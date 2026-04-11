Αλυσιδωτές ακυρώσεις πτήσεων στο Ηνωμένο Βασίλειο λόγω αναταράξεων στον εφοδιασμό καυσίμων

Μικρότερες αεροπορικές εταιρείες στο Ηνωμένο Βασίλειο έχουν ήδη αρχίσει να ακυρώνουν πτήσεις, καθώς η κρίση στα Στενά του Ορμούζ επηρεάζει την τροφοδοσία καυσίμων και προκαλεί αναταράξεις στη λειτουργία των αερομεταφορών. Αερολιμενικές αρχές προειδοποιούν ότι, εάν δεν αποκατασταθεί άμεσα η ροή, εντός περίπου τριών εβδομάδων ενδέχεται να προκύψει σοβαρή, συστημική έλλειψη καυσίμων.

Ήδη η αεροπορική εταιρεία Skybus έχει αναστείλει τα δρομολόγια στη γραμμή Νιουκέι (Κορνουάλη) – Γκάτγουικ, ενώ η Aurigny προχώρησε σε μείωση πτήσεων μεταξύ των Νήσων της Μάγχης, του Λονδίνου, του Παρισιού και της νοτιοδυτικής Αγγλίας.

Η βρετανική κυβέρνηση, από την πλευρά της, επισημαίνει ότι μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί προβλήματα στον ανεφοδιασμό και ότι οι πτήσεις εκτελούνται κανονικά, ωστόσο βρίσκεται σε συνεχή επαφή με τις αεροπορικές εταιρείες για τον περιορισμό πιθανών επιπτώσεων.

Την ίδια στιγμή, αυξάνονται οι πιέσεις στον κλάδο, με τη Ryanair να εξετάζει το ενδεχόμενο μείωσης των δρομολογίων της έως και 10%.

Η Ευρώπη καλύπτει πάνω από το 60% των αναγκών της σε καύσιμα αεροσκαφών από χώρες του Κόλπου, με σημαντικό μέρος των προμηθειών να διέρχεται μέσω των Στενών του Ορμούζ, τα οποία παραμένουν ουσιαστικά κλειστά. Μόλις επτά πλοία διέσχισαν την περιοχή το τελευταίο 24ωρο, έναντι περίπου 140 πριν από την έναρξη της κρίσης.

Τα τελευταία φορτία καυσίμων από την περιοχή εξακολουθούν να φτάνουν στην Ευρώπη, με δεξαμενόπλοιο να έχει ήδη καταπλεύσει στο Κεντ και νέο φορτίο να αναμένεται στην Κοπεγχάγη. Οι ευρωπαϊκές αγορές στρέφονται πλέον σε εναλλακτικές πηγές προμήθειας, ανταγωνιζόμενες κυρίως την Ασία, καθώς δεν υπάρχουν εύκολες ή άμεσες εναλλακτικές διαδρομές για τα καύσιμα αεροσκαφών.

Η πιθανή μείωση των πτήσεων αναμένεται να ασκήσει ανοδικές πιέσεις στις τιμές των εισιτηρίων και να τροφοδοτήσει τον πληθωρισμό, ενώ εκτεταμένες ελλείψεις θα μπορούσαν να επηρεάσουν αρνητικά τον τουρισμό και τη συνολική οικονομική δραστηριότητα, ιδιαίτερα στην έναρξη της θερινής περιόδου.