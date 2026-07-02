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Fitch: «Ψήφος» εμπιστοσύνης στις ελληνικές τράπεζες – Αναβάθμιση Eurobank και Εθνικής, θετικό outlook για Πειραιώς
ΤΡΑΠΕΖΕΣ
07:45 - 02 Ιουλ 2026

Fitch: «Ψήφος» εμπιστοσύνης στις ελληνικές τράπεζες – Αναβάθμιση Eurobank και Εθνικής, θετικό outlook για Πειραιώς

Reporter.gr Newsroom
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Νέα «ψήφο» εμπιστοσύνης έδωσε η Fitch Ratings στις ελληνικές τράπεζες, καθώς προχώρησε σε αναβάθμιση της πιστοληπτικής αξιολόγησης της Eurobank και της Εθνικής Τράπεζας κατά μία βαθμίδα, από BBB- σε BBB, ενώ διατήρησε σταθερό outlook και για τις δύο τράπεζες.  

Την ίδια στιγμή, ο διεθνής οίκος αξιολόγησης επιβεβαίωσε τη βαθμολογία BBB- για την Τράπεζα Πειραιώς, αναβαθμίζοντας ωστόσο τις προοπτικές της από σταθερές σε θετικές, γεγονός που αφήνει ανοικτό το ενδεχόμενο νέας αναβάθμισης το επόμενο διάστημα.

Εθνική Τράπεζα: Αναβάθμιση με βάση τα ισχυρά θεμελιώδη μεγέθη

Η Fitch αποδίδει την αναβάθμιση της Εθνικής Τράπεζας κυρίως στη βελτίωση του λειτουργικού περιβάλλοντος στην Ελλάδα, το οποίο πλέον αξιολογεί με «BBB» έναντι «BBB-» προηγουμένως.

Όπως αναφέρει, η ανθεκτικότητα της ελληνικής οικονομίας, η αποκλιμάκωση της ανεργίας και η αυξημένη ζήτηση τόσο για επιχειρηματική όσο και για στεγαστική χρηματοδότηση δημιουργούν ευνοϊκές προοπτικές για τον εγχώριο τραπεζικό κλάδο.

Ο οίκος επισημαίνει ακόμη την ισχυρή θέση που διατηρεί η Εθνική στην ελληνική αγορά και την υψηλή ποιότητα του χαρτοφυλακίου της, ενώ εκτιμά ότι η τράπεζα θα συνεχίσει να εμφανίζει υψηλή κερδοφορία τα επόμενα χρόνια, στηριζόμενη στην ενίσχυση των χορηγήσεων, στην αύξηση των εσόδων από προμήθειες και στη διατήρηση μιας ισχυρής καταθετικής βάσης.

Eurobank: Στήριγμα η κερδοφορία και η διεθνής παρουσία

Αντίστοιχη είναι η αξιολόγηση της Fitch και για τη Eurobank, καθώς η αναβάθμιση αποδίδεται τόσο στη βελτίωση του οικονομικού περιβάλλοντος στην Ελλάδα όσο και στα ισχυρά θεμελιώδη μεγέθη της τράπεζας.

Ο οίκος υπογραμμίζει την ηγετική θέση της Eurobank στην εγχώρια αγορά, αλλά και τη σημαντική γεωγραφική διασπορά των δραστηριοτήτων της, κυρίως στην Κύπρο και τη Βουλγαρία, στοιχείο που ενισχύει τη σταθερότητα και την ανθεκτικότητα των εσόδων της.

Παράλληλα, κάνει λόγο για διατήρηση υψηλής κερδοφορίας, επαρκή κεφαλαιακή βάση και συνεχή βελτίωση της ποιότητας του ενεργητικού.

Η Fitch εκτιμά ακόμη ότι κατά την περίοδο 2026-2028 η λειτουργική κερδοφορία της Eurobank θα ενισχυθεί περαιτέρω, χάρη στην αύξηση των χορηγήσεων, στη διεύρυνση των εσόδων από προμήθειες —μεταξύ άλλων και μετά την απόκτηση του 80% της Eurolife FFH—, καθώς και στη σταθερή καταθετική βάση και την ευχερή πρόσβαση της τράπεζας στις διεθνείς αγορές.

Τράπεζα Πειραιώς: Θετικές προοπτικές για νέα αναβάθμιση

Για την Τράπεζα Πειραιώς, η Fitch διατήρησε την πιστοληπτική αξιολόγηση στο BBB-, ωστόσο αναβάθμισε τις προοπτικές της σε θετικές.

Σύμφωνα με τον οίκο, η τράπεζα αναμένεται να ολοκληρώσει την εξυγίανση των παλαιών προβληματικών στοιχείων του ενεργητικού της κατά την περίοδο 2026-2027, διατηρώντας ταυτόχρονα ισχυρή οργανική κερδοφορία.

Στις θετικές αυτές προοπτικές συμβάλλει και η εξαγορά της Εθνικής Ασφαλιστικής, η οποία εκτιμάται ότι θα ενισχύσει σημαντικά τις δραστηριότητες bancassurance και θα συμβάλει στη μεγαλύτερη διαφοροποίηση των πηγών εσόδων της τράπεζας.

Η Fitch επισημαίνει επίσης ότι η Πειραιώς επωφελείται από τη βελτίωση των οικονομικών συνθηκών στην Ελλάδα, από την αυξημένη ζήτηση για επιχειρηματική χρηματοδότηση, αλλά και από τις προοπτικές ενίσχυσης των εσόδων από προμήθειες.

Τέλος, σημειώνει ότι ο δείκτης μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων της τράπεζας διαμορφώθηκε στο 2,7% στο τέλος Μαρτίου 2026, ενώ προβλέπει περαιτέρω βελτίωση της ποιότητας του ενεργητικού και διατήρηση της λειτουργικής κερδοφορίας σε επίπεδα άνω του 3,5% των σταθμισμένων στοιχείων ενεργητικού κατά την περίοδο 2026-2028.

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