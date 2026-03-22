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Νέα αιματηρά πλήγματα στη Γάζα: Τουλάχιστον τρεις νεκροί από ισραηλινή επιδρομή
Ειδήσεις
19:10 - 22 Μαρ 2026

Νέα αιματηρά πλήγματα στη Γάζα: Τουλάχιστον τρεις νεκροί από ισραηλινή επιδρομή

Reporter.gr Newsroom
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Ισραηλινή αεροπορική επιδρομή στον προσφυγικό καταυλισμό Νουσεϊράτ που σημειώθηκε σήμερα (22/3) στην κεντρική Λωρίδα της Γάζας, είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο τριών ατόμων που επέβαιναν σε όχημα της αστυνομίας, σύμφωνα με πληροφορίες. 

Παράλληλα, υγειονομικές πηγές ανέφεραν ότι ένα ακόμη άτομο σκοτώθηκε σε ξεχωριστή επίθεση στη βόρεια Γάζα, το οποίο φέρεται να ήταν επικεφαλής ένοπλης ομάδας που συνδέεται με τη Φατάχ.

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι εξετάζει τα δύο περιστατικά. Αν και η ένταση των επιθέσεων στη Γάζα είχε μειωθεί μετά τα πλήγματα που εξαπέλυσαν οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ κατά του Ιράν στα τέλη Φεβρουαρίου, το τελευταίο διάστημα παρατηρείται εκ νέου αύξηση των εχθροπραξιών.

Παρά την εκεχειρία που τέθηκε σε ισχύ τον περασμένο Οκτώβριο, έπειτα από δύο χρόνια σφοδρών συγκρούσεων που ξεκίνησαν με τις επιθέσεις της Χαμάς στο Ισραήλ τον Οκτώβριο του 2023, η περιοχή συνεχίζει να βιώνει επαναλαμβανόμενα επεισόδια βίας.

Σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας της Γάζας, το οποίο τελεί υπό τον έλεγχο της Χαμάς, τουλάχιστον 680 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους από ισραηλινά πυρά από την έναρξη της κατάπαυσης του πυρός. Από την πλευρά του, το Ισραήλ αναφέρει ότι κατά το ίδιο χρονικό διάστημα έχουν σκοτωθεί τέσσερις στρατιώτες του στη Γάζα.

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