίας των μεγάλων εισροών στο ελληνικό χρηματιστήριο που συνεχίζονται αμείωτες με τον μέσο ημερήσιο τζίρο στα 400+ εκ. ευρώ και την σταδιακή αύξηση της συμμετοχής ξένων χαρτοφυλακίων και στην συνολική κεφαλαιοποίηση αλλά και στις συναλλαγές.

Οι εκθέσεις που βγαίνουν – παρά την σημαντική ανατιμολόγηση των μετοχών – εξακολουθούν να έχουν θετικό πρόσημο με τις πιο πρόσφατες εγχώριες να ασχολούνται και με μη προβεβλημένες μετοχές (ενδεικτικά η Piraeus Sec. για την ΕΥΔΑΠ, η Axia Research για την BOCHGR, η Pantelakis Sec. για την ΠΡΟΦ κα).

Σε επιχειρηματικές εξελίξεις το σχήμα υπό την ΜΕΤΚΑ/ΤΕΡΝΑ ήταν ο προτιμητέος ανάδοχος για το έργο ανάπλασης του Φαληρικού όρμου συνολικού ποσού 320 εκ., ενώ συνεχίζονται τα δημοσιεύματα και οι πληροφορίες σχετικά με την επίπτωση της απόφασης του Αρείου Πάγου υπέρ των δανειοληπτών του νόμου Κατσέλη στο τραπεζικό σύστημα.

Νάσος Κουμέττης
Hellenic Asset Management
* Το κείμενο δεν αποτελεί συμβουλή ή πρόταση κατάρτισης επενδυτικής πράξης

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΕ: Δέσμευση για βαθύτερη ενοποίηση της ενιαίας αγοράς - Στόχος η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων
Ειδήσεις

ΕΕ: Δέσμευση για βαθύτερη ενοποίηση της ενιαίας αγοράς - Στόχος η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων

Στο επίκεντρο τα ευρωπαϊκά ναυπηγεία στη σύνοδο της Αμβέρσας για το μέλλον της ευρωπαϊκής βιομηχανίας
Ναυτιλία

Στο επίκεντρο τα ευρωπαϊκά ναυπηγεία στη σύνοδο της Αμβέρσας για το μέλλον της ευρωπαϊκής βιομηχανίας

Οι Γάλλοι έχρισαν Ιππότη τον Πιτσιλή
Οικονομία

Οι Γάλλοι έχρισαν Ιππότη τον Πιτσιλή

Ένας νεκρός από ρωσική επίθεση με drone στην Οδησσό – Oυκρανικά αντίποινα στο Βόλγκογκραντ
Ειδήσεις

Ένας νεκρός από ρωσική επίθεση με drone στην Οδησσό – Oυκρανικά αντίποινα στο Βόλγκογκραντ

Κλυδωνισμοί από την ΑΙ και στην Ασία - Στο επίκεντρο τεχνολογία και logistics
Χρηματιστήρια

Κλυδωνισμοί από την ΑΙ και στην Ασία - Στο επίκεντρο τεχνολογία και logistics

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Alter Ego: Επιστροφή κεφαλαίου €0,09 ανά μετοχή προς έγκριση από τη ΓΣ
Ανακοινώσεις

Alter Ego: Επιστροφή κεφαλαίου €0,09 ανά μετοχή προς έγκριση από τη ΓΣ

XA: Τράπεζες και ΔΕΗ δίνουν τον τόνο, αλλά το Ορμούζ κρατά την αγορά σε επιφυλακή
Σχόλια Αγοράς

XA: Τράπεζες και ΔΕΗ δίνουν τον τόνο, αλλά το Ορμούζ κρατά την αγορά σε επιφυλακή

ΧΑ: Η αισιοδοξία για συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν οδήγησε σε υπέρβαση των 2250 μονάδων
Αναλύσεις

ΧΑ: Η αισιοδοξία για συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν οδήγησε σε υπέρβαση των 2250 μονάδων

Πού οφείλεται η ανεπανάληπτη επιτυχία της ΑΜΚ της ΔΕΗ - Καλά νέα και από τράπεζες, Metlen
Σχόλια Αγοράς

Πού οφείλεται η ανεπανάληπτη επιτυχία της ΑΜΚ της ΔΕΗ - Καλά νέα και από τράπεζες, Metlen

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
22/05/2026 - 23:32

Υπόθεση Κάστρο: «Κανείς δεν θα τον αγγίξει», λέει η κόρη του Ραούλ

Χρηματιστήρια
22/05/2026 - 23:23

Wall σε ράλι: Ρεκόρ για Dow και 8η συνεχόμενη ανοδική εβδομάδα για S&P 500

Ειδήσεις
22/05/2026 - 23:19

Ιράν: Βήματα προόδου στις συνομιλίες, αλλά το χάσμα παραμένει

Ειδήσεις
22/05/2026 - 23:15

Πολιτικό αδιέξοδο στη Δανία: Κατέρρευσαν και οι συνομιλίες για κεντροδεξιό συνασπισμό

Ειδήσεις
22/05/2026 - 23:11

Final Four: Ρεάλ Μαδρίτης–Ολυμπιακός στον μεγάλο τελικό της Αθήνας

Ειδήσεις
22/05/2026 - 23:05

ΥΠΠΟ: Θερμή υποστήριξη της Ελλάδος στην UNESCO για το αίτημα οριστικής επανένωσης των Γλυπτών του Παρθενώνα

Εργασιακά
22/05/2026 - 22:50

Υπουργείο Εργασίας: Ο «χάρτης» των πληρωμών από τον e-ΕΦΚΑ και τη ΔΥΠΑ έως τις 29 Μαΐου

Ειδήσεις
22/05/2026 - 22:35

ΥΠΕΞ: Επαναπατρίστηκαν οι 19 Έλληνες ακτιβιστές του Global Sumud Flotilla

ΤΡΟΦΙΜΑ & ΠΟΤΑ
22/05/2026 - 22:30

Παπαδοπούλου: Σε δημόσια διαβούλευση το μεγάλο επενδυτικό σχέδιο στον Βόλο κόστους €59,6 εκατ.

Magazino
22/05/2026 - 22:18

Τι μαθαίνει ένα παιδί όταν ο γονέας του ζητά συγνώμη

Ειδήσεις
22/05/2026 - 22:10

ΔΑΟΕ: Εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που διέπραττε απάτες με το πρόσχημα «υπαλλήλου του ΔΕΔΔΗΕ» ή λογιστή

ΑΓΡΟΤΙΚΑ
22/05/2026 - 21:55

ΑΑΔΕ: Αναδρομική υπαγωγή αγροτών στο ειδικό καθεστώς ΦΠΑ - Οδηγίες και διευκρινίσεις

Ναυτιλία
22/05/2026 - 21:35

Μελίνα Τραυλού: Η ελληνική ναυτιλία τιμά την Πριγκίπισσα Άννα

Magazino
22/05/2026 - 21:33

LEGO: Παρουσιάζει το Minas Tirith, το μεγαλύτερο σετ του Άρχοντα των Δαχτυλιδιών όλων των εποχών

Ειδήσεις
22/05/2026 - 21:25

Γαλλία: Επίσημη υποψηφιότητα Ατάλ για το Ελιζέ το 2027

Ειδήσεις
22/05/2026 - 21:01

ΗΠΑ: Παραιτήθηκε η διευθύντρια Εθνικών Πληροφοριών Τούλσι Γκάμπαρντ - Τραμπ: «Θα μας λείψει»

Ειδήσεις
22/05/2026 - 20:50

Καθοριστικός ο ρόλος Ελλάδας και Αλβανίας σε ενέργεια και μεταφορές

ΕΜΠΟΡΙΟ
22/05/2026 - 20:30

Εμπορικός Σύλλογος Αθηνών: «Το εμπόριο δεν αντέχει άλλο»

Ειδήσεις
22/05/2026 - 20:08

«Κλείδωσε» τον τελικό ο Ολυμπιακός: Σαρωτική νίκη επί της Φενερμπαχτσέ με 79-61

Ειδήσεις
22/05/2026 - 19:54

Ορκωμοσία Fed: Ο 11ος πρόεδρος, Κέβιν Γουόρς, υπόσχεται χαμηλότερο πληθωρισμό και υψηλότερη ανάπτυξη

Ειδήσεις
22/05/2026 - 19:31

WSJ: Η Τεχεράνη άντλησε δισ. σε cryptos μέσω Binance παρά τις κυρώσεις – Διαψεύδει η εταιρεία

Ειδήσεις
22/05/2026 - 19:22

Κοβέσι: Επιστολή - κόλαφος στην Κομισιόν για την τροπολογία Φλωρίδη

Ειδήσεις
22/05/2026 - 19:04

Τουρκικό ΥΠΕΞ: Καταδικάζει την αποφυλάκιση Γιωτόπουλου και καλεί σε εξηγήσεις την Ελλάδα

Χρηματιστήρια
22/05/2026 - 19:02

Ευρωαγορές: Στα «πράσινα» με το βλέμμα στα μάκρο

Ειδήσεις
22/05/2026 - 18:49

Ρούμπιο: Χρειαζόμαστε «Plan B» για το Ορμούζ – Συγκρατημένα αισιόδοξος για τις διαπραγματεύσιμες

Ειδήσεις
22/05/2026 - 18:46

Ρούτε: «Επίθεση στην ελευθερία της ναυσιπλοΐας» οι ενέργειες του Ιράν

Ανακοινώσεις
22/05/2026 - 18:33

BriQ Properties: 56% ανταπόκριση στο Πρόγραμμα Επανεπένδυσης Μερίσματος

Ανακοινώσεις
22/05/2026 - 18:24

Lamda Development: Πρόθεση άσκησης δικαιώματος πρόωρης εξόφλησης του ΚΟΔ έκδοσης 2020 ύψους €320 εκατ.

Ειδήσεις
22/05/2026 - 18:19

Reuters: Το «πληθωριστικό» δίλημμα των κεντρικών τραπεζών – Τα αρνητικά πραγματικά επιτόκια

Αυτοδιοίκηση
22/05/2026 - 18:12

Δήμος Αθηναίων: Αναστολή λειτουργίας του Παιδικού Σταθμού Πρωταγόρα στο Παγκράτι – Διασφαλίστηκε η φιλοξενία των παιδιών

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ