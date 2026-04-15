Ομόνοια: Συνελήφθη γιατρός για διακίνηση συνταγών ναρκωτικών χαπιών

Αστυνομικοί προχώρησαν στη σύλληψη ενός 51χρονου γιατρού το βράδυ της Δευτέρας του Πάσχα (13/4) στην περιοχή της Ομόνοιας, καθώς φέρεται να έκανε κατάχρηση της επαγγελματικής του ιδιότητας, διακινώντας συνταγές για ναρκωτικά χάπια στο κέντρο της Αθήνας.

Πιο συγκεκριμένα, σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ομονοίας για παραβίαση της νομοθεσίας περί εξαρτησιογόνων ουσιών.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., η υπόθεση προέκυψε έπειτα από αξιολόγηση πληροφοριών που συνέλεξαν αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Περιπολιών, σχετικά με γιατρό που φερόταν να εμπλέκεται σε παράνομη διακίνηση συνταγών για την προμήθεια ναρκωτικών δισκίων στην ευρύτερη περιοχή του κέντρου της Αθήνας. Μετά από έρευνα και αξιοποίηση των διαθέσιμων στοιχείων, οι αρχές ταυτοποίησαν τον ύποπτο και επιβεβαίωσαν τη δράση του.

Πιο συγκεκριμένα, οι αστυνομικοί εντόπισαν τον 51χρονο να κινείται πεζός στην Ομόνοια, όπου συναντήθηκε με άλλο άτομο. Τον προσέγγισαν και πραγματοποίησαν έλεγχο, κατά τον οποίο βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 21 ιατρικές συνταγές για ναρκωτικά χάπια. Οι συνταγές αυτές είχαν εκδοθεί από τον ίδιο και, σύμφωνα με τις αρχές, διακινούνταν έναντι χρηματικής αμοιβής σε άτομα στο κέντρο της πόλης.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε ενώπιον του αρμόδιου εισαγγελέα.