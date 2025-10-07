ΕΒΕΠ: Στο επίκεντρο του ΔΣ το ενεργειακό κόστος στη βιομηχανία και τη μεταποίηση και οι εξελίξεις στα Τελωνεία

Η μείωση του ενεργειακού κόστους στη βιομηχανία και τη μεταποίηση, αλλά και τελωνειακά ζητήματα με επίκεντρο την Έκδοση Άδειας Εγκεκριμένου Οικονομικού Φορέα, συζητήθηκαν στη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιώς (ΕΒΕΠ).

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε ο Γενικός Διευθυντής Τελωνείων και ΕΦΚ, κ. Δημήτριος Μπουρίκος, ο οποίος αναφέρθηκε στις τελευταίες εξελίξεις που αφορούν στα τελωνειακά θέματα.

Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης, ο Πρόεδρος του ΕΒΕΠ, Βασίλης Κορκίδης, επικεντρώθηκε στο ενεργειακό κόστος που επιβαρύνει σημαντικά τη βιομηχανία, τη μεταποίηση, αλλά και πολλές μικρές και μεσαίες ενεργοβόρες επιχειρήσεις. Επισήμανε ότι οι ελληνικές εταιρείες πληρώνουν από 12% έως 22% ακριβότερα την ηλεκτρική ενέργεια σε σχέση με το μέσο όρο της Ε.Ε.-27.

Πρόσθεσε, μάλιστα, ότι το πλήγμα είναι εντονότερο στη βαριά βιομηχανία και τη μεταποίηση, με τον τουρισμό και την εστίαση —δύο ακόμη κρίσιμους τομείς της οικονομίας— να ακολουθούν σε μικρότερο βαθμό. Αναφορικά με τα μοντέλα που συζητούνται για τη μείωση του ενεργειακού κόστους, ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Πειραιά υπογράμμισε την αναγκαιότητα προσαρμογής του ιταλικού ή άλλου αντίστοιχου μοντέλου, σε μια χρονική συγκυρία όπου η χώρα χρειάζεται ένα ανθεκτικό παραγωγικό μοντέλο ανάπτυξης, με στόχο τη μείωση του χάσματος ανταγωνιστικότητας της εγχώριας παραγωγής.

Το ΕΒΕΠ, όπως σημείωσε ο κ. Κορκίδης, έχει ήδη τοποθετηθεί σχετικά και αναμένει με ενδιαφέρον τις προτάσεις που θα ανακοινωθούν από το οικονομικό επιτελείο της Κυβέρνησης.

Παράλληλα, με αφορμή την παρουσία του Γενικού Διευθυντή Τελωνείων και ΕΦΚ, ο Πρόεδρος του ΕΒΕΠ επανέφερε συνολικά τα ζητήματα των γραφειοκρατικών και άλλων διατυπώσεων που σχετίζονται με τα Τελωνεία, τόσο στο εισαγωγικό όσο και στο εξαγωγικό εμπόριο. Τόνισε την ανάγκη για μια νέα, ολιστική παρέμβαση, ώστε να επιτευχθεί συνολική βελτίωση του συστήματος, το οποίο επηρεάζει άμεσα την ανταγωνιστικότητα, κυρίως των εξαγωγικών επιχειρήσεων.

Επίσης, υπενθύμισε ότι, στην πρόσφατη συνάντηση του προεδρείου του Επιμελητηρίου με τον Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), κ. Γιώργο Πιτσιλή, συζητήθηκαν τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν επιχειρήσεις-μέλη του Ε.Β.Ε.Π. Εξαιτίας των ελέγχων, έχουν καταγραφεί σημαντικές καθυστερήσεις στις διαδικασίες εισαγωγής και εξαγωγής με εμπορευματοκιβώτια, καθώς το υφιστάμενο προσωπικό των τελωνειακών υπηρεσιών δεν επαρκεί —σε μια περίοδο, μάλιστα, που ενοποιήθηκαν οι Τελωνειακές υπηρεσίες στο λιμάνι του Πειραιά.

Με φόντο τις πρόσφατες αποκαλύψεις της OLAF για τα συμβάντα στον Πειραιά, ο κ. Κορκίδης ήταν κατηγορηματικός: «Η τήρηση της νομιμότητας και των κανόνων που προστατεύουν το υγιές εμπόριο δεν είναι διαπραγματεύσιμα σε καμία περίπτωση», τόνισε χαρακτηριστικά.

Ο Πρόεδρος του ΕΒΕΠ υπογράμμισε ότι οι ελληνικές αρχές στο λιμάνι του Πειραιά —μία από τις βασικές πύλες εισόδου ασιατικών προϊόντων στην Ευρώπη— οφείλουν να εντείνουν τα μέτρα ελέγχου, ώστε να προστατευθεί η υγιής επιχειρηματικότητα, η νομιμότητα των εισαγωγών και εξαγωγών, η συνέπεια των θαλάσσιων μεταφορών, καθώς και κάθε ιδιώτης ή δημόσιος λειτουργός από τις τελωνειακές απάτες, που τελικά κοστίζουν πολύ ακριβά.

Το ΕΒΕΠ θα στηρίξει την προσπάθεια της ΑΑΔΕ για πλήρη ψηφιοποίηση, απόλυτη διαφάνεια και μεγαλύτερη ταχύτητα στις τελωνειακές διαδικασίες. Παράλληλα, απαιτείται το ενοποιημένο Τελωνείο του Πειραιά να διαθέτει το κατάλληλο ανθρώπινο δυναμικό, ώστε να μπορεί να διενεργεί αποτελεσματικούς ελέγχους σε ένα μεγάλο και κρίσιμο λιμάνι.

Ολοκληρώνοντας τις επισημάνσεις του για τα τελωνειακά ζητήματα, ο κ. Κορκίδης χαρακτήρισε την Έκδοση Άδειας Εγκεκριμένου Οικονομικού Φορέα «διαβατήριο αναγνώρισης, σήμα διεθνούς εμπορίου και σφραγίδα αξιοπιστίας για τις εξωστρεφείς επιχειρήσεις».

Τόνισε ότι η ανάγκη διασφάλισης των συναλλαγών που διέπονται από την τελωνειακή νομοθεσία —τόσο εντός της ΕΕ όσο και με τρίτες χώρες— καθώς και η συμμόρφωση με κανόνες προστασίας και ασφάλειας, οδηγούν αναπόφευκτα στον θεσμό του εγκεκριμένου οικονομικού φορέα. Πρόκειται, όπως είπε, για μια πιστοποίηση Fast Track, την οποία έχει ιδιαίτερη σημασία να αξιοποιήσουν οι ελληνικές εισαγωγικές και εξαγωγικές επιχειρήσεις που συμμετέχουν στην εφοδιαστική αλυσίδα.