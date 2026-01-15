Η Performance Technologies αναλαμβάνει έργο €3 εκατ. για το Σύστημα Διαχείρισης Υποθέσεων της Ελληνικής Αστυνομίας

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Η Performance Technologies A.E., σε ένωση με τη ΓΡΙΒΑΣ Α.Ε.Ε., υπέγραψε σύμβαση συνολικής αξίας περίπου 3 εκατομμυρίων ευρώ με την Ελληνική Αστυνομία, στο πλαίσιο της δράσης «Ενίσχυση επιχειρησιακών δυνατοτήτων για την αντιμετώπιση ειδικών εγκλημάτων βίας».

Το έργο αφορά στην υλοποίηση ενός σύγχρονου, Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης Υποθέσεων (Case Management System) για τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Ειδικών Εγκλημάτων Βίας (Δ.Α.Ε.Ε.Β.), ενισχύοντας ουσιαστικά την επιχειρησιακή της αποτελεσματικότητα στη διαχείριση σύνθετων και κρίσιμων υποθέσεων.

Η νέα λύση θα επιτρέψει:

ταχύτερη και πιο αποτελεσματική διαχείριση υποθέσεων,

ασφαλή και δομημένη επεξεργασία μεγάλου όγκου σύνθετων δεδομένων,

ευφυή αναζήτηση και συσχέτιση πληροφοριών,

καθώς και αυτοματοποίηση βασικών επιχειρησιακών ροών, κρίσιμων για την καθημερινή λειτουργία των υπηρεσιών.

Πυρήνα της λύσης αποτελούν οι πλατφόρμες Case Management και Content Management της OpenText, οι οποίες αξιοποιούνται για την ολιστική διαχείριση υποθέσεων και ψηφιακού περιεχομένου, με υψηλά επίπεδα ασφάλειας, ελεγχόμενη πρόσβαση και πλήρη ιχνηλασιμότητα των ενεργειών.

Η συνολική αρχιτεκτονική υποστηρίζεται από σύγχρονες τεχνολογικές υποδομές και δικτυακό εξοπλισμό διεθνών κατασκευαστών, όπως οι HPE και Cisco, διασφαλίζοντας υψηλή διαθεσιμότητα, αξιοπιστία και επιχειρησιακή συνέχεια για ένα έργο αυξημένης κρισιμότητας.

Με το συγκεκριμένο έργο, η Performance Technologies επιβεβαιώνει τον ρόλο της ως αξιόπιστου συνεργάτη στον ψηφιακό μετασχηματισμό οργανισμών του δημοσίου τομέα, αξιοποιώντας την τεχνογνωσία της σε σύνθετα πληροφοριακά συστήματα και στρατηγικές συνεργασίες με κορυφαίους διεθνείς τεχνολογικούς οίκους.