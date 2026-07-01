Τραγωδία στη Λητή Θεσσαλονίκης: Δύο νεκροί από τη μεγάλη φωτιά – Αγωνία για την ταυτοποίηση της δεύτερης σορού

Μια τραγωδία εκτυλίχθηκε στη Λητή Θεσσαλονίκης, όπου η μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε στην περιοχή άφησε πίσω της δύο νεκρούς. Νεκρός έχει ταυτοποιηθεί ένας 65χρονος άνδρας, ενώ οι αρχές αναμένουν την επίσημη ταυτοποίηση της δεύτερης σορού, η οποία εκτιμάται ότι ανήκει στον 12χρονο γιο του.

Η κατοικία της οικογένειας, που βρισκόταν μέσα σε δασική έκταση στα όρια του χωριού, περικυκλώθηκε μέσα σε λίγα λεπτά από τις φλόγες και καταστράφηκε σχεδόν ολοσχερώς. Το απομονωμένο σπίτι βρέθηκε στο πέρασμα της πυρκαγιάς, η οποία εξαπλώθηκε με μεγάλη ταχύτητα λόγω των ισχυρών ανέμων.

Οι πυροσβέστες εντόπισαν αρχικά τον 65χρονο νεκρό έξω από το σπίτι, ενώ η 40χρονη σύντροφός του κατάφερε να διαφύγει και μεταφέρθηκε με εγκαύματα στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο. Σύμφωνα με πληροφορίες, η ίδια ενημέρωσε τους διασώστες ότι μέσα στην κατοικία είχαν παραμείνει ο σύντροφός της και το παιδί της.

Λόγω της έντασης της φωτιάς, οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής δεν ήταν δυνατό να προσεγγίσουν άμεσα το κτήριο. Αφού η πυρκαγιά τέθηκε σταδιακά υπό έλεγχο, οι έρευνες αποκάλυψαν και δεύτερη απανθρακωμένη σορό, η ταυτότητα της οποίας θα επιβεβαιωθεί με τις προβλεπόμενες διαδικασίες.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, στους κατοίκους της περιοχής είχαν σταλεί δύο προειδοποιητικά μηνύματα από το 112 με οδηγίες για απομάκρυνση. Οι αρχές εξετάζουν πλέον γιατί τα δύο θύματα δεν εγκατέλειψαν εγκαίρως το σπίτι. Ένα από τα ενδεχόμενα που διερευνώνται είναι ότι επιχείρησαν να προστατεύσουν την περιουσία τους, καθώς στο κτήμα υπήρχαν μελίσσια και καλλιέργειες.

Τα ακριβή αίτια και οι συνθήκες της τραγωδίας διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές.

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