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Χρυσή Λίρα με το ελληνικό ιδιόσημο «ΕΛ» προς τιμήν της Ελλάδας
ΤΡΑΠΕΖΕΣ
18:17 - 15 Ιαν 2026

Χρυσή Λίρα με το ελληνικό ιδιόσημο «ΕΛ» προς τιμήν της Ελλάδας

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Την επίσημη παρουσίαση της περιορισμένης παραγωγής Χρυσής Λίρας με το ελληνικό ιδιόσημο «ΕΛ», προς τιμήν της Ελλάδας, πραγματοποίησαν χθες, Τετάρτη 14 Ιανουαρίου, η Πειραιώς και το Βασιλικό Νομισματοκοπείο (The Royal Mint), επίσημος φορέας παραγωγής  νομισμάτων του Ηνωμένου Βασιλείου.

Η παρουσίαση έγινε σε εκδήλωση στη Λέσχη Αξιωματικών Ενόπλων Δυνάμεων (ΛΑΕΔ), για τον εορτασμό της συμπλήρωσης 15 ετών στενής στρατηγικής συνεργασίας των δύο οργανισμών. Στις ομιλίες τους οι εκπρόσωποι της Πειραιώς και του The Royal Mint αναφέρθηκαν στη Χρυσή Λίρα ως διαχρονικό σημείο αναφοράς στην Ελλάδα, μέσο διατήρησης αξίας και ως στοιχείο πολιτιστικής παράδοσης.

Επισημάνθηκε ακόμη ο πρωταγωνιστικός ρόλος που έχει η Πειραιώς στην ελληνική αγορά επενδυτικού χρυσού για περισσότερο από είκοσι χρόνια. Η στενή δε, 15ετής σχέση της Πειραιώς με το The Royal Mint, έχει αναδείξει την Τράπεζα ως έναν από τους σημαντικότερους θεσμικούς διανομείς Χρυσών Λιρών στην Ευρώπη.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της Πειραιώς κ. Γιώργος Χαντζηνικολάου τόνισε: «Η χρυσή λίρα, συνδέεται με μια κοινωνική πραγματικότητα βαθιά ριζωμένη στη χώρα μας: αποτελεί σύμβολο εμπιστοσύνης, συνέχειας και διαχρονικής αξίας που μεταβιβάζεται από γενιά σε γενιά. Μια μεταβίβαση που σήμερα πραγματοποιείται σε ένα πλήρως ρυθμισμένο και διαφανές θεσμικό πλαίσιο με ασφάλεια και αξιοπιστία».

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Πειραιώς κ. Χρήστος Μεγάλου επισήμανε: «Στην Πειραιώς συνδυάζουμε την καινοτομία με τη διαχρονική αξία της εμπιστοσύνης.
Η Χρυσή Λίρα, σε συνεργασία με το Βασιλικό Νομισματοκοπείο, εκφράζει τη δέσμευσή μας να μετατρέπουμε την παράδοση σε σύγχρονη θεσμική αξία, με ασφάλεια, διαφάνεια και προοπτική για το μέλλον».

Η κυρία Nicola Mitchell Chief Commercial Officer, The Royal Mint σημείωσε: «Το The Royal Mint διαθέτει ιστορία άνω των 1.100 ετών και σήμερα η δραστηριότητά μας στον επενδυτικό χρυσό εξυπηρετεί πελάτες σε ολόκληρο τον κόσμο. Είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι που βρισκόμαστε στην Ελλάδα για να γιορτάσουμε τη στενή στρατηγική μας συνεργασία με την Πειραιώς και την παρουσίαση αυτής της ιστορικής επετειακής έκδοσης. Η Χρυσή Λίρα «ΕΛ» τιμά τους ισχυρούς πολιτιστικούς δεσμούς μεταξύ των δύο χωρών μας και τη διαχρονική σχέση της Ελλάδας με τη Χρυσή Λίρα. Ανυπομονούμε να συνεχίσουμε τη συνεργασία μας με την Πειραιώς, προσφέροντας νομίσματα που ενσωματώνουν αιώνες τεχνογνωσίας και μια μακρά παράδοση ποιότητας».

Ο κ. Θανάσης Αρβανίτης, Group Chief Treasurer, Piraeus Financial Markets ανέφερε: «Η Επετειακή Χρυσή Λίρα «ΕΛ» εντάσσεται στο πλαίσιο του ρόλου μας στην οργανωμένη αγορά επενδυτικού χρυσού στην Ελλάδα, στον οποίο η Τράπεζα Πειραιώς δρα με αίσθημα θεσμικής ευθύνης. Η συνεργασία με το The Royal Mint αποτυπώνει αυτή τη διαχρονική δραστηριότητα, συνδέοντας ένα ιστορικό νόμισμα με σύγχρονες προδιαγραφές αξιοπιστίας και διάθεσης».

Ο κ. Nick Bowkett, Global Head of Growth του The Royal Mint, δήλωσε: «Είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι που βρισκόμαστε στην Ελλάδα για να γιορτάσουμε αυτή την επετειακή έκδοση μαζί με τους συνεργάτες μας στην Τράπεζα Πειραιώς. Η Χρυσή Λίρα αποτελεί ένα από τα πλέον αναγνωρισμένα επενδυτικά νομίσματα παγκοσμίως και αυτή η ειδική έκδοση με το ιδιόσημο «ΕΛ» αναδεικνύει τη βαθιά σχέση της Ελλάδας με τη Λίρα, σηματοδοτώντας παράλληλα ένα σημαντικό ορόσημο στη 15ετή συνεργασία μας».

H περιορισμένης παραγωγής 15.000 νομισμάτων, Χρυσή Λίρα με το ανάγλυφο διακριτικό ιδιόσημο «ΕΛ» που εκδόθηκε πρόσφατα, είναι καθαρότητας 22 καρατίων, φέρει την προτομή της Α.Μ. Βασιλιά Καρόλου Γ’, καθώς και την εμβληματική μορφή του έφιππου Αγίου Γεωργίου που κατατροπώνει τον δράκοντα. Διατίθεται από το δίκτυο καταστημάτων της Πειραιώς, προς τους πελάτες της Τράπεζας.

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