Νίσυρος: Σε κατάσταση εκτακτης ανάγκης μετά τα έντονα καιρικά φαινόμενα

Με απόφαση που εκδόθηκε χθες από τον Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, ο Δήμος Νισύρου κηρύχθηκε σε Κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας, με στόχο την αντιμετώπιση των ζημιών που προκάλεσαν τα έντονα καιρικά φαινόμενα της 17ης Φεβρουαρίου 2026.

Η απόφαση ακολούθησε επίσημο αίτημα του δημάρχου Νισύρου προς τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, μετά την καταγραφή εκτεταμένων ζημιών λόγω θυελλωδών ανέμων, έντονου κυματισμού και βροχοπτώσεων.

Οι ζημιές που καταγράφηκαν περιλαμβάνουν:

Καταστροφή και υποχώρηση του οδοστρώματος στο 1ο χιλιόμετρο του κοινοτικού δικτύου Μανδρακίου – Πάλλων.

Σοβαρές φθορές στον δημοτικό δρόμο Πάλλων – Λιών.

Υποσκαφή κρηπιδωμάτων και καταστροφή τοιχίου στο παραλιακό μέτωπο του Μανδρακίου.

Οι παραπάνω φθορές δημιουργούν άμεσο κίνδυνο για την ασφάλεια των πολιτών και των επισκεπτών.

Η κήρυξη σε Κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης ισχύει για τρεις μήνες, έως τις 18 Μαΐου 2026, και επιτρέπει την επιτάχυνση των διαδικασιών αποκατάστασης, τη διάθεση έκτακτων πόρων, καθώς και τον συντονισμό με τα αρμόδια Υπουργεία και την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου.

Η προστασία της ανθρώπινης ζωής, της δημόσιας ασφάλειας και των βασικών υποδομών του νησιού αποτελεί ύψιστη προτεραιότητα. Ο Δήμος Νισύρου προχωρά άμεσα σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες για την αποκατάσταση των ζημιών και την ενίσχυση της περιοχής ώστε να αντιμετωπιστούν μελλοντικά παρόμοια φαινόμενα.