Ακύρωση αναχωρήσεων 27 και 30 Μαρτίου 2026 με το Celestyal Discovery

«Καθώς η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή συνεχίζεται και σε στενό συντονισμό με τις αρμόδιες αρχές, χρειάστηκε να καθυστερήσουμε την επανατοποθέτηση του Celestyal Discovery ενόψει της έναρξης των κρουαζιέρων του στη Μεσόγειο,» αναφέρει σε ανακοίνωσή της την Τετάρτη (18/3) η Celestyal Cruises.

Αναλυτικά:

«Όλοι οι επιβάτες αποβιβάστηκαν με ασφάλεια από το Celestyal Discovery στο Ντουμπάι των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, και από το Celestyal Journey στη Ντόχα του Κατάρ. Και τα δύο πλοία είναι πλήρως λειτουργικά και η αναχώρησή τους από την περιοχή θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις οδηγίες των αρμόδιων αρχών.

Δεδομένης της τρέχουσας κατάστασης, αποφασίσαμε να ακυρώσουμε τις κρουαζιέρες 3 και 4 διανυκτερεύσεων «Εμβληματικά Ελληνικά Νησιά» στις 27 και 30 Μαρτίου αντίστοιχα, τις οποίες πραγματοποιεί το Celestyal Discovery, ενώ ολοκληρώνουμε τις επιχειρησιακές ρυθμίσεις για την επανατοποθέτηση του πλοίου στη Μεσόγειο πριν από την καλοκαιρινή περίοδο.

Όλοι οι επιβάτες που έχουν κάνει κράτηση για αυτές τις κρουαζιέρες θα έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν μεταξύ πλήρους επιστροφής χρημάτων ή πίστωσης για μελλοντική κρουαζιέρα. Παρακαλούνται οι επιβάτες να επικοινωνήσουν με τον ταξιδιωτικό τους πράκτορα για να συζητήσουν τις διαθέσιμες επιλογές και τα επόμενα βήματα.

Παρακολουθούμε στενά τις εξελίξεις και παραμένουμε προσηλωμένοι στην επανέναρξη των προγραμματισμένων κρουαζιέρων μας, το συντομότερο δυνατό. Ευχαριστούμε τους επιβάτες και τους πολύτιμους συνεργάτες μας για την υπομονή και την κατανόησή τους».