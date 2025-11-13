ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Ο Γερμανός πρέσβης στην Ελλάδα, Αντρέας Κιντλ
Ο Γερμανός πρέσβης στην Ελλάδα, Αντρέας Κιντλ
Επιχειρήσεις
07:55 - 13 Νοε 2025

Το διπλό στοίχημα της Ευρώπης: Πράσινη μετάβαση και διατήρηση της ανταγωνιστικότητας

Γιώργος Ραυτόπουλος
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Με έμφαση στην ανάγκη για μια «δίκαιη και ανθεκτική» πράσινη μετάβαση μίλησε ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος, Γιάννης Στουρνάρας, κατά τον χαιρετισμό του στο 1ο Sustainability Forum, που διοργάνωσε την Τετάρτη (12/11) το Ελληνογερμανικό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο, με την υποστήριξη της Πρεσβείας της Γερμανίας στην Αθήνα, στο Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.

Στουρνάρας: Αναγκαία η τήρηση των δεσμεύσεων για μείωση των ρύπων

Ο κ. Στουρνάρας χαρακτήρισε την εποχή «γεμάτη προκλήσεις και μετασχηματισμούς», υπογραμμίζοντας ότι η πράσινη μετάβαση δεν αποτελεί μόνο περιβαλλοντικό στόχο, αλλά και αναπτυξιακή προϋπόθεση. Όπως σημείωσε, τα κράτη οφείλουν να παραμείνουν δεσμευμένα στους στόχους μείωσης των ρύπων, ενισχύοντας παράλληλα την ανθεκτικότητα των οικονομιών τους, καθώς οι επιπτώσεις της κλιματικής κρίσης είναι ήδη ορατές στην αγροτική παραγωγή, τον τουρισμό και τις εφοδιαστικές αλυσίδες.

Ο διοικητής της ΤτΕ στάθηκε ιδιαίτερα στη σημασία της συνεργασίας και της ανταλλαγής τεχνογνωσίας μεταξύ κρατών και επιχειρήσεων, σημειώνοντας ότι οι επενδύσεις στη μετάβαση αποδίδουν πολλαπλά οφέλη μακροπρόθεσμα, οικονομικά, κοινωνικά και περιβαλλοντικά. Παράλληλα, προειδοποίησε ότι τα επίπεδα χρηματοδότησης παραμένουν χαμηλά και ότι απαιτείται ισχυρότερη σύμπραξη δημόσιου και ιδιωτικού τομέα.

Τόνισε ακόμη πως η πράσινη μετάβαση δεν μπορεί να περιοριστεί μόνο στις ανεμογεννήτριες και τα φωτοβολταϊκά, αναδεικνύοντας την ανάγκη ολοκλήρωσης των ενεργειακών δικτύων και της επέκτασης των υποδομών αποθήκευσης.

Μπίκας (Metlen): H πράσινη μετάβαση να μην οδηγήσει στην αποβιομηχάνιση της Ευρώπης

Από την πλευρά του, ο Διευθυντής Συντονισμού και Ανάπτυξης Διεθνών Δραστηριοτήτων της Metlen, Κωνσταντίνος Μπίκας, προειδοποίησε για τους κινδύνους μιας «άναρχης» πράσινης μετάβασης που θα μπορούσε να οδηγήσει σε αποβιομηχάνιση της Ευρώπης.

Υποστήριξε δε η Ευρώπη συμβάλλει μόλις κατά 7% στις παγκόσμιες εκπομπές, όμως υφίσταται το μεγαλύτερο κόστος κι αυτό παρά το γεγονός ότι έχει μειώσει τους ρύπους τις κατά 1-3%. Στάθηκε επίσης στην ανάγκη η μετάβαση να γίνει συντονισμένα χωρίς να αγνοηθούν οι ανάγκες της βιομηχανίες.

Παρουσιάζοντας στοιχεία για τη μειωμένη ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής βιομηχανίας, ανέφερε ότι ο ευρωπαϊκός χάλυβας παρουσιάζει στην Ευρώπη υψηλότερες τιμές από τις ΗΠΑ και την Ασία, λόγω υψηλής φορολογίας άνθρακα και ενεργειακού κόστους.

Παράλληλα, υπογράμμισε τη στρατηγική σημασία του αλουμινίου, χαρακτηρίζοντάς το «κρίσιμο υλικό» για το ΝΑΤΟ και την Ευρωπαϊκή Ένωση, την στιγμή που αρκετές βιομηχανίες του τομέα έχουν μεταφέρει την παραγωγή τους εκτός της ηπείρου.

Το φάσμα της βιωσιμότητας και η ανάγκη διμερών συνεργασιών

Χαιρετισμό απηύθυνε και ο Γερμανός πρέσβης στην Ελλάδα, Αντρέας Κιντλ, ο οποίος υπογράμμισε ότι η βιωσιμότητα δεν αφορά μόνο τα δημοσιονομικά, αλλά διαπερνά ολόκληρο το φάσμα της οικονομικής και κοινωνικής ζωής, ενώ ο πρόεδρος του Ελληνογερμανικού Επιμελητηρίου, καθηγητής Άγης Παπαδόπουλος, επισήμανε ότι η πρόοδος στη βιωσιμότητα προϋποθέτει διμερείς και στοχευμένες συνεργασίες και όχι αποσπασματικές πρωτοβουλίες.

Ανάγκη μίας «δημιουργικής καταστροφής» και το αμερικανικό LNG

Τέλος στο φόρουμ παρενέβη και ο καθηγητής Ενεργειακής Οικονομίας και Επιχειρησιακής Έρευνας του ΕΜΠ, Παντελής Κάρπος, ο οποίος μίλησε για την ανάγκη μιας «δημιουργικής καταστροφής» μέσω της καινοτομίας και των νέων τεχνολογιών, ώστε η πράσινη μετάβαση να μετατραπεί σε ευκαιρία για ανάπτυξη. Η πράσινη οικονομία δεν μπορεί να προχωρήσει χωρίς τεχνολογική ανανέωση και μεταρρυθμίσεις στην παραγωγή, σημείωσε, επισημαίνοντας πως η μετάβαση πρέπει να συμβαδίζει με την ανάπτυξη και όχι να την υπονομεύει.

Αναφερόμενος στη γεωπολιτική διάσταση της ενεργειακής ασφάλειας, ο κ. Κάρπος εκτίμησε ότι η συμφωνία Ελλάδας–ΗΠΑ για τη μεταφορά LNG στην Ευρώπη δεν θα οδηγήσει σε μείωση των τιμών ενέργειας, καθώς η συγκεκριμένη μορφή ενέργειας είναι, ως γνωστόν, ακριβότερη.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Η Ευρώπη ξαναχτίζει τα ναυπηγεία της και η Ελλάδα βρίσκεται στην πρώτη γραμμή
Γιώργος Σ. Σκορδίλης

Η Ευρώπη ξαναχτίζει τα ναυπηγεία της και η Ελλάδα βρίσκεται στην πρώτη γραμμή

Αλ Σάρα… απολογητής του εαυτού του στην WP: Ποτέ δεν προκάλεσα το θάνατο αθώων
Ειδήσεις

Αλ Σάρα… απολογητής του εαυτού του στην WP: Ποτέ δεν προκάλεσα το θάνατο αθώων

Performance Technologies: Βραβεύτηκε με το Microsoft Partner of the Year Award 2025 για την Ελλάδα
Επιχειρήσεις

Performance Technologies: Βραβεύτηκε με το Microsoft Partner of the Year Award 2025 για την Ελλάδα

Λευκός Οίκος: Πιθανότατα δεν θα δημοσιευθούν τα στοιχεία για απασχόληση και πληθωρισμό Οκτωβρίου
Ειδήσεις

Λευκός Οίκος: Πιθανότατα δεν θα δημοσιευθούν τα στοιχεία για απασχόληση και πληθωρισμό Οκτωβρίου

Mitsubishi Gas Chemical: Υπογράφει συμφωνία για 1 εκατ. τόνους «πράσινης» μεθανόλης ετησίως από το 2029
Ναυτιλία

Mitsubishi Gas Chemical: Υπογράφει συμφωνία για 1 εκατ. τόνους «πράσινης» μεθανόλης ετησίως από το 2029

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Η Αξία της Πρόληψης στις Επιχειρήσεις
Επιχειρήσεις

Η Αξία της Πρόληψης στις Επιχειρήσεις

Κώτσηρας: Ώρα για μεγαλύτερη φορολογική στήριξη σε επιχειρήσεις και μικρομεσαίους
Πολιτική

Κώτσηρας: Ώρα για μεγαλύτερη φορολογική στήριξη σε επιχειρήσεις και μικρομεσαίους

Ο ιδιοκτήτης του Zara κοντά σε συμφωνία–μαμούθ €850 εκατ. στο Παρίσι
Επιχειρήσεις

Ο ιδιοκτήτης του Zara κοντά σε συμφωνία–μαμούθ €850 εκατ. στο Παρίσι

Πιερρακάκης στο Eurogroup: Σήμα ανησυχίας για «καυτό» καλοκαίρι - Πληθωρισμός και στεγαστικό στο επίκεντρο
Πολιτική

Πιερρακάκης στο Eurogroup: Σήμα ανησυχίας για «καυτό» καλοκαίρι - Πληθωρισμός και στεγαστικό στο επίκεντρο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
26/05/2026 - 10:22

Καλλιθέα: Συμπλοκή μεταξύ ανηλίκων – Επτά συλλήψεις και δύο τραυματίες

Πολιτική
26/05/2026 - 10:14

Δημοσκόπηση Interview: Στο 29,5% η ΝΔ, δεύτερος ο Τσίπρας και τέταρτη η Καρυστιανού

Οικονομία
26/05/2026 - 10:14

Διπλό αίτημα εκταμίευσης πόρων €1,63 δισ. από το Ταμείο Ανάκαμψης - Ποια έργα αφορά

Πολιτική
26/05/2026 - 10:13

Φλωρίδης για επεισόδιο Μαρινάκη-Δημητριάδη: Εάν κάποιος καταδικαστεί, θα πάει φυλακή

Ειδήσεις
26/05/2026 - 09:57

Χολαργός: Άνδρας πυροβόλησε και τραυμάτισε τη σύζυγό του και στη συνέχεια αυτοκτόνησε

Σχόλια Αγοράς
26/05/2026 - 09:57

Χρηματιστήριο: Προσέγγιση της ετήσιας αντίστασης, παρά τα «μπρος-πίσω» Τραμπ και την «έκπληξη» με Στουρνάρα

Ακίνητα
26/05/2026 - 09:52

Κτηματολόγιο: Το 99% της χώρας διαθέτει πλέον αναρτημένα κτηματολογικά στοιχεία

Ειδήσεις
26/05/2026 - 09:48

Σεισμός 6,9 Ρίχτερ ταρακούνησε τη Χιλή – Δεν υπάρχει κίνδυνος τσουνάμι

Επιχειρήσεις
26/05/2026 - 09:46

Η Αξία της Πρόληψης στις Επιχειρήσεις

Ειδήσεις
26/05/2026 - 09:41

Νέες απειλές της Μόσχας για μαζικά χτυπήματα στο Κίεβο – Ρούμπιο: «Έτοιμες να μεσολαβήσουν οι ΗΠΑ»

Ναυτιλία
26/05/2026 - 09:34

Ένωση Ελλήνων Εφοπλιστών: Ηγέτιδα δύναμη η ελληνική ναυτιλία 

Αναλύσεις
26/05/2026 - 09:26

ΧΑ: Επόμενος στόχος η υπέρβαση της αντίστασης των 2348 μονάδων

Ειδήσεις
26/05/2026 - 09:23

ΕΚΤ: «Καύσιμο» στην αύξηση επιτοκίων οι τιμές ενέργειας

Χρηματιστήρια
26/05/2026 - 09:14

Ασιατικές αγορές: Μεικτά πρόσημα ελέω γεωπολιτικών – Νέο ράλι στη Νότια Κορέα

Ειδήσεις
26/05/2026 - 09:06

Γιωτόπουλος: Οι προϋποθέσεις αποφυλάκισης ισοβιτών και το επόμενο δικαστικό βήμα

Ειδήσεις
26/05/2026 - 09:00

«Καμπανάκι» για τη γερμανική οικονομία: Βουτιά στις προσδοκίες εξαγωγών

Οικονομία
26/05/2026 - 08:55

Η Ελλάδα της κρίσης έγινε... case study ανάκαμψης στην Ευρώπη

Επιχειρήσεις
26/05/2026 - 08:44

ΤΙΤΑΝ: Το πλάνο για το IFESTOS, το άνοιγμα στην Τουρκία και η άμυνα στην κρίση

Ειδήσεις
26/05/2026 - 08:34

Μετακομίζει στο Μεξικό η εθνική Ιράν ενόψει Μουντιάλ

Φορολογία
26/05/2026 - 08:20

Η ΑΑΔΕ αναβαθμίζει το σύστημα καταγγελιών – Πώς θα γίνονται οι έλεγχοι

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
26/05/2026 - 08:13

Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο Τουρισμού: Σε άλλο τόνο οι απόψεις ΞΕΕ, «δωματιούχων» και Airbnb

Πολιτική
26/05/2026 - 08:03

Συνεδριάζει το Υπουργικό Συμβούλιο: Τα θέματα που βρίσκονται στην ατζέντα

Ειδήσεις
26/05/2026 - 08:03

Νέα αμερικανικά πλήγματα στο νότιο Ιράν – Προς ναυάγιο οι διαπραγματεύσεις, παρά την αισιοδοξία Ρούμπιο

Πολιτική
26/05/2026 - 07:57

Τσίπρας: Πρεμιέρα για το νέο κόμμα στο Θησείο – Μυστήριο γύρω από όνομα και στελέχη

Ανεμοδείκτης
26/05/2026 - 04:34

Έχουν πρόβλημα και με τον Στουρνάρα στο ΠΑΣΟΚ;

Γρηγόρης Νικολόπουλος
26/05/2026 - 00:16

Ατρόμητοι οι ξενοδόχοι μας - Αποκλείουν θερμό επεισόδιο παρά τις πολεμικές ιαχές της κυβέρνησης

Ειδήσεις
25/05/2026 - 23:00

Ο Νετανιάχου διατάζει την κλιμάκωση της επίθεσης στον Λίβανο

Περιβάλλον
25/05/2026 - 22:08

Μυστήριο με την οσμή στην Αττική: Οι έρευνες στρέφονται στη θάλασσα

Αυτοδιοίκηση
25/05/2026 - 22:00

Δήμος Αθηναίων: Οι χώροι στρατοπέδων εντός του αστικού ιστού για να γίνουν πάρκα και κοινόχρηστοι χώροι

Ειδήσεις
25/05/2026 - 21:33

Πούτιν: Θεσμοθετεί επεμβάσεις στο εξωτερικό με πρόσχημα την «προστασία» Ρώσων πολιτών

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ