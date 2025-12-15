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Εθελοντές-εργαζόμενοι της AEGEAN έφεραν τα Χριστούγεννα στα σχολεία απομακρυσμένων περιοχών της Ελλάδας
ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
14:19 - 15 Δεκ 2025

Εθελοντές-εργαζόμενοι της AEGEAN έφεραν τα Χριστούγεννα στα σχολεία απομακρυσμένων περιοχών της Ελλάδας

Reporter.gr Newsroom
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Στις 3 Δεκεμβρίου 2025, εθελοντές και πληρώματα της AEGEANκαι της Olympic Air ταξίδεψαν με τρεις ειδικές πτήσεις στη Λήμνο, την Αλεξανδρούπολη, την Κω, τη Σάμο και τα Κύθηρα, μεταφέροντας δώρα, γιορτινή διάθεση και υλικά για τη δημιουργία Χριστουγεννιάτικων στολιδιών με τη μέθοδο upcycling.

Στα Δημοτικά σχολεία των περιοχών αυτών, οι εθελοντές, σε συνεργασία με τη We4all, συμμετείχαν μαζί με τα παιδιά σε εκπαιδευτικά εργαστήρια, δημιουργώντας στολίδια από επαναχρησιμοποιούμενα και φυσικά υλικά. Κάθε τάξη και σχολική αυλή μετατράπηκε σε ένα μικρό Χριστουγεννιάτικο εργαστήρι γεμάτο γέλια, παιχνίδι και δημιουργία, όπου τα παιδιά βίωσαν με ενθουσιασμό τη μαγεία των γιορτών.

Οι μαθητές υποδέχθηκαν με ιδιαίτερο ενθουσιασμό τους εθελοντές και τα πληρώματα, ανταποδίδοντας τη χαρά της επίσκεψης με κάλαντα, κεράσματα, δώρα και μικρές εκπλήξεις από τα ίδια τα παιδιά, τους εκπαιδευτικούς που από την αρχή αγκάλιασαν αυτή τη δράση, καθώς και τους συλλόγους γονέων και κηδεμόνων.Οι δημιουργίες των παιδιών στόλισαν άμεσα τις σχολικές αίθουσες, προσδίδοντας μια πιο ζεστή και γιορτινή ατμόσφαιρα,ενώ τα δώρα που προσφέρθηκαν από την AEGEAN έδωσαν μια ακόμα πιο εορταστική νότα στη μέρα τους. Παράλληλα, η AEGEAN ανταποκρίθηκε στις ανάγκες κάθε σχολικής μονάδας, παρέχοντας τη δυνατότητα προμήθειας τεχνολογικού εξοπλισμού, υλικών ή άλλων απαραίτητων ειδών, συμβάλλοντας έμπρακτα στη βελτίωση της καθημερινότητας των μαθητών.

«Είναι πάντα ξεχωριστό για εμάς να βρισκόμαστε κοντά στα παιδιά, ιδιαίτερα σε απομακρυσμένες περιοχές της Ελλάδας που δεν έχουν συχνά την ευκαιρία να συμμετέχουν σε τέτοιου είδους δράσεις. Η ανταπόκριση των μαθητών και των εκπαιδευτικών ήταν συγκινητική και μας έδωσε τεράστια χαρά, ενώ οι εθελοντές μας, όπως πάντα, ήταν η ψυχή αυτής της προσπάθειας. Με τη δέσμευση, τη συνέπεια και την αστείρευτη ενέργειά τους, η ομάδα AEGEAN Santa Crew μεγαλώνει, εξελίσσεται και δυναμώνει», δήλωσε η Μαρίνα Βάλβη, Διευθύντρια Εταιρικών Υποθέσεων και Επικοινωνίας της AEGEAN. «Η AEGEAN, από τα πρώτα της βήματα, βρίσκεται δίπλα στις τοπικές κοινωνίες, στηρίζοντας πρωτοβουλίες και δημιουργώντας δράσεις που προάγουν την εκπαίδευση, την προστασία του περιβάλλοντος, τον πολιτισμό και τη συνολική ευημερία της νέας γενιάς».

Η AEGEAN ευχαριστεί θερμά τους διευθυντές, το διδακτικό προσωπικό και τους συλλόγους γονέων και κηδεμόνων των σχολείων που συμμετείχαν στη δράση για την εξαιρετική συνεργασία τους, καθώς και τη We4all για την πολύτιμη συμβολή της στην οργάνωση και υλοποίηση των δημιουργικών εργαστηρίων.Με δράσεις όπως αυτή, η AEGEAN και το «AEGEAN Santa Crew» συνεχίζουν να φέρνουν τις γιορτές και τη δημιουργία ακόμα πιο κοντά στα παιδιά της Ελλάδας, ταξιδεύοντας σε κάθε γωνιά της χώρας με σταθερό στόχο την ενίσχυση και τη στήριξη των τοπικών κοινωνιών.

{https://www.youtube.com/watch?v=k6Au99Wor6Y}

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