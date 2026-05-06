ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Ryanair: «Φεύγει» από τη Θεσσαλονίκη, αφήνοντας «παράθυρο» επιστροφής – Αβέβαιο το μέλλον των εργαζομένων
ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
14:34 - 06 Μάι 2026

Ryanair: «Φεύγει» από τη Θεσσαλονίκη, αφήνοντας «παράθυρο» επιστροφής – Αβέβαιο το μέλλον των εργαζομένων

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Η αεροπορική εταιρεία Ryanair ανακοίνωσε στο προσωπικό της την πρόθεσή της να κλείσει τη βάση της από το αεροδρόμιο «Μακεδονία» της Θεσσαλονίκης.  

Σύμφωνα με πληροφορίες που μεταδίδει το voria.gr, η εταιρεία αποδίδει την απόφαση αυτή στην αύξηση των τελών στάθμευσης που έχει επιβάλει η διαχειρίστρια εταιρεία του αερολιμένα, Fraport Greece.

Όπως τονίζεται, παρότι τα τέλη καθορίζονται σε ετήσια βάση και εφαρμόζονται ομοιόμορφα σε όλες τις αεροπορικές εταιρείες, η Ryanair παραδοσιακά επιδιώκει τη διατήρηση του λειτουργικού της κόστους σε ιδιαίτερα χαμηλά επίπεδα, αξιοποιώντας και το μέγεθός της ως ένας από τους μεγαλύτερους αερομεταφορείς στην Ευρώπη.

Κατά τις ίδιες πηγές, σε πρόσφατη συνάντηση στη Θεσσαλονίκη, εκπρόσωποι της εταιρείας ενημέρωσαν τους εργαζομένους ότι η βάση αναμένεται να κλείσει τον Οκτώβριο, με τη λήξη της θερινής περιόδου.

Παράλληλα, μέχρι την Παρασκευή 8 Ιουνίου αναμένεται να ανακοινωθεί ποια, περιορισμένα, δρομολόγια θα διατηρήσει η εταιρεία για τη χειμερινή σεζόν.

Να σημειωθεί εδώ ότι η Ryanair απασχολεί περίπου 200 εργαζόμενους στη βάση της Θεσσαλονίκης και πραγματοποιεί έως και 33 πτήσεις ημερησίως από και προς το αεροδρόμιο «Μακεδονία».

Ωστόσο, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η εταιρεία αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο επιστροφής της στη Θεσσαλονίκη από τον Μάρτιο του 2027, με περιορισμένη δραστηριότητα και έναν μόνο αεροσκάφος, σε σχέση με τον σημερινό της όγκο πτήσεων.

Λίγη ώρα μετά τη ανακοίνωση προς τους εργαζομένους, η ιρλανδική αεροπορική έστειλε πρόσκληση για συνέντευξη τύπου στην Αθήνα, την Παρασκευή 8 Μαΐου, παρουσία του Chief Commercial Officer Jason McGuinness.

Εν τω μεταξύ, για σήμερα (6/5) είναι προγραμματισμένη νέα σύσκεψη στο δημαρχείο Θεσσαλονίκης με τη συμμετοχή του δημάρχου Στέλιου Αγγελούδη και εκπροσώπων φορέων της πόλης, με στόχο την ενημέρωση και τον συντονισμό γύρω από το ζήτημα. Στη συνάντηση έχουν κληθεί, μεταξύ άλλων, ο υφυπουργός Εσωτερικών αρμόδιος για θέματα Μακεδονίας - Θράκης Κώστας Γκιουλέκας, η περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας Αθηνά Αηδονά, καθώς και εκπρόσωποι του τουριστικού κλάδου και των επιμελητηρίων.

Υπενθυμίζεται ότι το ζήτημα έχει ήδη λάβει πολιτικές διαστάσεις, καθώς κατατέθηκαν σχετικές ερωτήσεις στη Βουλή από τη βουλεύτρια του ΣΥΡΙΖΑ Κυριακή Μάλαμα και τον βουλευτή του ΠΑΣΟΚ Πέτρο Παππά, αναδεικνύοντας τη σημασία του θέματος για την περιοχή.Επόμενο βήμα θεωρείται η έναρξη επαφών με τη Fraport Greece, που διαχειρίζεται το αεροδρόμιο «Μακεδονία», με στόχο την εξεύρεση λύσης που θα διασφαλίζει τη διατήρηση της βάσης. Εκπρόσωποι του τουριστικού κλάδου επισημαίνουν ότι εάν το ενδεχόμενο αποχώρησης συνδέεται με αυξήσεις στα τέλη, τότε θα πρέπει να επανεξεταστεί η τιμολογιακή πολιτική του διαχειριστή.

Η πιθανή αποχώρηση της Ryanair εκτιμάται ότι θα είχε σοβαρές επιπτώσεις, οδηγώντας σε μείωση των διεθνών αφίξεων και απώλειες εσόδων για τις τοπικές επιχειρήσεις. Από το 2014, όταν η εταιρεία εγκαθίδρυσε βάση στη Θεσσαλονίκη, έχει αποτελέσει βασικό πυλώνα χαμηλού κόστους συνδέσεων με την Ευρώπη. Σήμερα, εκτελεί καθημερινά περίπου 36 έως 38 πτήσεις, συνδέοντας την πόλη με 33 ευρωπαϊκούς προορισμούς.

Τελευταία τροποποίηση στις 06/05/2026 - 15:52
Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Το Bitcoin «έσπασε» το φράγμα των $81.000, αλλά η δυναμική παραμένει εύθραυστη
Νομίσματα

Το Bitcoin «έσπασε» το φράγμα των $81.000, αλλά η δυναμική παραμένει εύθραυστη

ΠΑΣΟΚ κατά Μαρινάκη: Προσπαθεί με σοφιστείες να δημιουργήσει σύγχυση
Πολιτική

ΠΑΣΟΚ κατά Μαρινάκη: Προσπαθεί με σοφιστείες να δημιουργήσει σύγχυση

ΟΠΕΚΑ: Κλείνει προσωρινά η πλατφόρμα για το επίδομα παιδιού - Τι να προσέξουν οι δικαιούχοι
Ειδήσεις

ΟΠΕΚΑ: Κλείνει προσωρινά η πλατφόρμα για το επίδομα παιδιού - Τι να προσέξουν οι δικαιούχοι

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Θεσσαλονίκη: Ξεκινούν τα δοκιμαστικά δρομολόγια της επέκτασης του Μετρό προς την Καλαμαριά
ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

Θεσσαλονίκη: Ξεκινούν τα δοκιμαστικά δρομολόγια της επέκτασης του Μετρό προς την Καλαμαριά

Βαριές καμπάνες για 4 συλληφθέντες σε στέκι παράνομου τζόγου στη Θεσσαλονίκη
Ειδήσεις

Βαριές καμπάνες για 4 συλληφθέντες σε στέκι παράνομου τζόγου στη Θεσσαλονίκη

ΟΛΘ Α.Ε.: Νέα επένδυση σε σύγχρονο εξοπλισμό - Παρέλαβε οκτώ νέα υβριδικά Straddle Carriers
Ναυτιλία

ΟΛΘ Α.Ε.: Νέα επένδυση σε σύγχρονο εξοπλισμό - Παρέλαβε οκτώ νέα υβριδικά Straddle Carriers

ΑΒΑΞ: Σύμβαση με το ΑΝΑΤΟΛΙΑ για κτίριο 4.500 τμ που συμβάλλει στην ακαδημαϊκή αναβάθμιση της Θεσσαλονίκης
Επιχειρήσεις

ΑΒΑΞ: Σύμβαση με το ΑΝΑΤΟΛΙΑ για κτίριο 4.500 τμ που συμβάλλει στην ακαδημαϊκή αναβάθμιση της Θεσσαλονίκης

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Χρηματιστήρια
11/08/2026 - 16:53

Σε αναζήτηση κατεύθυνσης η Wall Street – Στο επίκεντρο η Μέση Ανατολή

Ειδήσεις
11/08/2026 - 16:41

Μέσι: Διακόπτει επ’ αόριστον την καριέρα του μετά το θάνατο του πατέρα του

Ειδήσεις
11/08/2026 - 16:31

Τραγωδία στο Πικέρμι: Νεκρός εντοπίστηκε μέσα σε αυτοκίνητο στο μέτωπο της φωτιάς

Ειδήσεις
11/08/2026 - 16:27

Ιστορική απόφαση στο Λίβανο: Το κοινοβούλιο καταργεί τη θανατική ποινή

Ειδήσεις
11/08/2026 - 16:08

Στο νοσοκομείο Χανίων ο Μητσοτάκης μετά από πτώση με ποδήλατο

Ειδήσεις
11/08/2026 - 16:04

Ρωσία: Εκτός εκλογών το μοναδικό κόμμα που λέει «όχι» στον πόλεμο

Πολιτική
11/08/2026 - 15:53

Πιέσεις στην Ελλάδα για παροχή πυραύλων Patriot στην Ουκρανία

Ειδήσεις
11/08/2026 - 15:51

Reuters: Τα φθηνά γεύματα δεν αρκούν πλέον για τις αλυσίδες fast food στις ΗΠΑ

Ειδήσεις
11/08/2026 - 15:45

Ορμούζ, πετρέλαιο και αποζημιώσεις: Νέο μπρα-ντε-φερ Τραμπ με το Ιράν

Ανεμοδείκτης
11/08/2026 - 15:11

Ο Μπένος προσβεβλημένος, ο Έβρος παρατημένος

Ειδήσεις
11/08/2026 - 15:10

Χαλκιδική: Απαγόρευση κυκλοφορίας σε δασικές περιοχές λόγω υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς

Ειδήσεις
11/08/2026 - 14:50

Σικελία: Έντονη ηφαιστειακή δραστηριότητα στην Αίτνα - Προβλήματα στις αερομεταφορές

Ανεμοδείκτης
11/08/2026 - 14:35

Πολιτικοί αρχηγοί: Βουτιές με το μυαλό στη ΔΕΘ

Ειδήσεις
11/08/2026 - 14:13

Στήριξη Τραμπ σε Ινφαντίνο εν μέσω πιέσεων να παραιτηθεί από την ηγεσία της FIFA

Ειδήσεις
11/08/2026 - 13:58

Βρετανία: Το Χίθροου έχασε την ευρωπαϊκή πρωτιά από την Κωνσταντινούπολη - Ξεκάθαρη η ανάγκη για επέκταση

Πολιτική
11/08/2026 - 13:40

ΠΑΣΟΚ για Ταμείο Ανάκαμψης και Ελλάδα 2.0: Χαμένη ευκαιρία για την οικογένεια και το παιδί (video)

Ειδήσεις
11/08/2026 - 13:30

Πλήγμα των Χούθι κατά πλοίου στο Μπαμπ ελ Μαντέμπ - Τρεις νεκροί

Εμπορεύματα
11/08/2026 - 13:21

Άνοδος +2% στο πετρέλαιο καθώς εξασθενούν οι ελπίδες για συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν - Κοντά στα $90 το Brent

Ειδήσεις
11/08/2026 - 12:42

Συρία: Δικαστήριο καταδίκασε ερήμην σε θάνατο τον Άσαντ για εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας

Ειδήσεις
11/08/2026 - 12:25

Politico: Το «γερασμένο» ηλεκτρικό δίκτυο υπεύθυνο για δυσανάλογα μεγάλο ποσοστό πυρκαγιών στην Ελλάδα

Ειδήσεις
11/08/2026 - 11:57

ΗΠΑ: Eφετείο ανοίγει τον δρόμο για χιλιάδες αγωγές κατά των Meta, Google, TikTok και Snapchat

Σχόλια Αγοράς
11/08/2026 - 11:44

Χρηματιστήριο: Οι 10 μετοχές που «παρακολουθεί» η Κύκλος Χρηματιστηριακή

Ειδήσεις
11/08/2026 - 11:30

Intel: Αυξάνει στα $20 δισ. την έκδοση μετοχών για χρηματοδότηση της ζήτησης για AI

Επιχειρήσεις
11/08/2026 - 11:23

Καλοκαίρι και εφοδιαστική αλυσίδα: Γιατί η συσκευασία αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία

Ειδήσεις
11/08/2026 - 11:07

Ζελένσκι: Η Ρωσία βομβάρδισε την Ουκρανία με βορειοκορεατικούς πυραύλους

Επιχειρήσεις
11/08/2026 - 10:52

ΔΕΗ: Αποκτά το Prime Status της ISS STOXX με νέα αναβάθμιση στην αξιολόγηση ESG

Τεχνολογία
11/08/2026 - 10:48

Το μανιφέστο του Μαρκ Ζάκερμπεργκ υπόσχεται να «σώσει» την Αμερική με την Τεχνητή Νοημοσύνη

Χρηματιστήρια
11/08/2026 - 10:42

Μικτή εικόνα στις ευρωαγορές - Άνοδος για τις πετρελαϊκές και ενεργειακές εταιρείες

Ειδήσεις
11/08/2026 - 10:26

ifo: Οι γερμανικές επιχειρήσεις κάνουν ελάχιστα για τον περιορισμό της τεχνολογικής εξάρτησης από τις ΗΠΑ

Ειδήσεις
11/08/2026 - 10:22

Ο Τραμπ έφυγε κρυφά από την Τουρκία εν μέσω ιρανικής απειλής - Το σχέδιο διαφυγής με κοντέινερ τροφοδοσίας

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ