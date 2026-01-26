ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Στο μικροσκόπιο της ΑΑΔΕ η τήρηση κανόνων για POS – IRIS
Επιχειρήσεις
09:38 - 26 Ιαν 2026

Στο μικροσκόπιο της ΑΑΔΕ η τήρηση κανόνων για POS – IRIS

Γιώργος Αλεξάκης
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Με e-mail που  έχει αποστείλει σε χιλιάδες επιχειρήσεις η ΑΑΔΕ προειδοποιεί για την ανάγκη πλήρους διασύνδεσης με τα συστήματα άμεσων πληρωμών  IRIS αλλά και για διασύνδεση των POS με τις ταμειακές μηχανές.  

Παρά την υποχρέωση καθολική εφαρμογή του μέτρου υπάρχουν ακόμα επαγγελματίες και επιχειρήσεις που δεν έχουν ενεργοποιήσει το σύστημα.

Πρόστιμα

Ωστόσο, ο κίνδυνος για πρόστιμα είναι μεγάλος για τις επιχειρήσεις που υποχρεούνται να χρησιμοποιούν POS και IRIS, αλλά δεν τα έχουν συνδέσει με τα ηλεκτρονικά συστήματα της ΑΑΔΕ. Επίσης, και για τις εταιρείες πώλησης και υποστήριξης των απαραίτητων λογισμικών προβλέπονται τσουχτερά πρόστιμα.

Συγκεκριμένα, ανέρχονται σε 10.000 ευρώ για επιχειρήσεις με απλογραφικά βιβλία και 20.000 ευρώ για επιχειρήσεις με διπλογραφικά βιβλία ενώ για τις εταιρείες παροχής και υποστήριξης του λογισμικού, προβλέπονται κυρώσεις που φθάνουν μέχρι και ανάκληση της άδειας λειτουργίας. Το πρόστιμο μειώνεται κατά 50% για επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε οικισμούς έως 500 κατοίκους ή σε νησιά με πληθυσμό κάτω των 3.100 κατοίκων.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dfyh1yy0w4s9?integrationId=eexbs1jkg0kofln}

Βαριά καμπάνα

Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση επιχείρησης που της επιβλήθηκε πρόστιμο 20.000 ευρώ επειδή δεν διασύνδεσε εγκαίρως τα τερματικά POS (EFT/POS) με τον φορολογικό ηλεκτρονικό μηχανισμό (ΦΗΜ) και με πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης, όπως απαιτεί η νομοθεσία.

Η επιχείρηση κατέθεσε ενδικοφανή προσφυγή στη Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών, επικαλούμενη «τεχνικές δυσκολίες» και «αδυναμία ολοκλήρωσης της διασύνδεσης παρά τις προσπάθειες που κατέβαλε».

Ωστόσο, η προσφυγή απορρίφθηκε, επιβεβαιώνοντας την αυστηρότητα των κανόνων. Η υπόθεση αφορά το φορολογικό έτος 2024, δηλαδή τις συναλλαγές και τις υποχρεώσεις διασύνδεσης εντός του έτους αυτού, αλλά η επιβολή του προστίμου έγινε στις αρχές του 2026.

Οι αρχές τονίζουν ότι η διασύνδεση των POS και των ταμειακών μηχανών με το IRIS αποτελεί πλέον υποχρέωση και όχι επιλογή, καθώς εξασφαλίζει την πλήρη καταγραφή των συναλλαγών, μειώνει τη χρήση μετρητών και συμβάλλει στον περιορισμό της φοροδιαφυγής.

Το IRIS

Σημειώνεται ότι, από την 1η Δεκεμβρίου 2025 το IRIS έχει καταστεί υποχρεωτικό για όλες τις επιχειρήσεις ενώ από τις 15 Ιανουαρίου 2026 έχουν αυξηθεί τα ημερήσια όρια συναλλαγών από 500 ευρώ σε 1.000 ευρώ για μεταφορές μεταξύ ιδιωτών και έως 1.000 ευρώ για πληρωμές σε επαγγελματίες, γεγονός που διευκολύνει την χρήση των άμεσων πληρωμών.

Το IRIS επιτρέπει στους καταναλωτές να ολοκληρώνουν συναλλαγές σε ελάχιστα δευτερόλεπτα με χρήση QR code ή mobile banking εφαρμογής ενώ οι επιχειρήσεις καταγράφουν και διαβιβάζουν τα δεδομένα στη φορολογική διοίκηση στο ίδιο λεπτό.

Οι έλεγχοι

Σημειώνεται ότι οι ελεγκτές της ΑΑΔΕ κατά τους ελέγχους εστιάζουν στα εξής:

- Στη δήλωση και λειτουργία της ταμειακής μηχανής (ΦΗΜ). Στο εάν δηλαδή η επιχείρηση διαθέτει νόμιμο και δηλωμένο ΦΗΜ, συμβατό με τις τεχνικές προδιαγραφές του Υπουργείου Οικονομικών. Η μη δήλωση ή η χρήση μη συμβατού μηχανισμού θεωρείται σοβαρή παράβαση.

- Επίσης γίνεται έλεγχος στο αν υπάρχει σύνδεση του ΦΗΜ με το POS , ώστε κάθε πληρωμή με κάρτα να αποτυπώνεται στο ποσό της απόδειξης. Η μη σύνδεση των δύο συσκευών αποτελεί αδίκημα και μπορεί να οδηγήσει σε υψηλά πρόστιμα.

- Επίσης ελέγχεται για το εάν γίνεται διαβίβαση συναλλαγών σε πραγματικό χρόνο για να διαπιστωθεί αν οι συναλλαγές που περνούν από το POS εμφανίζονται αυτόματα και στον ΦΗΜ και στο myDATA. Η άμεση καταγραφή των δεδομένων διασφαλίζει την πλήρη διαφάνεια και αποτρέπει την απόκρυψη εσόδων.

- Επίσης ελέγχεται εάν υπάρχει παράκαμψη συστήματος με παράνομο λογισμικό POS: Οι ελεγκτές εντοπίζουν περιπτώσεις όπου το POS λειτουργεί μεμονωμένα, χωρίς σύνδεση με την ταμειακή μηχανή, κάτι που θεωρείται σοβαρή φορολογική παράβαση. Τέτοιες πρακτικές ενισχύουν τη φοροδιαφυγή και αντιμετωπίζονται με αυστηρά πρόστιμα

Τελευταία τροποποίηση στις 26/01/2026 - 13:14
Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Ενισχύσεις de minimis έως €24,6 εκατ. σε αγρότες – Άνοιξαν οι αιτήσεις
ΑΓΡΟΤΙΚΑ

Ενισχύσεις de minimis έως €24,6 εκατ. σε αγρότες – Άνοιξαν οι αιτήσεις

ΠΑΣΟΚ για μεταφορά ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ: Η κυβέρνηση μετατρέπει ένα φιάσκο σε φιέστα
Πολιτική

ΠΑΣΟΚ για μεταφορά ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ: Η κυβέρνηση μετατρέπει ένα φιάσκο σε φιέστα

Μητσοτάκης: Δικαιωνόμαστε για την ενσωμάτωση του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ
Πολιτική

Μητσοτάκης: Δικαιωνόμαστε για την ενσωμάτωση του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ

Τα μέτρα για τους πυρόπληκτους της Δυτικής Αττικής - Τι ισχύει για τις επιχειρήσεις
Πολιτική

Τα μέτρα για τους πυρόπληκτους της Δυτικής Αττικής - Τι ισχύει για τις επιχειρήσεις

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

ΑΓΡΟΤΙΚΑ
08/08/2026 - 11:00

ΥΠΑΑΤ: Υπεγράφη η Κοινή Απόφαση για τα νέα Σχέδια Βελτίωσης

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
08/08/2026 - 10:27

ΠΑΣΕΒΙΠΕ: «Όχι» σε νέους ελέγχους στις επιχειρήσεις μέσα στις Βιομηχανικές Περιοχές

Οικονομία
08/08/2026 - 10:15

Επιμένει η ακρίβεια παρά την αποκλιμάκωση του πληθωρισμού – Οι παράγοντες που «καίνε» τα νοικοκυριά

Χρηματιστήρια
08/08/2026 - 10:01

Η «συμφωνία» Τραμπ με το Ιράν που δεν ήρθε ποτέ – Γιατί οι αγορές ποντάρουν ξανά και ξανά στην ειρήνη

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
08/08/2026 - 09:54

Νέο Ειδικό Χωροταξικό για τον Τουρισμό: Θετική αποτίμηση από τον ΣΕΤΕ, προβληματισμός από την ΠΟΞ

Γιώργος Ραυτόπουλος
08/08/2026 - 09:34

Δεξιότερα της ΝΔ: Το «beef» Βελόπουλου-Λατινοπούλου, ο Σαμαράς και τα «ορφανά» της Καρυστιανού

Σπύρος Πολυχρονόπουλος
08/08/2026 - 00:01

Πνευματική προσπάθεια, σκέψη και αμφισβήτηση εναντίον ΤΝ

Χρηματιστήρια
07/08/2026 - 23:03

Δεύτερη σερί εβδομάδα ανόδου στη Wall Street – Οι πρωταγωνιστές του ράλι

Πολιτική
07/08/2026 - 22:00

Κατρίνης: Ανησυχητική η αδράνεια της κυβέρνησης στο μεταβαλλόμενο γεωπολιτικό περιβάλλον

Ειδήσεις
07/08/2026 - 21:44

ΗΠΑ: Η Γερουσία ενέκρινε το «πακέτο Γκράχαμ» κατά της Ρωσίας

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
07/08/2026 - 21:01

Όμιλος ΔΕΗ: Νέα συμφωνία για χαρτοφυλάκιο έργων ΑΠΕ άνω των 2 GW σε Πολωνία και Ουγγαρία

Πολιτική
07/08/2026 - 21:00

Γιατί συμμαχούν Τουρκία, Σαουδική Αραβία και Πακιστάν – Τι σημαίνει η νέα στρατιωτική συμφωνία για την Ελλάδα

Πολιτική
07/08/2026 - 20:00

Στα χαρακώματα ΠΑΣΟΚ και Γεωργιάδης για τα «σπιτάκια ανακύκλωσης» – Το χρονικό της κόντρας

Χρηματιστήρια
07/08/2026 - 19:04

Ευρωαγορές: Σε θετικό έδαφος η συνεδρίαση – Ποιοι κλάδοι ξεχώρισαν

Ανεμοδείκτης
07/08/2026 - 18:50

Τα νέα Canadair θα πετούν τη νύχτα, αλλά δεν θα κάνουν ρίψεις νερού

Επιχειρήσεις
07/08/2026 - 18:41

Volkswagen: Οι μεγαλομέτοχοι απαιτούν σαρωτικές αλλαγές – Στο τραπέζι έως και 100.000 απολύσεις

Πολιτική
07/08/2026 - 18:36

Μίξη ΠΑΣΟΚ, ΚΚΕ, Ανανεωτικης Αριστεράς και ΑΝΤΑΡΣΥΑ θέλει ο Πολάκης για τον ΣΥΡΙΖΑ

Ανακοινώσεις
07/08/2026 - 18:14

FLEXOPACK: Νέα αύξηση μετοχικού κεφαλαίου και είσοδος 96.450 νέων μετοχών στο ΧΑ

Ειδήσεις
07/08/2026 - 18:03

Μυστράς: Ποινή φυλάκισης 11 μηνών με τριετή αναστολή στον 55χρονο που έκρυβε τη σορό του πατέρα του σε καταψύκτη

Σχόλια Αγοράς
07/08/2026 - 17:43

Χρηματιστήριο: Θετικό φινάλε στην εβδομάδα – Πάνω από τις 2.600 μονάδες ο ΓΔ παρά τις πιέσεις

Ειδήσεις
07/08/2026 - 17:30

Ιταλοϊσπανική σύγκρουση για το Σένγκεν: Η Μαδρίτη απειλεί με αντίποινα αν η Ρώμη δεν ανοίξει τα σύνορα - Η αντίδραση Μελόνι

Magazino
07/08/2026 - 17:21

Αν χτυπήσει το 112 για εκκένωση έχεις σχέδιο και για τον σκύλο ή τη γάτα σου;

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
07/08/2026 - 17:16

Η Deloitte αποκλειστικός σύμβουλος του Ομίλου ΔΕΗ για την είσοδό του στην πολωνική αγορά ενέργειας

Πολιτική
07/08/2026 - 16:49

ΠΑΣΟΚ: Όσο οι αρχειοθετήσεις συνεχίζονται, οι σκιές παραμένουν και μεγαλώνουν

Χρηματιστήρια
07/08/2026 - 16:38

Κέρδη στη Wall Street παρά τα αρνητικά μάκρο – Οι επενδυτές «βλέπουν» παύση των αυξήσεων επιτοκίων

Ειδήσεις
07/08/2026 - 16:15

Εβδομαδιαίες απώλειες 9% στο πετρέλαιο – Όλα τα βλέμματα στα Στενά του Ορμούζ

Ειδήσεις
07/08/2026 - 15:48

Η αγορά εργασίας στις ΗΠΑ «φρενάρει»: Απώλειες θέσεων και καμπανάκι για την οικονομία

Εργασιακά
07/08/2026 - 15:43

ΔΥΠΑ: Ανοίγουν 8.000 νέες θέσεις εργασίας για ανέργους άνω των 55 ετών

Πολιτική
07/08/2026 - 15:38

ΠΑΣΟΚ: Η έκθεση του ΟΟΣΑ διαλύει το success story της κυβέρνησης

ΑΜΥΝΑ
07/08/2026 - 15:38

Στρατηγική επένδυση του EFA GROUP στη Fractal για την ανάπτυξη προηγμένων αμυντικών τεχνολογιών σε Ελλάδα και Κύπρο

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ