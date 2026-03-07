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Απεβίωσε ο παλαίμαχος δημοσιογράφος Γιώργος Βότσης
Ειδήσεις
18:21 - 07 Μαρ 2026

Απεβίωσε ο παλαίμαχος δημοσιογράφος Γιώργος Βότσης

Reporter.gr Newsroom
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Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΣΗΕΑ με θλίψη ανακοινώνει τον θάνατο του παλαίμαχου δημοσιογράφου Γιώργου Βότση, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σήμερα Σάββατο σε ηλικία 88 ετών, αφήνοντας πίσω του μια μακρά και σημαντική διαδρομή στον ελληνικό Τύπο και στη δημόσια ζωή της χώρας.

Ο Γιώργος Βότσης γεννήθηκε το 1938 στη Λάβδανη Ιωαννίνων και μεγάλωσε στον Πειραιά. Σπούδασε στη Νομική Σχολή του ΕΚΠΑ, ωστόσο πολύ νωρίς τον κέρδισε η δημοσιογραφία. Από τα τέλη της δεκαετίας του 1950 άρχισε να εργάζεται στο χώρο του Τύπου, χτίζοντας σταδιακά μια πορεία που θα τον καθιστούσε μία από τις πιο αναγνωρίσιμες και σεβαστές φωνές της πολιτικής δημοσιογραφίας

Το 1961 εργάζεται στην εφημερίδα «ΑΥΓΗ», ενώ από το 1964 έως το πραξικόπημα του 1967 εργάστηκε στην εφημερίδα «ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ», ως κοινοβουλευτικός συντάκτης. Κατά τη διάρκεια της δικτατορίας των συνταγματαρχών ανέπτυξε έντονη αντιδικτατορική δράση. Υπήρξε ιδρυτικό μέλος της αντιστασιακής οργάνωσης Πατριωτικό Μέτωπο (ΠΑΜ) και για τη δράση του καταδικάστηκε ερήμην σε ποινή φυλάκισης πέντε ετών από το καθεστώς. Είχε προλάβει να διαφύγει στο εξωτερικό και συγκεκριμένα στο Λονδίνο, όπου από το 1968 έως το 1974, παράλληλα με την αντιστασιακή του δράση, εργάστηκε ως συντάκτης στην εβδομαδιαία εφημερίδα «ΤΟ ΒΗΜΑ».

Μετά την αποκατάσταση της Δημοκρατίας το 1974, επέστρεψε στην Ελλάδα και συνέχισε ενεργά τη δημοσιογραφική του πορεία. Συνδέθηκε στενά με την εφημερίδα «Ελευθεροτυπία», όπου επί σειρά ετών εργάστηκε ως πολιτικός συντάκτης, αρθρογράφος και πολιτικός αναλυτής, συμβάλλοντας ουσιαστικά στη διαμόρφωση του πολιτικού ρεπορτάζ και του δημόσιου διαλόγου κατά τη διάρκεια της μεταπολιτευτικής περιόδου. Ταυτόχρονα ήταν μέλος της Συντακτικής Επιτροπής της εφημερίδας.

Με τη διεισδυτική του γραφή, την πολιτική του σκέψη και την προσήλωσή του στις δημοκρατικές αξίες, ο Γιώργος Βότσης υπήρξε μια σημαντική παρουσία στο χώρο της ελληνικής δημοσιογραφίας. Τα άρθρα και οι παρεμβάσεις του χαρακτηρίζονταν από τεκμηρίωση, πολιτική οξυδέρκεια και σαφή θέση υπέρ της Δημοκρατίας και των κοινωνικών δικαιωμάτων.

Η απώλειά του αφήνει ένα αισθητό κενό στο χώρο του Τύπου και της πολιτικής ανάλυσης. Η μακρά του πορεία, η συνέπεια και η συμβολή του στην ελληνική δημοσιογραφία αποτελούν σημαντική παρακαταθήκη για τις νεότερες γενιές των δημοσιογράφων. Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΣΗΕΑ συλλυπείται θερμά τη σύζυγό του, συνάδελφο, Λένα Παγώνη, τις αγαπημένες του κόρες, τους φίλους, τους συναδέλφους του και αποχαιρετά τον εξαίρετο συνάδελφο. Η πολιτική κηδεία του Γιώργου Βότση θα γίνει την Τετάρτη, 11 Μαρτίου, στις 10:30, στο Α’ Νεκροταφείο Αθηνών.

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