Αύριο Τρίτη 17/2 στις 11.30 στο Α’ Νεκροταφείο η πολιτική κηδεία του Αριστείδη Μανωλάκου
17:49 - 16 Φεβ 2026

Αύριο Τρίτη 17/2 στις 11.30 στο Α’ Νεκροταφείο η πολιτική κηδεία του Αριστείδη Μανωλάκου

Reporter.gr Newsroom
Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΕΣΗΕΑ, αύριο Τρίτη (17/2) στις 11.30 στο Α' Νεκροταφείο θα γίνει η πολιτική κηδεία του Αριστείδη Μανωλάκου

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση του ΔΣ της ΕΣΗΕΑ:

Η πολιτική κηδεία του Αριστείδη Μανωλάκου θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη, 17 Φεβρουαρίου, στις 11:30, στο Α’ Νεκροταφείο Αθηνών. Η οικογένεια του πρώην Προέδρου της ΕΣΗΕΑ παρακαλεί όσους επιθυμούν να τιμήσουν τη μνήμη του, αντί στεφάνων, να καταθέσουν χρήματα υπέρ των δημοσιογράφων της Παλαιστίνης στο Ταμείο Ασφαλείας της Διεθνούς Ομοσπονδίας Δημοσιογράφων. Προκειμένου τα χρήματα να προωθηθούν κατάλληλα, παρακαλούνται οι καταθέτες να αναγράφουν στο πεδίο της αιτιολογίας: "Solidarity PJS / IFJ". ΠΡΟΣΟΧΗ: Οποιαδήποτε άλλη αναφορά πιθανόν να εμποδίσει την ολοκλήρωση της μεταφοράς των χρημάτων. Οι δωρεές μπορούν να γίνουν:

  • Είτε στον κάτωθι τραπεζικό λογαριασμό

unnamed_361da.jpg

  • Είτε μέσω της υπηρεσίας Donorbox, με την ίδια ένδειξη, μέσω του παρακάτω συνδέσμου:

https://donorbox.org/donation-to-the-ifj-safety-fund

Τελευταία τροποποίηση στις 16/02/2026 - 17:56
