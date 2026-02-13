ΕΛΣΤΑΤ: Μείωση 5,4% στις τιμές εισαγωγών στη βιομηχανία τον Δεκέμβριο 2025
Ειδήσεις
12:16 - 13 Φεβ 2026

ΕΛΣΤΑΤ: Μείωση 5,4% στις τιμές εισαγωγών στη βιομηχανία τον Δεκέμβριο 2025

Reporter.gr Newsroom
Ο Γενικός Δείκτης Τιμών Εισαγωγών στη Βιομηχανία, με έτος βάσης 2021=100,0 και μήνα αναφοράς τον Δεκέμβριο 2025, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη Δεκεμβρίου 2024, παρουσίασε μείωση 5,4% έναντι αύξησης 0,6% που σημειώθηκε κατά τη σύγκριση των αντίστοιχων δεικτών του έτους 2024 με το 2023.

Ο Γενικός Δείκτης κατά τον μήνα Δεκέμβριο 2025, σε σύγκριση με τον δείκτη Νοεμβρίου 2025, παρουσίασε μείωση 1,5% έναντι αύξησης 0,8% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση των δεικτών του έτους 2024.

Ο μέσος Γενικός Δείκτης του δωδεκαμήνου Ιανουαρίου 2025 - Δεκεμβρίου 2025, σε σύγκριση με τον μέσο Γενικό Δείκτη του δωδεκαμήνου Ιανουαρίου 2024 - Δεκεμβρίου 2024, παρουσίασε μείωση 2,8% έναντι μείωσης 2,0% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση των προηγούμενων δωδεκαμήνων.

Η χρονοσειρά των Δεικτών Τιμών Εισαγωγών στη Βιομηχανία είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της ΕΛΣΤΑΤ:

elstat_ind_d20c9.jpeg

1. Ανάλυση ετήσιων μεταβολών, μηνός Δεκεμβρίου 2025, σε σύγκριση με τον Δεκέμβριο 2024

Η μείωση του Γενικού Δείκτη Τιμών Εισαγωγών κατά 5,4%, τον μήνα Δεκέμβριο 2025, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Δεκεμβρίου 2024, οφείλεται:

α. Στη μείωση του Δείκτη Τιμών Εισαγωγών από Χώρες εκτός Ευρωζώνης κατά 9,3%

β. Στη μείωση του Δείκτη Τιμών Εισαγωγών από Χώρες Ευρωζώνης κατά 0,2%

Στη μείωση του Γενικού Δείκτη Τιμών Εισαγωγών (σύνολο αγοράς) κατά 5,4% συνέβαλαν κυρίως οι μεταβολές των δεικτών των διψήφιων κλάδων της ταξινόμησης NACE Αναθ. 2, ως εξής:

elstat_ind_2_9f2b2.jpeg

2. Ανάλυση μηνιαίων μεταβολών, μηνός Δεκεμβρίου 2025, σε σύγκριση με τον Νοέμβριο 2025

Η μείωση του Γενικού Δείκτη Τιμών Εισαγωγών κατά 1,5%, τον μήνα Δεκέμβριο 2025, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Νοεμβρίου 2025, οφείλεται:

α. Στη μείωση του Δείκτη Τιμών Εισαγωγών από Χώρες εκτός Ευρωζώνης κατά 2,3%

β. Στη μείωση του Δείκτη Τιμών Εισαγωγών από Χώρες Ευρωζώνης κατά 0,4%

Στη μείωση του Γενικού Δείκτη Τιμών Εισαγωγών (σύνολο αγοράς) κατά 1,5%, συνέβαλαν κυρίως οι μεταβολές των δεικτών των διψήφιων κλάδων της ταξινόμησης NACE Αναθ. 2, ως εξής:

elstat_ind_3_feb74.jpeg

Πίνακας 2. Δείκτης Τιμών Εισαγωγών: Χώρες Ευρωζώνης

elstat_4_89aa0.jpeg

