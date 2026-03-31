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Υπερταμείο: Ποιοι είναι οι πέντε «μνηστήρες» για τη Μαρίνα Καλαμαριάς
Επιχειρήσεις
17:30 - 31 Μαρ 2026

Υπερταμείο: Ποιοι είναι οι πέντε «μνηστήρες» για τη Μαρίνα Καλαμαριάς

Reporter.gr Newsroom
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Το Υπερταμείο/Growthfund ανακοίνωσε την Τρίτη (31/3) ότι πέντε επενδυτικά σχήματα υπέβαλαν φάκελο εκδήλωσης ενδιαφέροντος στον διεθνή διαγωνισμό για την παραχώρηση του δικαιώματος χρήσης, λειτουργίας, διαχείρισης και εκμετάλλευσης της Μαρίνας Καλαμαριάς.  

Ειδικότερα, πρόκειται για τους:

  1. ΤΕΚΑΛ Α.Ε.
  2. Τεχνική Ολυμπιακή Α.Ε.
  3. AVAX Group.
  4. Lamda Marinas.
  5. E.D.S. Α.Ε.

Η διάρκεια της παραχώρησης ανέρχεται σε τουλάχιστον 35 έτη, η οποία δύναται να παραταθεί για επιπλέον 10 έτη, κατά το μέγιστο.

Αξιολόγηση των φακέλων

Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των φακέλων εκδήλωσης ενδιαφέροντος, οι υποψήφιοι που πληρούν τα κριτήρια προεπιλογής θα κληθούν να συμμετάσχουν στη Β΄ φάση του διαγωνισμού, κατά την οποία θα υποβάλουν δεσμευτικές προσφορές.

Όπως σημειώνεται στη σχετική ανακοίνωση, για την αξιοποίηση του τουριστικού λιμένα, το Υπερταμείο έχει εκπονήσει Σχέδιο Στρατηγικής Ανάπτυξης (Master Plan) με ιδιαίτερα ήπιους όρους δόμησης, το οποίο έχει εγκριθεί με Προεδρικό Διάταγμα (ΠΔ), κατόπιν έγκρισης από το Συμβούλιο της Επικρατείας το 2023. Η χωροθέτηση της μαρίνας ολοκληρώθηκε με κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Τουρισμού τον Οκτώβριο 2025, με την οποία εγκρίθηκαν οι περιβαλλοντικοί όροι του έργου.

Σύμφωνα με το ΠΔ, στη μαρίνα επιτρέπονται, μεταξύ άλλων, χρήσεις τουρισμού, αναψυχής και χερσαίας αποθήκευσης και συντήρησης σκαφών, ενώ προβλέπεται η διαμόρφωση υπαίθριων χώρων και διαδρόμων περιπάτου και άθλησης και χώρων πρασίνου, στους οποίους η πρόσβαση θα είναι ελεύθερη για όλους. Προβλέπεται, επίσης, η αύξηση της δυναμικότητάς της σε 327 θέσεις ελλιμενισμού σκαφών αναψυχής μήκους έως 40 μέτρων.

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