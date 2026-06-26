Η συνέντευξη Τσίπρα τρόμαξε και τον υπόλοιπο ΣΥΡIZA – «Πυρά» Γιαννούλη

«Όχι» σε συνεργασίες με δυνάμεις που έχουν κλείσει τον πολιτικό τους κύκλο, ξεκαθάρισε την Πέμπτη (25/6) το βράδυ από την τηλεόραση του Alpha ο Αλέξης Τσίπρας, με την «καμπάνια» να χτυπάει ξεκάθαρα για τον ΣΥΡΙΖΑ, γεγονός που απ’ ό,τι φαίνεται έχει αρχίσει να γεννά προβληματισμούς στην Κουμουνδούρου, ακόμη και σε εκείνους που μέχρι πρότινος έβλεπαν την ΕΛΑΣ ως μοναδική λύση για την προοδευτική σύγκλιση.

«Ανοίγω έναν νέο κύκλο, με νέα πρόσωπα αλλά ίδιες αξίες, με την ανάγκη να συσπειρώσουμε ευρύτερες δυνάμεις», υποστήριξε μεταξύ άλλων ο κ. Τσίπρας, ο οποίος έδωσε σαφές στίγμα ότι επιχειρεί την «αναβίωση» του δικομματισμού, πλασάροντας την ΕΛΑΣ ως τον δεύτερο πόλο απέναντι στη ΝΔ, το κόμμα με το οποίο «επί τρία χρόνια πορεύτηκε η χώρα (…) χωρίς ισχυρή αντιπολίτευση».

«Δεν κάνω πάρτι για να καλώ σπίτι μου αυτούς που θέλω ή δεν θέλω. Κάνουμε μία νέα αρχή, μέσα στην κοινωνία, με την κοινωνία, για την κοινωνία», είπε σε άλλο σημείο, αφήνοντας μία χαραμάδα ανοιχτή για τη συμμετοχή στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ στην ΕΛΑΣ, υπενθυμίζοντάς τους όμως πως θα πρέπει πρώτα να πάρουν το ρίσκο να αφήσουν την έδρα τους στη Βουλή κι ύστερα να περιμένουν τις συλλογικές αποφάσεις του νέου φορέα.

Ρεζερβέ θέσεις δεν υπάρχουν για κανέναν, είπε με έμφαση ο πρώην πρωθυπουργός, τονίζοντας πως για όλα τα μέλη θα υπάρχει ισότιμη μεταχείριση.

Μία ημέρα μετά τα πρώτα «μηνύματα» που έρχονται από την Κουμουνδούρου δείχνουν πως οι «δοκιμασίες» στις οποίες επιχειρεί να υποβάλλει ο κ. Τσίπρας τους πρώην συντρόφους του έχουν αρχίσει να δυσαρεστούν ακόμη κι εκείνους που έχουν ανοιχτά εκφραστεί υπέρ της ΕΛΑΣ.

Ένας εξ αυτών ο νέος εκπρόσωπος Τύπου του κόμματος, Χρήστος Γιαννούλης, ο οποίος πριν από τρεις μόλις ημέρες μιλούσε για «ανάγκη συγκρότησης ενός νικηφόρου προοδευτικού μετώπου», τονίζοντας ότι «η ευθύνη για την προώθηση αυτής της προσπάθειας πέφτει στις πλάτες του Αλέξη Τσίπρα, που μπορεί να συμβάλει στη διαμόρφωση ευρύτερων πολιτικών συγκλίσεων» (ΕΡΤ, 23/6).

Ωστόσο, το πρωί της Παρασκευής (26/6) έστρεψε τα «βέλη» του προς τον πρωην πρωθυπουργό, λέγοντας στα «Παραπολιτικά 90,1» πως «η στάση του κ. Τσίπρα δεν συμβάλλει στον υψηλότερο στόχο και στην υψηλότερη πολιτική αναγκαιότητα που έχει αυτή η χώρα, να υπάρξει ένα νικηφόρο μέτωπο, μια νικηφόρα πρόταση για να υπάρξει πολιτική αλλαγή».

Το αν ο κ. Γιαννούλης εκφράζει την προσωπική του θέση, όπως συνηθίζεται τελευταία στην Κουμουνδούρου, ή η τοποθέτησή του αφήνει να εννοηθεί πως και ο Σωκράτης Φάμελλος έχει αρχίσει να επανεξετάζει τη στάση του και την «άνευ όρων» παράδοσή του στον Αλέξη Τσίπρα με ό,τι αυτό συνεπάγεται για τον ΣΥΡΙΖΑ και τον κύκλο φθοράς που έχει ανοίξει, μένει να φανεί.

Πάντως, ο εκπρόσωπος Τύπου του κόμματος προσέθεσε πως «η κοινοβουλευτική μας δράση, η πολιτική μας δράση όλα συνηγορούν ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν θα κατεβάσει τον διακόπτη της πολιτικής δράσης» και σημείωσε πως «ποτέ δεν τέθηκε ζήτημα συνεργασίας με την ΕΛΑΣ», αλλά «υπήρξε ένα κάλεσμα το οποίο απαντούσε σε ένα πραγματικό ερώτημα των πολιτών», εννοώντας την ανάγκη της προοδευτική σύγκλισης για την πολιτική αλλαγή.

«Σε αυτό [το ερώτημα] πήραμε μια απάντηση που εμένα με προβληματίζει, όχι για την τύχη του ΣΥΡΙΖΑ η οποία θα είναι καθορισμένη μέσα από τις δημοκρατικές του διαδικασίες κλπ., με προβληματίζει για τον τελικό στόχο που είναι μπορεί κάποιος μόνος του χωρίς τις απαραίτητες συγκλίσεις, χωρίς την απαραίτητη ενότητα να ρίξει την κυβέρνηση την πρώτη Κυριακή των εκλογών για να αλλάξει η ζωή του κόσμου;», είπε ακόμη ο κ. Γιαννούλης.

Προσέθεσε πως κατά την εκτίμησή του «κανείς μόνος του δεν μπορεί» και πως η δική του επιθυμία είναι «το 2027 στις εκλογές να είναι μια προγραμματικά δυνατή πρόταση από το χώρο της Αριστεράς για να αλλάξει ο τόπος, για να σταματήσει να είναι διαρκές και επίκαιρο το ερώτημα "ποιος θα προστατεύσει τα δημόσια χρήματα από τα τρωκτικά"».

Ερμηνεύοντας, δε, την πρόταση Φάμελλου, ο κ. Γιαννούλης υποστήριξε ότι «ο πρόεδρός μας δεν εισηγήθηκε την ικεσία ή δεν εισηγήθηκε το κρατώ την αναπνοή μου μέχρι να γίνει αυτό που θέλω για συνεργασία που είχε στόχο την τύχη πρωταγωνιστών, στελεχών, βουλευτών», αλλά «εισηγήθηκε την ανάγκη να δημιουργηθεί ένα μέτωπο με πολλές δυνάμεις που κερδίζει σίγουρα και περιορίζει το ρίσκο του να βρεθούμε δεύτεροι ή τρίτοι».

«Η πολιτική, συμφωνώ με τον κ. Τσίπρα, δεν είναι πάρτι όπου καλούμε όποιους θέλουμε κι όποιους δεν θέλουμε, στην πολιτική πρέπει να συγκροτήσουμε τις δυνάμεις αυτών που μπορούν και έχουν και μια διαρκή συνέπεια στην ιστορία της Αριστεράς για να δοθεί η μάχη», είπε στη συνέχεια, αφήνοντας σαφείς αιχμές για τη στάση του πρώην προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ, ενώ σημείωσε ότι η άρνηση του κ. Τσίπρα να δεχτεί τους παλαιούς συντρόφους του είναι «αναφαίρετο δικαίωμα και επιλογή του αλλά δεν είμαι υποχρεωμένος από καμία θέση είτε ευθύνης είτε ως πολίτης να την επικροτήσω ή να μην διατυπώσω τον προβληματισμό μου όχι ως γινάτι ή ως πικρία γιατί μου πήραν το παιχνίδι από τα χέρια».

Θα είχε την ίδια δυναμική ακόμη κι αν δεν έφευγε

Όσον αφορά την απήχηση της ΕΛΑΣ, ο κ. Γιαννούλης σχολίασε πως ο Αλέξης Τσίπρας «αυτή την δυναμική θα την είχε και αν επιχειρούσε από τα μέσα να φέρει τις αλλαγές που εισηγείται τώρα με την ΕΛ.Α.Σ, επέλεξε να μην το κάνει και να το κάνει με τον δικό του τρόπο».

Σχετικά, δε, με την πορεία του ΣΥΡΙΖΑ είπε: «Θα είμαστε παρόντες στις πολιτικές εξελίξεις. Η κοινοβουλευτική μας δράση, η πολιτική μας δράση όλα συνηγορούν ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν θα κατεβάσει τον διακόπτη της πολιτικής δράσης» και δεσμεύτηκε πως ο ίδιος «θα κάνει τα αδύνατα δυνατά», για να μην υπάρξει «κύμα» φυγής από τον ΣΥΡΙΖΑ και να μην μπουν σε μία νέα τροχιά διάσπασης.

Αναβρασμός στην Πολιτική Γραμματεία

Υπενθυμίζεται πως την Πέμπτη, λίγο πριν τη συνέντευξη του Αλέξη Τσίπρα, είχε συνεδριάσει εκ νέου η ΠΓ του ΣΥΡΙΖΑ, με τον Σωκράτη Φάμελλο να κάνει λόγο για εσωκομματική «αντιπολίτευση», εννοώντας τη μαχητική μειοψηφία των Πολάκη – Δούρου – Παππά, κλπ., και τα υπόλοιπα μέλη να θέτουν τους δικούς τους προβληματισμούς, με τον Παύλο Πολάκη μάλιστα να μιλάει για «στρατηγικό αδιέξοδο» της πολιτικής που ακολουθεί η ηγεσία του κόμματος και να προαναγγέλλει νέα συνεδρίαση της ΚΕ.

Η Ρένα Δούρου επανέλαβε τη θέση της για αυτόνομη συμμετοχή στις εθνικές εκλογές «επιδιώκοντας τη μέγιστη σύμπραξη προοδευτικών δυνάμεων και προσωπικοτήτων που θέλουν και μπορούν» και τόνισε πως η ενότητα μπορεί να επιτευχθεί μόνο μετεκλογικά «δοθέντων των σημερινών δεδομένων, κυρίως της στάσης της ΕΛΑΣ».

Αιχμηρός ήταν και ο Νίκος Παππάς, ο οποίος άλλωστε μία ημέρα μετά τόνισε – στέλνοντας ξεκάθαρο μήνυμα προς την ηγεσία του κόμματος – πως είναι απαραίτητη η συνολική αξιολόγηση των νέων δεδομένων· ενώ ο Τρύφων Αλεξιάδης έθεσε θέμα εμπιστοσύνης προς τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ και ο Γιάννης Μπουλέκος είπε πως η απόφαση της ΚΕ έχει οδηγήσει τον ΣΥΡΙΖΑ σε πολιτική απομόνωση, κοινωνική απαξίωση και ρευστοποίηση.

Ο Θανάσης Θεοχαρόπουλος, από τη μεριά του, διευθυντής του γραφείου του προέδρου σημείωσε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ, ως συλλογικό υποκείμενο, θα πρέπει να προετοιμάζεται για παν ενδεχόμενο, να λειτουργεί κανονικά ως κόμμα και να είναι έτοιμος για τη ΔΕΘ, με δεδομένο ότι «η ΕΛΑΣ δεν διαπραγματεύεται με συλλογικότητες και κόμματα».