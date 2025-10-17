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Ιουλία Τσέτη: Ακριβή ενέργεια και έλλειψη σε εξειδικευμένο προσωπικό, οι προκλήσεις για τη φαρμακοβιομηχανία
Υγεία
14:04 - 17 Οκτ 2025

Ιουλία Τσέτη: Ακριβή ενέργεια και έλλειψη σε εξειδικευμένο προσωπικό, οι προκλήσεις για τη φαρμακοβιομηχανία

Reporter.gr Newsroom
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Το 9ο Sustainability Summit για τη Νοτιοανατολική Ευρώπη και τη Μεσόγειο, που διοργανώθηκε από τον Economist Impact στις 13 & 14 Οκτωβρίου, αποτέλεσε έναν από τους σημαντικότερους θεσμούς διαλόγου για τη βιώσιμη ανάπτυξη στην περιοχή, λειτουργώντας ως πλατφόρμα ανταλλαγής γνώσης και καινοτόμων ιδεών.

Με κεντρικό θέμα «Αναζητώντας νέα ισορροπία εν μέσω μιας δύσκολης πράσινης μετάβασης», το συνέδριο έφερε κοντά στελέχη επιχειρήσεων, ακαδημαϊκούς και φορείς χάραξης πολιτικής, προκειμένου να συζητήσουν τις ισορροπίες που διαμορφώνονται σήμερα με στόχο την επίτευξη οικονομικής προόδου με περιβαλλοντική ευθύνη.

Η Πρόεδρος και CEO του Ομίλου Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Τσέτη, φαρμακοποιός MSc, Επίτιμη Δρ Φαρμακευτικής ΕΚΠΑ & του παν. Πατρών Ιουλία Τσέτη, συμμετέχοντας στο round table με θέμα «Ανάπτυξη βιώσιμων και ανθεκτικών επιχειρηματικών μοντέλων για την αντιμετώπιση ενός απρόβλεπτου μέλλοντος», υπογράμμισε πως σε μια βιομηχανία που απαιτεί καθημερινό αγώνα, η ανθεκτικότητα είναι το νέο κεφάλαιο εμπιστοσύνης: επιτρέπει στους οργανισμούς να λειτουργούν σταθερά σε ρευστά περιβάλλοντα, να προστατεύουν την κοινωνική συνοχή και να μετατρέπουν τις κρίσεις σε μοχλούς βιώσιμης ανάπτυξης. Επισήμανε πως σήμερα πλέον έχει πια απενεχοποιηθεί ο ρόλος της βιομηχανίας στην Ελλάδα, γεγονός που προσφέρει μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση στον κλάδο να αναπτυχθεί.

Παράλληλα, όμως, εστίασε στα κρίσιμα ζητήματα που οι ελληνικές επιχειρήσεις καλούνται να αντιμετωπίσουν: ενώ στην χώρα μας υπάρχει άφθονη ενέργεια, παραμένει πολύ ακριβή και παράλληλα διαπιστώνεται έλλειψη σε εξειδικευμένο προσωπικό σε σύγκριση με άλλα ευρωπαϊκά κράτη. Έδωσε έμφαση στη σημασία της επένδυσης στους ανθρώπους και στη μεγαλύτερη υποστήριξη των γυναικών για την ενεργό συμμετοχή στο εργατικό δυναμικό.

Μιλώντας για τη φαρμακοβιομηχανία στην Ευρώπη, τόνισε πως η έλλειψη παραγωγής πρώτων υλών παραμένει πλήγμα που απειλεί την αυτάρκεια, αλλά και την επάρκεια που απαιτούνται για ένα βιώσιμο παραγωγικό μοντέλο. Πρόσθεσε επίσης, πώς δυστυχώς ξεχάσαμε γρήγορα την εμπειρία της πανδημίας και των προκλήσεων που βιώσαμε από το έλλειμμα πρώτων υλών στην ΕΕ.

Όπως είπε χαρακτηριστικά, το πρώτο καίριο βήμα για την επίτευξη της βιωσιμότητας είναι η αλλαγή νοοτροπίας, καθώς και η αγαστή συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων φορέων, με περισσότερη δουλειά και λιγότερα συνθήματα.

Στο πάνελ «Building resilient models for a volatile future - Ανάπτυξη βιώσιμων και ανθεκτικών επιχειρηματικών μοντέλων για την αντιμετώπιση ενός απρόβλεπτου μέλλοντος» συμμετείχαν ο κ. Νίκος Παπαθανάσης, αναπληρωτής υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, η κυρία Ισμήνη Παπακυρίλλου, Διευθύνουσα Σύμβουλος της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας (HBD) και ο κ. Σταύρος Μουρελάτος, γενικός διευθυντής για Ελλάδα, Κύπρο και Μάλτα The Coca-Cola Company.

Τη συζήτηση συντόνισε η πρόεδρος, CSR Hellas- Ελληνικό Δίκτυο Εταιρικής Υπευθυνότητας – Αλεξάνδρα Πάλλη.

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