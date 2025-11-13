Ξεχώρισε η Ελλάδα στη BEAUTYWORLD MIDDLE EAST 2025 με ισχυρή επιχειρηματική αποστολή
Επιχειρήσεις
17:04 - 13 Νοε 2025

Reporter.gr Newsroom
Για πρώτη χρονιά, η Enterprise Greece οργάνωσε την εθνική συμμετοχή της Ελλάδας στη διεθνή έκθεση BEAUTYWORLD MIDDLE EAST 2025, μία από τις σημαντικότερες εκθέσεις παγκοσμίως για τον κλάδο των καλλυντικών και προϊόντων ομορφιάς, που πραγματοποιήθηκε από 27 έως 29 Οκτωβρίου στο Ντουμπάι.

Η επιτυχημένη συμμετοχή της Ελλάδας στη BEAUTYWORLD MIDDLE EAST 2025 εντάσσεται στο στρατηγικό σχεδιασμό της Enterprise Greece για την ενίσχυση της εξωστρέφειας των ελληνικών επιχειρήσεων και την προώθηση καινοτόμων, ποιοτικών ελληνικών προϊόντων σε αγορές υψηλής δυναμικής.

Η φετινή διοργάνωση συγκέντρωσε περισσότερους από 2.000 εκθέτες από 70 χώρες, ενώ οι εμπορικοί επισκέπτες ξεπέρασαν τους 75.000 από 160 χώρες, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική και τη διεθνή εμβέλεια της έκθεσης.

Αξίζει να σημειωθεί πως η αγορά καλλυντικών και προϊόντων ομορφιάς στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα παρουσιάζει σταθερά ανοδική πορεία, με προβλεπόμενο ρυθμό ανάπτυξης 5,47% για την περίοδο 2025–2033, μετά τη διαμόρφωση της αγοράς στα 2,55 δισ. δολάρια το 2024. Το γεγονός αυτό δημιουργεί ιδιαίτερα θετικές προοπτικές για τις ελληνικές επιχειρήσεις του κλάδου.

Στα ελληνικά περίπτερα, που φιλοξένησαν 19 επιχειρήσεις καλλυντικών και προϊόντων ομορφιάς, ξεναγήθηκαν και συνομίλησαν με τους Έλληνες εκθέτες, ο Πρέσβης της Ελληνικής Δημοκρατίας στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, κ. Στυλιανός Γαβριήλ, συνοδευόμενος από τον Γενικό Σύμβουλο Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων Α΄ του Γραφείου ΟΕΥ στο Ντουμπάι, κ. Θεόδωρο Ξυπολιά.

Αναφερόμενος στην επιτυχημένη παρουσία της χώρας μας στην έκθεση, Διευθύνων Σύμβουλος της Enterprise Greece, Δρ. Μαρίνος Γιαννόπουλος, δήλωσε: «Η εναρκτήρια παρουσία της Ελλάδας στη BEAUTYWORLD 2025 αποδεικνύει ότι ο κλάδος των καλλυντικών και προϊόντων ομορφιάς της χώρας μας διαθέτει την ποιότητα, την καινοτομία και την επιχειρησιακή ωριμότητα για να διεκδικήσει ουσιαστικό μερίδιο σε μία από τις ταχύτερα αναπτυσσόμενες αγορές της Μέσης Ανατολής και της Βόρειας Αφρικής. Η μαζική προσέλευση, το υψηλό επίπεδο διεθνών επαφών και η θετική ανταπόκριση που έλαβαν οι 19 ελληνικές επιχειρήσεις επιβεβαιώνουν ότι η εξωστρέφεια του κλάδου αποτελεί σταθερή στρατηγική επιλογή, με σαφή προοπτική».

Από την πλευρά του ο Πρέσβης, κ. Στυλιανός Γαβριήλ, δήλωσε: «Εύλογα θα μπορούσε να υποστηριχθεί ότι η διεθνής έκθεση καλλυντικών και προϊόντων ομορφιάς BEAUTYWORLD 2025, με την παγκόσμια προβολή που τη χαρακτηρίζει, δίνει σημαντικές ευκαιρίες δικτύωσης, παρουσίασης καινοτομιών και νέων προϊόντων του κλάδου καθώς και ενίσχυσης της συμμόρφωσης με τους κανονισμούς για την ασφάλεια των προϊόντων. Η αγορά καλλυντικών και προϊόντων ομορφιάς της Μέσης Ανατολής και της Βόρειας Αφρικής, με σημαντικούς ρυθμούς ανάπτυξης φθάνοντας μέχρι το τέλος του έτους τα 60 δισ. δολάρια, αποτελεί ευκαιρία που πρέπει να αξιοποιήσουν στο μέγιστο δυνατό βαθμό όλες οι ελληνικές επιχειρήσεις παραγωγής και εξαγωγών καλλυντικών και προϊόντων ομορφιάς. Ο υψηλός επαγγελματισμός και η αξιοπρεπής παρουσία των περιπτέρων των 19 ελληνικών επιχειρήσεων δικαιολογούν απόλυτα τα υψηλά ποσοστά εξωστρέφειας του συγκεκριμένου κλάδου».

