Στα σκαριά νέο αντιτραμπικό εμπορικό μπλοκ με πρωτεργάτη τον Κάρνεϊ

Δύο από τα μεγαλύτερα εμπορικά μπλοκ στον κόσμο εξετάζουν προσεκτικά το ενδεχόμενο σύσφιγξης των σχέσεών τους, με στόχο να παρακάμψουν τους δασμούς του Ντόναλντ Τραμπ.

Η ΕΕ και ένα 12μελές μπλοκ χωρών του Ινδο-Ειρηνικού ξεκινούν συνομιλίες για να διερευνήσουν προτάσεις δημιουργίας μιας από τις μεγαλύτερες οικονομικές συμμαχίες παγκοσμίως, σύμφωνα με πηγές που έχουν γνώση των διαβουλεύσεων.

Σύμφωνα με το Politico, τις συζητήσεις προωθεί ο Μαρκ Κάρνεϊ ο οποίος κάλεσε τις «μεσαίες δυνάμεις» να αντισταθούν στον εμπορικό εξαναγκασμό, λίγες ημέρες αφότου ο Τραμπ απείλησε να αυξήσει τους δασμούς στους Ευρωπαίους συμμάχους της Δανίας, εάν η Κοπεγχάγη δεν παραχωρούσε τη Γροιλανδία.

Η Οτάβα «ηγείται των προσπαθειών για τη δημιουργία γέφυρας μεταξύ της Δια-Ειρηνικής Συνεργασίας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κάτι που θα μπορούσε να οδηγήσει στη δημιουργία ενός νέου εμπορικού μπλοκ 1,5 δισεκατομμυρίου ανθρώπων», δήλωσε ο Κάρνεϊ σε ηγέτες και επιχειρηματική ελίτ στο Νταβός.

Στόχος: Κοινές αλυσίδες εφοδιασμού και «κανόνες καταγωγής»

Η ΕΕ και η συμφωνία του Ινδο-Ειρηνικού, γνωστή ως Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership (CPTPP), αναμένεται να ξεκινήσουν φέτος συνομιλίες με στόχο μια συμφωνία που θα διασυνδέει τις αλυσίδες εφοδιασμού χωρών όπως ο Καναδάς, η Σιγκαπούρη, το Μεξικό, η Ιαπωνία, το Βιετνάμ, η Μαλαισία και η Αυστραλία με την Ευρώπη.

Η προοπτική αυτή θα έφερνε σχεδόν 40 χώρες πιο κοντά, επιδιώκοντας συμφωνία στους λεγόμενους «κανόνες καταγωγής». Οι κανόνες αυτοί καθορίζουν την οικονομική «εθνικότητα» ενός προϊόντος. Μια σχετική συμφωνία θα επέτρεπε στους κατασκευαστές και από τα δύο μπλοκ να εμπορεύονται αγαθά και εξαρτήματα πιο απρόσκοπτα, μέσω μιας διαδικασίας χαμηλών δασμών που είναι γνωστή ως «συσσώρευση» (cumulation).

Νωρίτερα αυτόν τον μήνα, ο Κάρνεϊ έστειλε τον προσωπικό του εκπρόσωπο στην ΕΕ, Τζον Χάναφορντ, στη Σιγκαπούρη, προκειμένου να διερευνήσει τις θέσεις των περιφερειακών ηγετών σχετικά με την πιθανή συμφωνία.

«Η δουλειά προχωρά σίγουρα», δήλωσε Καναδός κυβερνητικός αξιωματούχος. «Είχαμε πολύ γόνιμες συζητήσεις με εταίρους σε όλο τον κόσμο».

Επιφυλακτική αισιοδοξία και στήριξη από τις επιχειρήσεις

Τον περασμένο Νοέμβριο, η ΕΕ και το CPTPP συμφώνησαν να συντονίσουν τις οικονομικές τους δυνάμεις, προκειμένου να αντιδράσουν στον κατακερματισμό του ελεύθερου εμπορίου που ακολούθησε τους δασμούς της λεγόμενης «Ημέρας Απελευθέρωσης» του Τραμπ.

«Βλέπουμε μεγάλη αξία στην ενίσχυση του εμπορίου μεταξύ της ΕΕ και των χωρών του CPTPP, κάτι που θα συμβάλει και στην ανθεκτικότητα των αλυσίδων εφοδιασμού», ανέφερε Ιάπωνας αξιωματούχος εμπορίου, σημειώνοντας πάντως ότι απτά αποτελέσματα δεν αναμένονται βραχυπρόθεσμα.

Στο εσωτερικό της ΕΕ, ορισμένοι αξιωματούχοι εμφανίζονται «ιδιαίτερα πρόθυμοι» να προωθήσουν μια συμφωνία συσσώρευσης, αν και, σύμφωνα με ευρωπαϊκή πηγή, δεν αποτελεί ακόμη άμεση προτεραιότητα.

Ισχυρή είναι πάντως η στήριξη από επιχειρηματικούς φορείς. Το Γερμανικό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο (DIHK) και τα Βρετανικά Εμπορικά Επιμελητήρια στηρίζουν ανοιχτά την προοπτική συμφωνίας.

Όπως δήλωσε ο Κλέμενς Κόμπερ, διευθυντής εμπορικής πολιτικής στο DIHK, «αν οι κανόνες γίνουν όσο το δυνατόν πιο εναρμονισμένοι και απλοί, αυτό θα μπορούσε να αποδειχθεί ιδιαίτερα επωφελές για τις γερμανικές επιχειρήσεις».

Η ΕΕ έχει ήδη συνάψει συμφωνίες ελεύθερου εμπορίου με την πλειονότητα των χωρών του CPTPP, όπως η Νέα Ζηλανδία, η Ιαπωνία, το Ηνωμένο Βασίλειο και ο Καναδάς. Η δυνατότητα συσσώρευσης καταγωγής μεταξύ διαφορετικών συμφωνιών, σημειώνουν παράγοντες της αγοράς, θα μπορούσε να προσφέρει ουσιαστικά πλεονεκτήματα.

«Όσο περισσότεροι, τόσο το καλύτερο», σχολίασε χαρακτηριστικά ο Κόμπερ.