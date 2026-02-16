Χρηματιστήριο: Δεύτερη συνεχόμενη πτώση με τραπεζική διόρθωση - Ποιες μετοχές περιόρισαν τη ζημιά
Σχόλια Αγοράς
17:45 - 16 Φεβ 2026

Χρηματιστήριο: Δεύτερη συνεχόμενη πτώση με τραπεζική διόρθωση - Ποιες μετοχές περιόρισαν τη ζημιά

Reporter.gr Newsroom
Με πολλά σκαμπανεβάσματα του τραπεζικού δείκτη η συνεδρίαση της Δευτέρας στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Ο ΔΤΡ  βρέθηκε μέχρι και στο-1,8% στο ξεκίνημα της συνεδρίασης,  αλλά σταδιακά υπήρξε απορρόφηση των πιέσεων λόγω και του  rerating της Citi  φτάνοντας σε υψηλό +1,3%. Η κατάληξη, όμως, ήταν αρνητική (-0,8%), γεγονός που επηρέασε και τον ΓΔ.

Σχετική ισορροπία στην υψηλή κεφαλαιοποίηση (ανοδικές/καθοδικές 11/14), με τον ΓΔ να καταγράφει ενδοσυνεδριακά χαμηλά στα επίπεδα της μηνιαίας στήριξης (2267 μονάδες) και να κλείνει τελικά ελαφρώς υψηλότερα στις 2279 -0,42%.

Σε σταθερά υψηλά επίπεδα ο τζίρος στα 313 εκ. με την καλύτερη εικόνα σε ΤΙΤΑΝ +4,2% μετά το ξεπούλημα της Παρασκευής. Ανοδικά επίσης METLEN +2%, ΛΑΜΔΑ +1,4%, ΣΑΡ +1,4%, BOCHGR +1,3%, CENER +0,7%, ΔΑΑ +1,2%, ΕΛΧΑ +0,7% αλλά και ΕΛΠΕ +0,3% μετά και τις πανηγυρικές υπογραφές των συμβάσεων/συμφωνιών με την Chevron για τους υδρογονάνθρακες.

Οι μεγαλύτερες πιέσεις σε ΔΕΗ -2,1%, ΟΠΑΠ -3,1%, ΜΟΗ -0,9%, AKTR -1,8% και σε τραπεζικούς τίτλους με OPTIMA -1,7%, ΑΛΦΑ -1,5%, ΕΤΕ -1,1% και ΠΕΙΡ -1,1%.

Με σαφή πτωτική υπεροχή οι μετοχές της μεσαίας κεφαλαιοποίησης ΟΤΟΕΛ -1,5%, ΙΝΤΕΚ -1,5%, CREDIA -1.4%, ενώ θετικό κλείσιμο είχαμε για ΑΛΜΥ +3,2%, ΚΡΙ +0,9%, ΙΝΤΚΑ +2,1%, ΠΡΟΝΤΕΑ +0,9%, ΟΛΠ +0,5% και από την ΒYLOT +3,4% μετά και τις διαβεβαιώσεις του ΔΣ R.Reeves για ανθεκτικές επιδόσεις το 2025 αλλά και το 2026 παρά την αύξηση της φορολογίας αλλά και με ΑΔΜΗΕ +0,2% από τα χαμηλά του -4% μετά και την έναρξη της διαδικασίας για την ΑΜΚ των 510 εκ.,

Αντίστοιχη κατάσταση και στην χαμηλή κεφαλαιοποίηση με ΚΟΥΑΛ +1,9% και ΜΠΡΙΚ +1,7% ανοδικά, αντίθετη κατεύθυνση σε QLCO -1.5%, ΠΕΡΦ -2,5% ενώ η ΦΑΙΣ +1,8% συνεχίζει να εκπλήσσει θετικά μέσα στο 2026 με 23 ανοδικές σε σύνολο 31 συνεδριάσεων.

Περίοδος αποτελεσμάτων με την ΕΕΕ να κάνει την αρχή την προηγούμενη εβδομάδα, BOCHG & EXAE να συνεχίζουν την τρέχουσα και να ακολουθούν την επόμενη πολλές σημαντικές εισηγμένες (ενδεικτικά ΕΥΡΩΒ, ΟΤΕ, ΕΛΠΕ, ΙΝΤΕΚ, ΕΤΕ, ΑΛΦΑ κα)

Διανύουμε αισίως την 2η εβδομάδα με ξεκάθαρη αποσύνδεση από τα τεκταινόμενα στις ευρωπαϊκές αγορές όπου ακόμα και τα χρηματιστήρια του Νότου που πιέστηκαν την προηγούμενη εβδομάδα (Ισπανία, Ιταλία) αντιδρούν σήμερα έντονα ανοδικά, κάτι που δείχνει μια σημαντική διαφοροποίηση του ΧΑ για λόγους που έχουν αναλυθεί αρκετά το τελευταίο διάστημα (υπεραπόδοση ελληνικής αγοράς τα τελευταία 2-3 χρόνια, δικαστικές αποφάσεις, κανονιστικές ρυθμίσεις/εξαιρέσεις κα) με το ζητούμενο την αντίδραση της αγοράς στα κρίσιμα τεχνικά όρια στα οποία κινείται.

Νάσος Κουμέττης
Hellenic Asset Management
* Το κείμενο δεν αποτελεί συμβουλή ή πρόταση κατάρτισης επενδυτικής πράξης

