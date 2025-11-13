Το διπλό στοίχημα της Ευρώπης: Πράσινη μετάβαση και διατήρηση της ανταγωνιστικότητας

Με έμφαση στην ανάγκη για μια «δίκαιη και ανθεκτική» πράσινη μετάβαση μίλησε ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος, Γιάννης Στουρνάρας, κατά τον χαιρετισμό του στο 1ο Sustainability Forum, που διοργάνωσε την Τετάρτη (12/11) το Ελληνογερμανικό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο, με την υποστήριξη της Πρεσβείας της Γερμανίας στην Αθήνα, στο Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.

Στουρνάρας: Αναγκαία η τήρηση των δεσμεύσεων για μείωση των ρύπων

Ο κ. Στουρνάρας χαρακτήρισε την εποχή «γεμάτη προκλήσεις και μετασχηματισμούς», υπογραμμίζοντας ότι η πράσινη μετάβαση δεν αποτελεί μόνο περιβαλλοντικό στόχο, αλλά και αναπτυξιακή προϋπόθεση. Όπως σημείωσε, τα κράτη οφείλουν να παραμείνουν δεσμευμένα στους στόχους μείωσης των ρύπων, ενισχύοντας παράλληλα την ανθεκτικότητα των οικονομιών τους, καθώς οι επιπτώσεις της κλιματικής κρίσης είναι ήδη ορατές στην αγροτική παραγωγή, τον τουρισμό και τις εφοδιαστικές αλυσίδες.

Ο διοικητής της ΤτΕ στάθηκε ιδιαίτερα στη σημασία της συνεργασίας και της ανταλλαγής τεχνογνωσίας μεταξύ κρατών και επιχειρήσεων, σημειώνοντας ότι οι επενδύσεις στη μετάβαση αποδίδουν πολλαπλά οφέλη μακροπρόθεσμα, οικονομικά, κοινωνικά και περιβαλλοντικά. Παράλληλα, προειδοποίησε ότι τα επίπεδα χρηματοδότησης παραμένουν χαμηλά και ότι απαιτείται ισχυρότερη σύμπραξη δημόσιου και ιδιωτικού τομέα.

Τόνισε ακόμη πως η πράσινη μετάβαση δεν μπορεί να περιοριστεί μόνο στις ανεμογεννήτριες και τα φωτοβολταϊκά, αναδεικνύοντας την ανάγκη ολοκλήρωσης των ενεργειακών δικτύων και της επέκτασης των υποδομών αποθήκευσης.

Μπίκας (Metlen): H πράσινη μετάβαση να μην οδηγήσει στην αποβιομηχάνιση της Ευρώπης

Από την πλευρά του, ο Διευθυντής Συντονισμού και Ανάπτυξης Διεθνών Δραστηριοτήτων της Metlen, Κωνσταντίνος Μπίκας, προειδοποίησε για τους κινδύνους μιας «άναρχης» πράσινης μετάβασης που θα μπορούσε να οδηγήσει σε αποβιομηχάνιση της Ευρώπης.

Υποστήριξε δε η Ευρώπη συμβάλλει μόλις κατά 7% στις παγκόσμιες εκπομπές, όμως υφίσταται το μεγαλύτερο κόστος κι αυτό παρά το γεγονός ότι έχει μειώσει τους ρύπους τις κατά 1-3%. Στάθηκε επίσης στην ανάγκη η μετάβαση να γίνει συντονισμένα χωρίς να αγνοηθούν οι ανάγκες της βιομηχανίες.

Παρουσιάζοντας στοιχεία για τη μειωμένη ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής βιομηχανίας, ανέφερε ότι ο ευρωπαϊκός χάλυβας παρουσιάζει στην Ευρώπη υψηλότερες τιμές από τις ΗΠΑ και την Ασία, λόγω υψηλής φορολογίας άνθρακα και ενεργειακού κόστους.

Παράλληλα, υπογράμμισε τη στρατηγική σημασία του αλουμινίου, χαρακτηρίζοντάς το «κρίσιμο υλικό» για το ΝΑΤΟ και την Ευρωπαϊκή Ένωση, την στιγμή που αρκετές βιομηχανίες του τομέα έχουν μεταφέρει την παραγωγή τους εκτός της ηπείρου.

Το φάσμα της βιωσιμότητας και η ανάγκη διμερών συνεργασιών

Χαιρετισμό απηύθυνε και ο Γερμανός πρέσβης στην Ελλάδα, Αντρέας Κιντλ, ο οποίος υπογράμμισε ότι η βιωσιμότητα δεν αφορά μόνο τα δημοσιονομικά, αλλά διαπερνά ολόκληρο το φάσμα της οικονομικής και κοινωνικής ζωής, ενώ ο πρόεδρος του Ελληνογερμανικού Επιμελητηρίου, καθηγητής Άγης Παπαδόπουλος, επισήμανε ότι η πρόοδος στη βιωσιμότητα προϋποθέτει διμερείς και στοχευμένες συνεργασίες και όχι αποσπασματικές πρωτοβουλίες.

Ανάγκη μίας «δημιουργικής καταστροφής» και το αμερικανικό LNG

Τέλος στο φόρουμ παρενέβη και ο καθηγητής Ενεργειακής Οικονομίας και Επιχειρησιακής Έρευνας του ΕΜΠ, Παντελής Κάρπος, ο οποίος μίλησε για την ανάγκη μιας «δημιουργικής καταστροφής» μέσω της καινοτομίας και των νέων τεχνολογιών, ώστε η πράσινη μετάβαση να μετατραπεί σε ευκαιρία για ανάπτυξη. Η πράσινη οικονομία δεν μπορεί να προχωρήσει χωρίς τεχνολογική ανανέωση και μεταρρυθμίσεις στην παραγωγή, σημείωσε, επισημαίνοντας πως η μετάβαση πρέπει να συμβαδίζει με την ανάπτυξη και όχι να την υπονομεύει.

Αναφερόμενος στη γεωπολιτική διάσταση της ενεργειακής ασφάλειας, ο κ. Κάρπος εκτίμησε ότι η συμφωνία Ελλάδας–ΗΠΑ για τη μεταφορά LNG στην Ευρώπη δεν θα οδηγήσει σε μείωση των τιμών ενέργειας, καθώς η συγκεκριμένη μορφή ενέργειας είναι, ως γνωστόν, ακριβότερη.