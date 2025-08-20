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Ryanair: Πάνω από 5.000 πτήσεις έχουν πληγεί από το χάος στον ελληνικό εναέριο έλεγχο κυκλοφορίας το 2025
ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
16:05 - 20 Αυγ 2025

Ryanair: Πάνω από 5.000 πτήσεις έχουν πληγεί από το χάος στον ελληνικό εναέριο έλεγχο κυκλοφορίας το 2025

Reporter.gr Newsroom
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Η Ryanair κάλεσε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να προχωρήσει σε επείγουσα αναμόρφωση του χαοτικού –όπως το χαρακτηρίζει– συστήματος ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας (ATC) της Ευρώπης, έπειτα από βλάβη στον εξοπλισμό του Κέντρου Ελέγχου Εναέριας Κυκλοφορίας της Αθήνας την Τετάρτη 20 Αυγούστου.

Σύμφωνα με την εταιρεία, το περιστατικό προκάλεσε περιττές καθυστερήσεις σε πτήσεις από και προς την Ελλάδα, με αποτέλεσμα να επηρεαστούν 12 πτήσεις της Ryanair και περισσότεροι από 2.000 επιβάτες.

Μέχρι στιγμής, το 2025, πάνω από 5.000 πτήσεις της Ryanair και πάνω από 900.000 επιβάτες της Ryanair έχουν υποστεί αδικαιολόγητες καθυστερήσεις λόγω της κακής διαχείρισης του ελληνικού ATC και της έλλειψης προσωπικού, καθιστώντας την Ελλάδα την 5η χειρότερη υπηρεσία ATC όσον αφορά στις καθυστερήσεις στην Ευρώπη.

Όπως αναφέρει η Ryanair, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει δεσμευτεί να εξασφαλίσει ανταγωνιστικότητα και αποτελεσματικότητα στην Ευρώπη, ωστόσο συνεχίζει να επιτρέπει την επαναλαμβανόμενη κακοδιαχείριση του ATC να διαταράσσει τις πτήσεις και τους επιβάτες.

Ένας εκπρόσωπος της Ryanair δήλωσε: «Είναι απαράδεκτο οι επιβάτες να συνεχίζουν να υποφέρουν από διαταραχές του ATC ως αποτέλεσμα της επαναλαμβανόμενης έλλειψης προσωπικού ATC σε όλη την Ευρώπης, και τώρα, μια άλλη βλάβη εξοπλισμού σήμερα, αυτή τη φορά στην Αθήνα, που ανάγκασε την καθυστέρηση 12 πτήσεων της Ryanair και πάνω από 2.000 επιβάτες της Ryanair. Πότε θα αναλάβουν δράση η Ursula von «Derlayed-Again» και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και θα λάβουν μέτρα για τη μεταρρύθμιση του ATC της ΕΕ και την προστασία των επιβατών από επαναλαμβανόμενες διαταραχές του ATC όπως αυτή;

Μέχρι στιγμής, το 2025, πάνω από 5.000 πτήσεις της Ryanair και πάνω από 900.000 επιβάτες της Ryanair έχουν υποστεί άδικες καθυστερήσεις λόγω της κακής διαχείρισης του ελληνικού ATC και της έλλειψης προσωπικού, καθιστώντας την Ελλάδα την 5η χειρότερη υπηρεσία ATC όσον αφορά στις καθυστερήσεις στην Ευρώπη.

Ενθαρρύνουμε όλους τους επιβάτες που έχουν επηρεαστεί από αυτές τις απαράδεκτες καθυστερήσεις του ATC να επισκεφτούν την ιστοσελίδα «Air Traffic Control Ruined Your Flight» και να απαιτήσουν τη λήψη μέτρων για τη βελτίωση του ανεπαρκούς συστήματος ATC της Ευρώπης».

Τελευταία τροποποίηση στις 20/08/2025 - 16:18
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