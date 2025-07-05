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Ερντογάν: «Άτοπη» η ανησυχία της Ελλάδας για την τουρκική ενίσχυση στην άμυνα
Ειδήσεις
16:05 - 05 Ιουλ 2025

Ερντογάν: «Άτοπη» η ανησυχία της Ελλάδας για την τουρκική ενίσχυση στην άμυνα

Reporter.gr Newsroom
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Ο Τούρκος πρόεδρος, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, μιλώντας σε δημοσιογράφους κατά τη διάρκεια της επιστροφής του από το Αζερμπαϊτζάν, αναφέρθηκε στην προμήθεια μαχητικών αεροσκαφών από την Τουρκία, σχολιάζοντας παράλληλα και τη στάση της Ελλάδας στο θέμα αυτό.

Ο Τούρκος πρόεδρος υποστήριξε ότι «η ανησυχία της Ελλάδας για τα βήματα που έχουμε κάνει στον τομέα της άμυνας είναι άτοπη και δίχως νόημα», σημειώνοντας πως «η Τουρκία δεν αποτελεί απειλή για καμία χώρα που δεν απειλεί την ασφάλεια και τα συμφέροντά της ούτε επιδεικνύει εχθρική στάση».

Αναφερόμενος στο ζήτημα των F-35, είπε ότι το συζήτησε με το Ντόναλντ Τραμπ στη συνάντηση που είχαν στο περιθώριο της πρόσφατης Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ και εξέφρασε την ελπίδα πως ο Αμερικανός πρόεδρος θα τηρήσει τη συμφωνία τους.

Αναλυτικά, η απάντηση του Τούρκου προέδρου στη σχετική ερώτηση έχει ως εξής:

«Εμείς θέλουμε τα F-35 πρωτίστως για τη δική μας ασφάλεια. Το ζήτημα των F-35 δεν είναι για εμάς απλώς ένα ζήτημα στρατιωτικής τεχνολογίας, αλλά και ένα ζήτημα ισχυρής συνεργασίας σε διεθνές επίπεδο, όπως το ΝΑΤΟ. Φυσικά, αυτό το ζήτημα μας έδωσε την ευκαιρία να επιταχύνουμε τις προσπάθειές μας στον τομέα της αμυντικής βιομηχανίας. Η ενίσχυση της αμυντικής μας υποδομής δεν αποτελεί απειλή για κανέναν. Ιδιαίτερα για τους φίλους και τους συμμάχους μας.

Στην τελευταία Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ, ελήφθη απόφαση για την αύξηση των αμυντικών δαπανών των συμμάχων. Δηλαδή, ελήφθη η απόφαση ότι «οι χώρες του ΝΑΤΟ πρέπει να ενισχύσουν την αμυντική τους υποδομή, να καλύψουν τις ανάγκες τους, ώστε να ενισχυθεί και η άμυνα του ΝΑΤΟ». Επομένως, η ανησυχία της Ελλάδας για τα βήματα που έχουμε κάνει στον τομέα της άμυνας είναι άτοπη και δίχως νόημα. Η Τουρκία δεν αποτελεί απειλή για καμία χώρα που δεν απειλεί την ασφάλεια και τα συμφέροντά της και δεν της επιδεικνύει εχθρική στάση. Αντίθετα, η Τουρκία είναι μια χώρα που καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να εξασφαλίσει την ειρήνη, την ηρεμία και την ασφάλεια στην περιοχή της και στον κόσμο και είναι εξαιρετικά αξιόπιστη έναντι των φίλων της. Δεν υπάρχει καμία σύγκρουση στον περίγυρό μας για την οποία η Τουρκία να μην προσπαθεί να την τερματίσει με ειρηνικό τρόπο.

Συζητήσαμε μεταξύ μας το θέμα των F-35 και το παρακολουθούμε. Πιστεύω ότι ο κ. Τραμπ θα παραμείνει πιστός στη συμφωνία που κάναμε για το θέμα αυτό. Πιστεύω ότι η σταδιακή παράδοση των F-35 στην Τουρκία θα πραγματοποιηθεί κατά τη διάρκεια της θητείας του».

Τελευταία τροποποίηση στις 05/07/2025 - 20:24
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