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ΔΙΜΕΑ: Κατασχέσεις 15000 απομιμητικών προϊόντων στη Χαλκιδική
Ειδήσεις
15:10 - 26 Ιουν 2026

ΔΙΜΕΑ: Κατασχέσεις 15000 απομιμητικών προϊόντων στη Χαλκιδική

Reporter.gr Newsroom
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Η Ανεξάρτητη Αρχή Ελέγχου της Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή εντείνει τους ελέγχους σε τουριστικές και παραλιακές περιοχές, με στόχο την αντιμετώπιση της διακίνησης απομιμητικών προϊόντων και τη διασφάλιση της τήρησης των κανόνων διαφάνειας στην αγορά.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, στο πλαίσιο στοχευμένων ελέγχων που πραγματοποιήθηκαν στη Χαλκιδική από τις 23 έως τις 25 Ιουνίου από στελέχη της Διατομεακής Μονάδας Ελέγχου της Αγοράς (ΔΙ.Μ.Ε.Α.), κατασχέθηκαν και καταστράφηκαν 15.282 τεμάχια απομιμητικών προϊόντων, κυρίως είδη ένδυσης και αξεσουάρ. Για τις παραβάσεις που εντοπίστηκαν επιβλήθηκαν διοικητικά πρόστιμα συνολικού ύψους 208.250 ευρώ.

Παράλληλα, οι ελεγκτικοί μηχανισμοί προχώρησαν σε ελέγχους επιχειρήσεων εστίασης και παροχής υπηρεσιών σε παραλιακές περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής. Από τους ελέγχους διαπιστώθηκαν 16 παραβάσεις, που αφορούσαν κυρίως την έλλειψη τιμοκαταλόγων, με τα συνολικά πρόστιμα να ανέρχονται σε 13.500 ευρώ.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Αρχής, από τις αρχές Ιουνίου έχουν ελεγχθεί συνολικά 97 επιχειρήσεις σε παραλίες της Αττικής, της Κορινθίας και της Χαλκιδικής. Σε αυτούς τους ελέγχους εντοπίστηκαν 33 παραβάσεις που σχετίζονται με τους κανόνες διακίνησης και εμπορίας αγαθών και παροχής υπηρεσιών, ενώ τα συνολικά πρόστιμα που έχουν επιβληθεί ανέρχονται σε 27.500 ευρώ.

Η Αρχή υπογραμμίζει ότι συνεχίζει να αξιοποιεί καταγγελίες, πληροφορίες και στοχευμένους ελέγχους, παρεμβαίνοντας σε κάθε περίπτωση όπου διαπιστώνονται πρακτικές που παραβιάζουν τη νομοθεσία, θίγουν τα δικαιώματα των καταναλωτών ή στρεβλώνουν τη λειτουργία της αγοράς.

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