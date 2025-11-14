OB Streem: Ανακοινώνει την εξαγορά του Med FRIGO Group
17:34 - 14 Νοε 2025

Η OBStreem, ένας από τους κορυφαίους παρόχους ολοκληρωμένων λύσεων εφοδιαστικής αλυσίδας στην Ελλάδα και τη Νοτιοανατολική Ευρώπη, ανακοινώνει τησυμφωνία εξαγοράς του MedFRIGO Group. Η εξέλιξη αυτή επιβεβαιώνει την ορθότητα του επιχειρηματικού μοντέλου της MedFRIGO ενώ η συμπληρωματικότητα με τις δραστηριότητες της OBStreem επιτρέπουν στην εταιρία να αναπτυχθεί περαιτέρω εντός ενός μεγαλύτερου ομίλου.

Η συναλλαγή τελεί υπό τις σχετικές εποπτικές εγκρίσεις και αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός του Α’ τριμήνου του 2026.

Ο MEDFRIGOGroup αποτελεί έναν από τους πιο ισχυρούς επιχειρησιακά Ομίλους, με διεθνή αναγνώριση στον κλάδο της Διεθνούς Μεταφοράς και των Logistics σε περιβάλλον ελεγχόμενης θερμοκρασίας. Διαθέτει ολοκληρωμένο σύστημα ποιότητας με τις ανάλογες πιστοποιήσεις για τις υπηρεσίες του και συνδέει με συνέπεια και αποτελεσματικότητα την Ελληνική με την Ευρωπαϊκή αγορά.

Ο Όμιλος MEDFRIGO, δραστηριοποιείται στον κλάδο των μεταφορών 34 χρόνια και διαθέτει σημαντική παρουσία με ιδιόκτητες εγκαταστάσεις και συγκεκριμένα με τέσσερα κέντρα διανομής σε Πάτρα, Ηγουμενίτσα, Ασπρόπυργο και Θεσσαλονίκη. Διαθέτει επίσης ιδιόκτητο στόλο σύγχρονων φορτηγών ψυγείων και ευρύ δίκτυο συνεργατών σε όλη την Ευρώπη. Ακόμη διασφαλίζει με συνέπεια, 24/7 την αδιάκοπη τροφοδοσία προϊόντων σε 16 χώρες και περισσότερους από 600 προορισμούς με προγραμματισμένες αναχωρήσεις κάθε εβδομάδα. Είναι πρωτοπόρος στην ψυχρή εφοδιαστική αλυσίδα, μεταφέροντας τρόφιμα, και άλλα ευπαθή προϊόντα και συγκαταλέγεταιανάμεσα στις μεγαλύτερες Ευρωπαϊκές Εταιρίες μεταφορών προϊόντων ιχθυοκαλλιέργειας.

Ο κ. Αλέξανδρος Καραφυλλίδης Διευθύνων Σύμβουλος της OBStreem, δήλωσε:

«Η εξαγορά του Ομίλου MEDFRIGO εντάσσεται πλήρως στην στρατηγική του Ομίλου OBSTREEM, που εστιάζει στη ανάπτυξη των εργασιών της μέσα από ένα στρατηγικό πλάνο που περιλαμβάνει οργανική ανάπτυξη αλλά και στοχευμένες εξαγορές, με στόχο την εδραιοποίηση της OBSTREEM ως πρωταγωνιστή στον χώρο των logisticsστην Ελλάδα και την ΝΑ Ευρώπη. Ο ‘ΟμίλοςMedFrigo έχει δείξει μια εξαιρετική πορεία όλα αυτά τα χρόνια στην Ελληνική και Ευρωπαϊκή αγορά καιη ένταξή του στον Όμιλο OBSTREEM, αναμένεται να προσδώσει σημαντικά οφέλη».

Ποια είναι η OBSTREEM

Η ΟΒ Streem είναι ο μεγαλύτερος end-to-end logistics partner στην Ελλάδα, με έντονη παρουσία και στη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Η εταιρεία λειτουργεί ως πύλη εισόδου και εξόδου προς όλη την Ευρώπη και την περιοχή EMEA. Με 400 χιλιάδες τ.μ. αποθηκών, περισσότερους από 2.000 εργαζομένους και λειτουργία σε 8 χώρες, η OBStreem προσφέρει ένα ολοκληρωμένο φάσμα υπηρεσιών.

Με περισσότερες από 85 στρατηγικές συνεργασίες αντιπροσώπευσης σε παγκόσμιο επίπεδο, το δίκτυο της OBStreem προσφέρει πρόσβαση σε 44 ευρωπαϊκές χώρες, τουλάχιστον 600 λιμάνια και 250 αεροδρόμια. Η ποιότητα και η επιχειρηματική αριστεία της OBStreem επιβεβαιώνεται από 25 πιστοποιήσεις ποιότητας, ασφάλειας και επιχειρηματικής αριστείας.

