ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
ΕΒΕΠ: Τάσσεται υπέρ ενός «ελληνικού μοντέλου» μείωσης του ενεργειακού κόστους για το σύνολο της βιομηχανίας
Επιχειρήσεις
09:07 - 25 Σεπ 2025

ΕΒΕΠ: Τάσσεται υπέρ ενός «ελληνικού μοντέλου» μείωσης του ενεργειακού κόστους για το σύνολο της βιομηχανίας

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Τα στοιχεία που συγκέντρωσε το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιώς για τους μη οικιακούς καταναλωτές στην Ελλάδα δείχνουν πως οι επιχειρήσεις σε όλους τους βασικούς τομείς, πληρώνουν από 12% έως 22% ακριβότερα την ηλεκτρική ενέργεια σε σχέση με τον μέσο όρο της ΕΕ-27.  Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, το πλήγμα είναι έντονο στην «πραγματική» βαριά βιομηχανία και τη μεταποίηση, με τον τουρισμό και την εστίαση, άλλους δύο στρατηγικής σημασίας τομείς για την οικονομία, να ακολουθούν σε μικρότερο βαθμό. Για τους τομείς του εμπορίου και των υπηρεσιών, το ενεργειακό κόστος μπορεί να έχει μικρότερο μερίδιο, αλλά τα πρόσθετα τέλη και οι ρυθμιστικές χρεώσεις το κάνουν δυσανάλογα βαρύ για όλες τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

Σύμφωνα με την Eurostat, το ενεργειακό κόστος των ελληνικών ΜμΕ είναι 15-20% υψηλότερο από τον μ.ο. της ΕΕ, μειώνοντας την ανταγωνιστικότητα των ελληνικών προϊόντων στις εξαγωγές. Επίσης, σύμφωνα με την ΤτΕ, το υψηλό ενεργειακό κόστος μετακυλίεται στις τελικές τιμές αγαθών και, μάλιστα, το 1/3 της αύξησης των τιμών τροφίμων έχει προκληθεί από τα ενεργειακά κόστη. Ανά κλάδο, το μερίδιο του ενεργειακού κόστους στο συνολικό λειτουργικό κόστος, καθώς η επιβάρυνση των ελληνικών επιχειρήσεων έναντι των χωρών της ΕΕ-27 έχουν μεγάλη απόκλιση. Συγκεκριμένα, στο λειτουργικό κόστος του εμπορίου το ενεργειακό μερίδιο κυμαίνεται 8-10% και επιβαρύνεται με επιπλέον +10-12%, στη μεταποίηση 12-15% και +15-18%, στην ενεργοβόρα βιομηχανία 25-35% και +18-22%, στον τουρισμό και στην εστίαση 20-25% και +15-20% και, τέλος, στις υπηρεσίες 6-8% και +10-12%, αντίστοιχα.

Το Ε.Β.Ε.Π., με τους σχετικούς πίνακες, δείχνει πως η Ελλάδα έχει από τις πιο ακριβές τιμές ενέργειας μεταξύ των 27 κρατών της ΕΕ για τους βιομηχανικούς καταναλωτές. Η χονδρεμπορική τιμή της ηλεκτρικής ενέργειας είναι η υψηλότερη στην Ευρώπη, ξεπερνώντας πολλές άλλες αγορές. Οι τιμές στη χονδρική αγορά έχουν κινηθεί τουλάχιστον +30% πάνω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο σε περιόδους υψηλής ζήτησης. Το ενεργειακό κόστος αντιστοιχεί σε σημαντικό μερίδιο, άνω του 12%, του λειτουργικού κόστους για αρκετές κατηγορίες μεταποίησης. Όμως, σε ενεργοβόρες βιομηχανίες παραγωγής βασικών μετάλλων, μη μεταλλικών ορυκτών, οικοδομικών υλικών και ναυπηγείων το μερίδιο της ενέργειας στο συνολικό κόστος παραγωγής κυμαίνεται μεταξύ 25-35%.

Οι επιπτώσεις στους άλλους κλάδους, τουρισμού, εμπορίου και υπηρεσιών εκτιμούνται, επίσης, πως κυμαίνονται υψηλότερα από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, αλλά σε μικρότερο βαθμό και, κυρίως, επιβαρύνονται περισσότερο όπου η ενεργειακή κατανάλωση είναι υψηλή. Σε νησιωτικές περιοχές που εξαρτώνται από ηλεκτροπαραγωγή με πετρέλαιο, ή έχουν περιορισμένες διασυνδέσεις, ή μεγάλο κόστος μεταφοράς ενέργειας, το κόστος είναι κατά κανόνα μεγαλύτερο. Αυτό αυξάνει το λειτουργικό κόστος των ξενοδοχειακών εγκαταστάσεων και άλλων τουριστικών υπηρεσιών. Όσες επιχειρήσεις καταναλώνουν σχετικά λιγότερη ενέργεια, όπως καταστήματα και γραφεία, επηρεάζονται επίσης άμεσα, αφού το κόστος ηλεκτρικού ρεύματος για ψυγεία, φούρνους, κλιματισμό και φωτισμό, μπορεί να αποτελέσει σημαντικό μέρος των λειτουργικών τους εξόδων.

Η μελέτη της Grant Thornton που παρουσίασε ο ΣΕΒ στην πρόσφατη Διυπουργική σύσκεψη είναι η προσαρμογή του ιταλικού μοντέλου «Energy Release 2.0» στα δεδομένα της ελληνικής αγοράς ηλεκτρισμού. Ο ΔΑΠΕΕΠ θα προσφέρει στις ενεργοβόρες επιχειρήσεις, με κατανάλωση από 6 έως 7,4 Τwh, ένα είδος «ενεργειακού δανείου» για τρία χρόνια στην τιμή των 55 €/Mwh, έναντι των περίπου 100€/Mwh, σήμερα, και οι ωφελούμενες επιχειρήσεις, έναντι αυτού, θα χρηματοδοτήσουν την κατασκευή νέων έργων ΑΠΕ για να επιστρέψουν τη διπλάσια ποσότητα ενέργειας στην ίδια τιμή, σε βάθος 20ετίας με διμερές συμβόλαιο. Το μέτρο με προτεινόμενο τίτλο «Energy Industrial Reset» υπολογίζεται ότι, αρχικά, αφορά 60 ενεργοβόρες ελληνικές επιχειρήσεις και θα κοστίσει 260 εκατ. ευρώ κατ’ έτος στην τριετία, ενώ θα στηρίξει την ανάπτυξη νέων έργων ΑΠΕ, συνολικής ισχύος περί το 1,3 GW.

Το Ε.Β.Ε.Π. επισημαίνει, τέλος, πως το ενεργειακό κόστος σωστά βρίσκεται στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος της Ε.Ε., όπως άλλωστε επιβεβαιώνει η πρόσφατη συνάντηση της προέδρου της Κομισιόν με 23 διευθυντικά στελέχη κορυφαίων ομίλων, συμπεριλαμβανομένων και ελληνικών, με την ιδιότητα των μελών της Ευρωπαϊκής Στρογγυλής Τραπέζης για τη Βιομηχανία και της Επιτροπής Ενεργειακής Μετάβασης και Καθαρής Βιομηχανίας. Η μείωση του ενεργειακού κόστους αποτελεί πάγιο αίτημα των ενεργοβόρων επιχειρήσεων σε όλη την Ευρώπη και τίθεται πιεστικά μέσω των φορέων εκπροσώπησής τους. Το κόστος της ενέργειας στην Ευρώπη παραμένει να κυμαίνεται, μάλιστα, δύο και τρεις φορές υψηλότερα από αυτό στις ΗΠΑ και την Κίνα.

Ο Πρόεδρος του Ε.Β.Ε.Π., Βασίλης Κορκίδης, δήλωσε: «Το σχέδιο του μηχανισμού μείωσης του ενεργειακού κόστους θα πρέπει να αφορά σε όλες τις βιομηχανικές επιχειρήσεις και όλων των τομέων, ξεκινώντας ενδεχομένως από τις 60 ενεργοβόρες βιομηχανίες της χώρας. Η κυβέρνηση θα πρέπει να εξετάσει τα περιθώρια μείωσης, αφού ο κουμπαράς των 200 εκ. ευρώ δεν επαρκεί, καθώς και την προτεινόμενη παραλλαγή του Ιταλικού μοντέλου, που έξυπνα παρακάμπτει την επιδότηση, με ενεργειακό δανεισμό, η επιστροφή του οποίου, δεν συνιστά ζήτημα κρατικών ενισχύσεων. Η μείωση του ενεργειακού κόστους αποτελεί πάγιο αίτημα της ελληνικής βιομηχανίας, που επιβαρύνεται με υψηλότερο κόστος από τους ανταγωνιστές της στην Ευρώπη, τη στιγμή που η χώρα έχει ανάγκη από ένα ανθεκτικό παραγωγικό μοντέλο ανάπτυξης. Η διεύρυνση του χάσματος ανταγωνιστικότητας στην εγχώρια παραγωγή μας δημιουργεί την ανάγκη μιας εθνικής παρέμβασης και πρωτοβουλίας αντίστοιχης με αυτές που παίρνουν άλλα ευρωπαϊκά κράτη.»

_1_ΚΑΙ_2_78a9b.png

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Στις... ράγες η Levante Train
ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

Στις... ράγες η Levante Train

Ελεύθεροι επαγγελματίες: Νέα βάρη στη φορολογία το 2026 - Από το 2027 οι ελαφρύνσεις (παραδείγματα)
Φορολογία

Ελεύθεροι επαγγελματίες: Νέα βάρη στη φορολογία το 2026 - Από το 2027 οι ελαφρύνσεις (παραδείγματα)

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Κορκίδης: Το μοίρασμα του τζίρου των €17 δισ. – Οι λίγοι κωδικοί που κάνουν τη μεγάλη διαφορά
ΕΜΠΟΡΙΟ

Κορκίδης: Το μοίρασμα του τζίρου των €17 δισ. – Οι λίγοι κωδικοί που κάνουν τη μεγάλη διαφορά

Κορκίδης: H ελληνική ναυτιλία μπορεί να ενώσει Νότια και Βόρεια Ελλάδα σε έναν ενιαίο άξονα γαλάζιας ανάπτυξης
Επιχειρήσεις

Κορκίδης: H ελληνική ναυτιλία μπορεί να ενώσει Νότια και Βόρεια Ελλάδα σε έναν ενιαίο άξονα γαλάζιας ανάπτυξης

Eurostat: Μικρή ετήσια αποκλιμάκωση της ανεργίας στην ευρωζώνη - Στο 6,2% τον Μάιο
Ειδήσεις

Eurostat: Μικρή ετήσια αποκλιμάκωση της ανεργίας στην ευρωζώνη - Στο 6,2% τον Μάιο

Τα ορόσημα της 4ετούς θητείας του Ευ. Μυτιληναίου στη European Metals
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

Τα ορόσημα της 4ετούς θητείας του Ευ. Μυτιληναίου στη European Metals

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Επιχειρήσεις
13/07/2026 - 10:20

Συνεργασία ΔΕΗ - Dimand για ανάπτυξη πρότυπου βιοκλιματικού κτιρίου στη Λεωφόρο Μεσογείων

Αναλύσεις
13/07/2026 - 10:14

ΧΑ: Πρώτη στήριξη για το ΓΔ παραμένει η περιοχή των 2.484–2.500 μονάδων

Οικονομία
13/07/2026 - 10:14

Ανοίγει ο δρόμος για τη ρύθμιση οφειλών: Πότε ενεργοποιούνται οι 72 δόσεις και ο νέος εξωδικαστικός

Ειδήσεις
13/07/2026 - 10:02

Καιρός: Ισχυροί βοριάδες, υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς και νέα άνοδος της θερμοκρασίας από την Τετάρτη

Νομίσματα
13/07/2026 - 09:56

Crypto: Η πιο κρίσιμη εβδομάδα του καλοκαιριού μόλις ξεκίνησε

Χρηματιστήρια
13/07/2026 - 09:51

Βαριές απώλειες στην Ασία - «Κατέρρευσε» ο Kospi σημειώνοντας πτώση 8,95%

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
13/07/2026 - 09:47

Ενεργειακό SOS για την Ευρώπη: Ο εξηλεκτρισμός προχωρά με πολύ αργούς ρυθμούς

Πολιτική
13/07/2026 - 09:35

Κατρίνης: Οι Ενώσεις Αποστράτων χρειάζονται σύγχρονο και δημοκρατικό θεσμικό πλαίσιο

Ειδήσεις
13/07/2026 - 09:15

Καταρρέει η αισιοδοξία στη γερμανική αγορά κατοικίας – Οι κατασκευαστές δεν βλέπουν φως στον ορίζοντα

Ειδήσεις
13/07/2026 - 09:14

Βρετανία: Συνελήφθη η 46χρονη που κατηγορείται για τον εμπρησμό στη Marfin

Πολιτική
13/07/2026 - 08:50

Στη δημοσιότητα η σύνθεση του Εθνικού Συμβουλίου της ΕΛΑΣ – Όλα τα ονόματα

Ειδήσεις
13/07/2026 - 08:43

ΗΠΑ: Νέα πλήγματα κατά του Ιράν – Κλιμακώνεται η ένταση στον Περσικό Κόλπο

ΕΜΠΟΡΙΟ
13/07/2026 - 08:31

Θερινές εκπτώσεις: Η δύσκολη εξίσωση μεταξύ ασθενικής αγοραστικής δύναμης και προσδοκιών για αύξηση του τζίρου

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
13/07/2026 - 08:20

Ταμείο Ανάκαμψης: Στα €3,3 δισ. οι ενεργειακές επενδύσεις – Πάνω από 180.000 οι δικαιούχοι .

Φορολογία
13/07/2026 - 08:12

Κομισιόν – Φόροι:  Βαριά επιβάρυνση στην εργασία, υψηλή εξάρτηση από ΦΠΑ και φόρους στα καύσιμα

Σχόλια Αγοράς
13/07/2026 - 08:03

Γιατί η ελληνική αγορά κερδίζει πόντους στην παγκόσμια χρηματιστηριακή σκακιέρα – Τα ατού και ο τζίρος

Ναυτιλία
13/07/2026 - 07:58

Στην 9η θέση ο Πειραιάς στην παγκόσμια κατάταξη των ναυτιλιακών κέντρων

Ναυτιλία
13/07/2026 - 07:46

ΕΤΑΔ, LAMDA Flisvos Marina και ΝΟΠΦ κλείνουν πολυετή εκκρεμότητα στη Μαρίνα Φλοίσβου

Εργασιακά
13/07/2026 - 07:13

Οι πληρωμές της εβδομάδας: Εφάπαξ και επιδόματα ΕΦΚΑ, ΔΥΠΑ

Ειδήσεις
12/07/2026 - 21:56

«Φλέγεται» ο Περσικός: Χτυπήματα στο Κεσμ, σύγκρουση για το Ορμούζ και φόβοι γενικευμένης ανάφλεξης

Ειδήσεις
12/07/2026 - 21:51

Περιορίστηκε η μεγάλη φωτιά στο παλιό Μπάντμιντον στο Πάρκο Γουδή: Μήνυμα 112 για τους πυκνούς καπνούς

Ειδήσεις
12/07/2026 - 21:50

Prediction markets: Το «παράθυρο» που αλλάζει τη φορολόγηση των στοιχημάτων στο Μουντιάλ 2026

Πολιτική
12/07/2026 - 21:42

Τσουκαλάς: Απαραίτητη η επαναφορά του ΕΚΑΣ για τους χαμηλοσυνταξιούχους που δεν τα βγάζουν πέρα

Τεχνολογία
12/07/2026 - 21:33

ΕΚΤ: Προσυπογράφει το διεθνές αίτημα για την πλήρη υποστήριξη της ελληνικής γλώσσας στην Amazon KDP

Ειδήσεις
12/07/2026 - 21:20

ΟΗΕ: Έκκληση Γκουτέρες για άμεση αποκλιμάκωση στον Κόλπο και επιστροφή στη διπλωματία

Πολιτική
12/07/2026 - 21:15

ΕΛΠΙΔΑ για τη Δημοκρατία: Στάχτη στα μάτια, η επιδότηση της τιμής του λίτρου της βενζίνης

ΕΜΠΟΡΙΟ
12/07/2026 - 20:58

Θερινές εκπτώσεις 2026: Πρεμιέρα αύριο 13/7 – Πότε θα ανοίξουν και Κυριακή τα καταστήματα

Ειδήσεις
12/07/2026 - 20:33

Φιντάν: Πολύ κοντά η συμφωνία για τα F-35 – Τι αποκάλυψε για S-400, Ρωσία και Ισραήλ

Ανεμοδείκτης
12/07/2026 - 20:27

Δημήτρης Παπανικολάου «to the point» για τη δολοφονία του 20χρονου στο Άργος

Ειδήσεις
12/07/2026 - 20:25

Κάλπες στο Ισραήλ μετά τον πόλεμο: Η πρώτη μεγάλη δοκιμασία για τον Νετανιάχου

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ