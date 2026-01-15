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ΤΗΕΟΝ: Επιταχύνει την επένδυση στη Harder Digital και ολοκληρώνει την εξαγορά της Kappa
Επιχειρήσεις
18:00 - 15 Ιαν 2026

ΤΗΕΟΝ: Επιταχύνει την επένδυση στη Harder Digital και ολοκληρώνει την εξαγορά της Kappa

Reporter.gr Newsroom
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Η Theon International Plc (THEON) παρουσίασε την Πέμπτη (15/1) τις σημαντικότερες εταιρικές εξελίξεις που έχουν σημειωθεί έως σήμερα μέσα στον Ιανουάριο του 2026.  

Επιτάχυνση στη Harder Digital

Λόγω της αυξανόμενης παγκόσμιας ζήτησης για Λυχνίες Ενίσχυσης Φωτός (Image Intensifier Tubes), η οποία υπερβαίνει την υφιστάμενη προσφορά, η THEON επιταχύνει την επένδυσή της στη Harder Digital, προκειμένου να ενισχύσει περαιτέρω τη παραγωγική της δυναμική, σε μεγαλύτερο βαθμό από ό,τι είχε αρχικά προβλεφθεί, καθώς και να βελτιώσει ταχύτερα τον βασικό δείκτη ποιότητας FOM (Figure of Merit) και να επισπεύσει πρόσθετες αναβαθμίσεις του υφιστάμενου προϊόντος. Η εξέλιξη αυτή αναμένεται να αυξήσει την προβλεπόμενη κερδοφορία της Harder Digital από το 2027 και μετά.

Παράλληλα, η THEON θα συνεχίσει να αποτελεί τον μεγαλύτερο αγοραστή ευρωπαϊκών Λυχνιών Ενίσχυσης Φωτός, συμπεριλαμβανομένης της νέας έκδοσης 5G, της οποίας υπήρξε και ο πρώτος αγοραστής με τον μεγαλύτερο όγκο παραγγελιών.

Ο Παναγιώτης Σχινάς, COO των Global Industrial Operations της THEON, δήλωσε: «Προχωρούμε σε περαιτέρω επενδύσεις που υποστηρίζουν την επέκταση της παραγωγικής ικανότητας της Harder Digital, ως άμεση ανταπόκριση στην αυξημένη ζήτηση για Λυχνίες Ενίσχυσης Φωτός και στη σημερινή περιορισμένη παγκόσμια παραγωγική δυναμική. Η THEON, όπως και άλλοι πελάτες της Harder Digital, εκτιμά όχι μόνο τις συνεχείς βελτιώσεις στην ποσότητα και στην ποιότητα των Λυχνιών Ενίσχυσης Φωτός, αλλά και την πρόσβαση σε μια διαφορετική τεχνολογία στον συγκεκριμένο τομέα. Αναμένουμε ότι η Harder Digital θα συμβάλλει κατά 8–10% στον στόχο της THEON για έσοδα ύψους €1 δισ. έως το 2029–2030.»

Ολοκλήρωση εξαγοράς της KAPPA

Στις 14 Ιανουαρίου 2026, η THEON ολοκλήρωσε την εξαγορά του 100% της Kappa Optronics GmbH (KAPPA) έναντι χρηματικού τιμήματος €69,9 εκατ., κατόπιν της λήψης όλων των προβλεπόμενων κανονιστικών εγκρίσεων. Η KAPPA αναμένεται να συνεισφέρει περίπου €40 εκατ. στα έσοδα του ΤΗΕΟΝ GROUP για το οικονομικό έτος 2026 (σύμφωνα με την πρόβλεψη που έχει ήδη ανακοινωθεί) και να υποστηρίξει ουσιαστικά την επιτάχυνση της επιτυχίας της THEON στην αγορά συστημάτων που είναι εγκατεστημένα σε πλατφόρμες.

Συμμετοχή σε Πρωτοβουλία Χρηματοδοτούμενη από τον Στρατό των ΗΠΑ

Η THEON συνεργάζεται με την Team Wendy Ceradyne στο πλαίσιο πρωτοβουλίας που χρηματοδοτείται από το U.S. Army DEVCOM Soldier Center, με στόχο την ανάπτυξη ενός πρωτοτύπου νέας γενιάς για ένα Ολοκληρωμένο Σύστημα Προστασίας Κεφαλής Πολλαπλών Απειλών (Integrated Multi‑Threat Headborne System, IMHS) για τον Στρατό των ΗΠΑ. Το πρόγραμμα συνδυάζει αποδεδειγμένη βαλλιστική προστασία με προηγμένα οπτρο-ηλεκτρονικά συστήματα, υπερβαίνοντας τα μεμονωμένα υποσυστήματα και εισάγοντας μια αρθρωτή, πλήρως ολοκληρωμένη αρχιτεκτονική κράνους σχεδιασμένη για επιχειρήσεις πολλαπλών τομέων.

Η συνεργασία αυτή επιτρέπει την ενσωμάτωση τεχνολογιών της THEON, υποστηρίζοντας προηγμένα συστήματα HUD (Head Up Display) ημέρας και νύχτας, επαυξημένη πραγματικότητα και απρόσκοπτη συνδεσιμότητα με τα συστήματα ισχύος και διαχείρισης μάχης του στρατιώτη. Η αξιολόγηση του πρωτοτύπου έχει προγραμματιστεί για αργότερα, εντός του οικονομικού έτους 2026.

Όπως σημειώνει ο Δρ. Μιχάλης Κολώτος, US Operations Director της ΤΗΕΟΝ: «Επιδίωξη αποτελεί η ανάπτυξη λύσεων παροχής ισχύος και δεδομένων επί κράνους, οι οποίες ενισχύουν την τακτική επίγνωση και βελτιώνουν τη διαδικασία λήψης αποφάσεων του Αμερικανού μαχητή.»

Ένταξη στο United Nations Global Compact (UNGC)

Η THEON έχει γίνει δεκτή ως μέλος του UNGC από τις 6 Ιανουαρίου 2026. Το ορόσημο αυτό αντικατοπτρίζει τη δέσμευση της εταιρίας να ευθυγραμμιστεί με τις Δέκα Αρχές του UNGC, που αφορούν στα Ανθρώπινα Δικαιώματα, την Εργασία, το Περιβάλλον και την Καταπολέμηση της Διαφθοράς. Παράλληλα, αποδεικνύει την προσήλωσή της στην προώθηση των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης (SDGs) των Ηνωμένων Εθνών.

Βραβείο Απόδοσης Μετοχής

Στα Euronext Amsterdam Annual Awards 2025, που πραγματοποιήθηκαν στις 8 Ιανουαρίου 2026, η THEON αναγνωρίστηκε ως “Best Performer of the Next 20 Index”, βάσει της απόδοσης της μετοχής της κατά τη διάρκεια του έτους. Η διάκριση αυτή αντανακλά μια χρονιά που χαρακτηρίστηκε από αποτελεσματική υλοποίηση, υπεραπόδοση, σαφή στρατηγική κατεύθυνση και ευρύτερη στρατηγική φιλοδοξία.

Ενημέρωση Οικονομικού Ημερολογίου

Όπως είχε ήδη ανακοινωθεί, η THEON θα δημοσιεύσει τα Προκαταρκτικά Αποτελέσματα για το Οικονομικό Έτος 2025 τη Δευτέρα, 16 Φεβρουαρίου 2026 (μετά το κλείσιμο των αγορών).

Τα αποτελέσματα του Α’ Τριμήνου 2026 θα δημοσιευθούν την Τρίτη, 5 Μαΐου 2026 (μετά το κλείσιμο των αγορών) - αντί της αρχικά προγραμματισμένης Δευτέρας, 4 Μαΐου 2026 - λόγω τραπεζικής αργίας στο Ηνωμένο Βασίλειο.

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