ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Νίσυρος: Σε κατάσταση εκτακτης ανάγκης μετά τα έντονα καιρικά φαινόμενα
Ειδήσεις
13:42 - 20 Φεβ 2026

Νίσυρος: Σε κατάσταση εκτακτης ανάγκης μετά τα έντονα καιρικά φαινόμενα

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Με απόφαση που εκδόθηκε χθες από τον Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, ο Δήμος Νισύρου κηρύχθηκε σε Κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας, με στόχο την αντιμετώπιση των ζημιών που προκάλεσαν τα έντονα καιρικά φαινόμενα της 17ης Φεβρουαρίου 2026.  

Η απόφαση ακολούθησε επίσημο αίτημα του δημάρχου Νισύρου προς τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, μετά την καταγραφή εκτεταμένων ζημιών λόγω θυελλωδών ανέμων, έντονου κυματισμού και βροχοπτώσεων.

Οι ζημιές που καταγράφηκαν περιλαμβάνουν:

  • Καταστροφή και υποχώρηση του οδοστρώματος στο 1ο χιλιόμετρο του κοινοτικού δικτύου Μανδρακίου – Πάλλων.
  • Σοβαρές φθορές στον δημοτικό δρόμο Πάλλων – Λιών.
  • Υποσκαφή κρηπιδωμάτων και καταστροφή τοιχίου στο παραλιακό μέτωπο του Μανδρακίου.

Οι παραπάνω φθορές δημιουργούν άμεσο κίνδυνο για την ασφάλεια των πολιτών και των επισκεπτών.

Η κήρυξη σε Κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης ισχύει για τρεις μήνες, έως τις 18 Μαΐου 2026, και επιτρέπει την επιτάχυνση των διαδικασιών αποκατάστασης, τη διάθεση έκτακτων πόρων, καθώς και τον συντονισμό με τα αρμόδια Υπουργεία και την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου.

Η προστασία της ανθρώπινης ζωής, της δημόσιας ασφάλειας και των βασικών υποδομών του νησιού αποτελεί ύψιστη προτεραιότητα. Ο Δήμος Νισύρου προχωρά άμεσα σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες για την αποκατάσταση των ζημιών και την ενίσχυση της περιοχής ώστε να αντιμετωπιστούν μελλοντικά παρόμοια φαινόμενα.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

«Υμηττός 2030: Πρόληψη, Ανθεκτικότητα και Διακυβέρνηση» – Τα στοιχήματα για την αντιπυρική περίοδο
Περιβάλλον

«Υμηττός 2030: Πρόληψη, Ανθεκτικότητα και Διακυβέρνηση» – Τα στοιχήματα για την αντιπυρική περίοδο

Wings: Με τεχνολογία ΑΙ και 5G η πυρανίχνευση σε περιοχές του Δήμου Τροιζηνίας-Μεθάνων
Τεχνολογία

Wings: Με τεχνολογία ΑΙ και 5G η πυρανίχνευση σε περιοχές του Δήμου Τροιζηνίας-Μεθάνων

Πάνω από 4,3 εκατ. Ουκρανοί υπό προσωρινή προστασία στην ΕΕ – Το 29,4% στη Γερμανία
Ειδήσεις

Πάνω από 4,3 εκατ. Ουκρανοί υπό προσωρινή προστασία στην ΕΕ – Το 29,4% στη Γερμανία

Εθνική Ασφαλιστική: Δωρεά 12 οχημάτων στην Περιφέρεια Θεσσαλίας για την ενίσχυση της πολιτικής προστασίας
Επιχειρήσεις

Εθνική Ασφαλιστική: Δωρεά 12 οχημάτων στην Περιφέρεια Θεσσαλίας για την ενίσχυση της πολιτικής προστασίας

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Χρηματιστήρια
28/05/2026 - 10:37

Υποχωρούν οι ευρωαγορές με το βλέμμα στις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή

Ειδήσεις
28/05/2026 - 10:35

Ισπανία: Σε αχαρτογράφητα νερά το μέλλον του Σάντσεθ μετά την έφοδο στα γραφεία των Σοσιαλιστών

Πολιτική
28/05/2026 - 10:35

Ανδρουλάκης: Στο ΠΑΣΟΚ δεν έχουμε εξαρτήσεις, έχουμε αξιοπιστία και πρόγραμμα

Πολιτική
28/05/2026 - 10:31

Πιερρακάκης: Δεν θα πέσει γρήγορα το πετρέλαιο στα $70, ακόμα κι αν τελειώσει ο πόλεμος

Εμπορεύματα
28/05/2026 - 10:26

Άλμα στο πετρέλαιο μετά τα νέα πλήγματα ανάμεσα σε ΗΠΑ και Ιράν

Υγεία
28/05/2026 - 10:16

Έξαρση γαστρεντερίτιδας στο Αττικόν - Υποστελέχωση, ράντζα και υπερπληρότητα καταγγέλλουν οι εργαζόμενοι

Ειδήσεις
28/05/2026 - 10:15

«Νόμιζα ότι παθαίνει εγκεφαλικό»: Το σχόλιο της Τζιλ Μπάιντεν για το καταστροφικό debate του 2024

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
28/05/2026 - 10:05

Δημόσια πρόταση της Alpha Bank για την Alpha Trust με 20,20 ευρώ ανά μετοχή

Αναλύσεις
28/05/2026 - 09:47

ΧΑ: Πλησιέστερη στήριξη στις 2360 μονάδες - Κρίσιμη δοκιμασία οι 2400 για το ΓΔ

Σχόλια Αγοράς
28/05/2026 - 09:39

Χρηματιστήριο: Η εξήγηση για το 6Χ6, που έφερε το ΓΔ σε υψηλά 16 ετών

Χρηματιστήρια
28/05/2026 - 09:38

Πτώση στις αγορές Ασίας - Ειρηνικού μετά τα νέα αμερικανικά πλήγματα στο Ιράν

Ειδήσεις
28/05/2026 - 09:29

Ο βοηθός του Μάθιου Πέρι καταδικάστηκε σε 3,5 χρόνια φυλάκιση για το θάνατο του ηθοποιού από κεταμίνη

Εργασιακά
28/05/2026 - 09:21

Συντάξεις Ιουνίου: Σε εξέλιξη η διαδικασία καταβολής - Ποιοι πληρώνονται έως τις 29 Μαΐου

ΤΡΟΦΙΜΑ & ΠΟΤΑ
28/05/2026 - 09:08

ΚΡΙ - ΚΡΙ: Αύξηση εργασιών κατά 35.4% στο πρώτο τρίμηνο του 2026

Ειδήσεις
28/05/2026 - 09:05

ifo: Οι επιχειρηματικές προσδοκίες στη γερμανική χημική βιομηχανία καταρρέουν

ΕΜΠΟΡΙΟ
28/05/2026 - 08:42

Τι αγοράζουν online οι Έλληνες: Πώς αλλάζουν οι καταναλωτικές συνήθειες στο ηλεκτρονικό εμπόριο

Ειδήσεις
28/05/2026 - 08:27

Η προστασία της εσωτερικής αγοράς της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο επίκεντρο: Προς μια «αλλαγή παραδείγματος»;

Οικονομία
28/05/2026 - 08:13

Μπαίνουν σε Μητρώο και τα επιδόματα: Ποιες παροχές εντάσσονται, πώς θα ελέγχονται

Ειδήσεις
28/05/2026 - 07:49

ΗΠΑ: Νέες επιθέσεις κατά του Ιράν μετά την εκτόξευση drones εναντίον εμπορικών πλοίων στα Στενά του Ορμούζ

Ακίνητα
28/05/2026 - 07:46

«Ανακαινίζω 2026»: Νέο πρόγραμμα με επιδότηση έως 95% για κατοικίες – Ποιους αφορά και τι προβλέπει

Χρηματιστήρια
27/05/2026 - 23:38

Τριπλό ρεκόρ στη Wall Street με τον Dow Jones να πρωταγωνιστεί

Ειδήσεις
27/05/2026 - 23:27

Πατήσια: Πυροβολισμοί σε κατάστημα – Ένας τραυματίας και τρεις προσαγωγές μετά από καταδίωξη

Ειδήσεις
27/05/2026 - 23:07

Συναγερμός σε όλη την Ουκρανία: Εκτοξεύσεις υπερηχητικών πυραύλων και νέες απειλές στο Κίεβο

Ειδήσεις
27/05/2026 - 22:59

Σαρίφ προς Πεζεσκιάν: Το Πακιστάν θα είναι πάντα στο πλευρό του Ιράν

Ειδήσεις
27/05/2026 - 22:45

Νέο χρηματοοικονομικό ορόσημο: Το Χονγκ Κονγκ ξεπέρασε την Ελβετία στη διαχείριση πλούτου

Ειδήσεις
27/05/2026 - 22:27

Διάσωση 38 αλλοδαπών νότια της Γαύδου

Πολιτική
27/05/2026 - 22:15

Τσαβδαρίδης: Το ελληνικό real estate αποτελεί πυλώνα βιώσιμης ανάπτυξης και επενδυτικής δυναμικής

Πολιτική
27/05/2026 - 21:58

Πετραλιάς: Επιτυχημένο παράδειγμα δημοσιονομικής πολιτικής η Ελλάδα

Ειδήσεις
27/05/2026 - 21:50

Τραμπ: Κανείς δεν θα ελέγχει το Ορμούζ – Ανοιχτό με αμερικανική επιτήρηση

Πολιτική
27/05/2026 - 21:36

ΕΛΑΣ: Ανακοινώθηκαν οι εκπρόσωποι του κόμματος Τσίπρα

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ