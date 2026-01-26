Στο μικροσκόπιο της ΑΑΔΕ η τήρηση κανόνων για POS – IRIS

Με e-mail που έχει αποστείλει σε χιλιάδες επιχειρήσεις η ΑΑΔΕ προειδοποιεί για την ανάγκη πλήρους διασύνδεσης με τα συστήματα άμεσων πληρωμών IRIS αλλά και για διασύνδεση των POS με τις ταμειακές μηχανές.

Παρά την υποχρέωση καθολική εφαρμογή του μέτρου υπάρχουν ακόμα επαγγελματίες και επιχειρήσεις που δεν έχουν ενεργοποιήσει το σύστημα.

Πρόστιμα

Ωστόσο, ο κίνδυνος για πρόστιμα είναι μεγάλος για τις επιχειρήσεις που υποχρεούνται να χρησιμοποιούν POS και IRIS, αλλά δεν τα έχουν συνδέσει με τα ηλεκτρονικά συστήματα της ΑΑΔΕ. Επίσης, και για τις εταιρείες πώλησης και υποστήριξης των απαραίτητων λογισμικών προβλέπονται τσουχτερά πρόστιμα.

Συγκεκριμένα, ανέρχονται σε 10.000 ευρώ για επιχειρήσεις με απλογραφικά βιβλία και 20.000 ευρώ για επιχειρήσεις με διπλογραφικά βιβλία ενώ για τις εταιρείες παροχής και υποστήριξης του λογισμικού, προβλέπονται κυρώσεις που φθάνουν μέχρι και ανάκληση της άδειας λειτουργίας. Το πρόστιμο μειώνεται κατά 50% για επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε οικισμούς έως 500 κατοίκους ή σε νησιά με πληθυσμό κάτω των 3.100 κατοίκων.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dfyh1yy0w4s9?integrationId=eexbs1jkg0kofln}

Βαριά καμπάνα

Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση επιχείρησης που της επιβλήθηκε πρόστιμο 20.000 ευρώ επειδή δεν διασύνδεσε εγκαίρως τα τερματικά POS (EFT/POS) με τον φορολογικό ηλεκτρονικό μηχανισμό (ΦΗΜ) και με πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης, όπως απαιτεί η νομοθεσία.



Η επιχείρηση κατέθεσε ενδικοφανή προσφυγή στη Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών, επικαλούμενη «τεχνικές δυσκολίες» και «αδυναμία ολοκλήρωσης της διασύνδεσης παρά τις προσπάθειες που κατέβαλε».



Ωστόσο, η προσφυγή απορρίφθηκε, επιβεβαιώνοντας την αυστηρότητα των κανόνων. Η υπόθεση αφορά το φορολογικό έτος 2024, δηλαδή τις συναλλαγές και τις υποχρεώσεις διασύνδεσης εντός του έτους αυτού, αλλά η επιβολή του προστίμου έγινε στις αρχές του 2026.



Οι αρχές τονίζουν ότι η διασύνδεση των POS και των ταμειακών μηχανών με το IRIS αποτελεί πλέον υποχρέωση και όχι επιλογή, καθώς εξασφαλίζει την πλήρη καταγραφή των συναλλαγών, μειώνει τη χρήση μετρητών και συμβάλλει στον περιορισμό της φοροδιαφυγής.

Το IRIS

Σημειώνεται ότι, από την 1η Δεκεμβρίου 2025 το IRIS έχει καταστεί υποχρεωτικό για όλες τις επιχειρήσεις ενώ από τις 15 Ιανουαρίου 2026 έχουν αυξηθεί τα ημερήσια όρια συναλλαγών από 500 ευρώ σε 1.000 ευρώ για μεταφορές μεταξύ ιδιωτών και έως 1.000 ευρώ για πληρωμές σε επαγγελματίες, γεγονός που διευκολύνει την χρήση των άμεσων πληρωμών.

Το IRIS επιτρέπει στους καταναλωτές να ολοκληρώνουν συναλλαγές σε ελάχιστα δευτερόλεπτα με χρήση QR code ή mobile banking εφαρμογής ενώ οι επιχειρήσεις καταγράφουν και διαβιβάζουν τα δεδομένα στη φορολογική διοίκηση στο ίδιο λεπτό.

Οι έλεγχοι

Σημειώνεται ότι οι ελεγκτές της ΑΑΔΕ κατά τους ελέγχους εστιάζουν στα εξής:

- Στη δήλωση και λειτουργία της ταμειακής μηχανής (ΦΗΜ). Στο εάν δηλαδή η επιχείρηση διαθέτει νόμιμο και δηλωμένο ΦΗΜ, συμβατό με τις τεχνικές προδιαγραφές του Υπουργείου Οικονομικών. Η μη δήλωση ή η χρήση μη συμβατού μηχανισμού θεωρείται σοβαρή παράβαση.

- Επίσης γίνεται έλεγχος στο αν υπάρχει σύνδεση του ΦΗΜ με το POS , ώστε κάθε πληρωμή με κάρτα να αποτυπώνεται στο ποσό της απόδειξης. Η μη σύνδεση των δύο συσκευών αποτελεί αδίκημα και μπορεί να οδηγήσει σε υψηλά πρόστιμα.

- Επίσης ελέγχεται για το εάν γίνεται διαβίβαση συναλλαγών σε πραγματικό χρόνο για να διαπιστωθεί αν οι συναλλαγές που περνούν από το POS εμφανίζονται αυτόματα και στον ΦΗΜ και στο myDATA. Η άμεση καταγραφή των δεδομένων διασφαλίζει την πλήρη διαφάνεια και αποτρέπει την απόκρυψη εσόδων.

- Επίσης ελέγχεται εάν υπάρχει παράκαμψη συστήματος με παράνομο λογισμικό POS: Οι ελεγκτές εντοπίζουν περιπτώσεις όπου το POS λειτουργεί μεμονωμένα, χωρίς σύνδεση με την ταμειακή μηχανή, κάτι που θεωρείται σοβαρή φορολογική παράβαση. Τέτοιες πρακτικές ενισχύουν τη φοροδιαφυγή και αντιμετωπίζονται με αυστηρά πρόστιμα