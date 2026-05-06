Ryanair: «Φεύγει» από τη Θεσσαλονίκη, αφήνοντας «παράθυρο» επιστροφής – Αβέβαιο το μέλλον των εργαζομένων

Η αεροπορική εταιρεία Ryanair ανακοίνωσε στο προσωπικό της την πρόθεσή της να κλείσει τη βάση της από το αεροδρόμιο «Μακεδονία» της Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με πληροφορίες που μεταδίδει το voria.gr, η εταιρεία αποδίδει την απόφαση αυτή στην αύξηση των τελών στάθμευσης που έχει επιβάλει η διαχειρίστρια εταιρεία του αερολιμένα, Fraport Greece.

Όπως τονίζεται, παρότι τα τέλη καθορίζονται σε ετήσια βάση και εφαρμόζονται ομοιόμορφα σε όλες τις αεροπορικές εταιρείες, η Ryanair παραδοσιακά επιδιώκει τη διατήρηση του λειτουργικού της κόστους σε ιδιαίτερα χαμηλά επίπεδα, αξιοποιώντας και το μέγεθός της ως ένας από τους μεγαλύτερους αερομεταφορείς στην Ευρώπη.

Κατά τις ίδιες πηγές, σε πρόσφατη συνάντηση στη Θεσσαλονίκη, εκπρόσωποι της εταιρείας ενημέρωσαν τους εργαζομένους ότι η βάση αναμένεται να κλείσει τον Οκτώβριο, με τη λήξη της θερινής περιόδου.

Παράλληλα, μέχρι την Παρασκευή 8 Ιουνίου αναμένεται να ανακοινωθεί ποια, περιορισμένα, δρομολόγια θα διατηρήσει η εταιρεία για τη χειμερινή σεζόν.

Να σημειωθεί εδώ ότι η Ryanair απασχολεί περίπου 200 εργαζόμενους στη βάση της Θεσσαλονίκης και πραγματοποιεί έως και 33 πτήσεις ημερησίως από και προς το αεροδρόμιο «Μακεδονία».

Ωστόσο, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η εταιρεία αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο επιστροφής της στη Θεσσαλονίκη από τον Μάρτιο του 2027, με περιορισμένη δραστηριότητα και έναν μόνο αεροσκάφος, σε σχέση με τον σημερινό της όγκο πτήσεων.

Λίγη ώρα μετά τη ανακοίνωση προς τους εργαζομένους, η ιρλανδική αεροπορική έστειλε πρόσκληση για συνέντευξη τύπου στην Αθήνα, την Παρασκευή 8 Μαΐου, παρουσία του Chief Commercial Officer Jason McGuinness.

Εν τω μεταξύ, για σήμερα (6/5) είναι προγραμματισμένη νέα σύσκεψη στο δημαρχείο Θεσσαλονίκης με τη συμμετοχή του δημάρχου Στέλιου Αγγελούδη και εκπροσώπων φορέων της πόλης, με στόχο την ενημέρωση και τον συντονισμό γύρω από το ζήτημα. Στη συνάντηση έχουν κληθεί, μεταξύ άλλων, ο υφυπουργός Εσωτερικών αρμόδιος για θέματα Μακεδονίας - Θράκης Κώστας Γκιουλέκας, η περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας Αθηνά Αηδονά, καθώς και εκπρόσωποι του τουριστικού κλάδου και των επιμελητηρίων.

Υπενθυμίζεται ότι το ζήτημα έχει ήδη λάβει πολιτικές διαστάσεις, καθώς κατατέθηκαν σχετικές ερωτήσεις στη Βουλή από τη βουλεύτρια του ΣΥΡΙΖΑ Κυριακή Μάλαμα και τον βουλευτή του ΠΑΣΟΚ Πέτρο Παππά, αναδεικνύοντας τη σημασία του θέματος για την περιοχή.Επόμενο βήμα θεωρείται η έναρξη επαφών με τη Fraport Greece, που διαχειρίζεται το αεροδρόμιο «Μακεδονία», με στόχο την εξεύρεση λύσης που θα διασφαλίζει τη διατήρηση της βάσης. Εκπρόσωποι του τουριστικού κλάδου επισημαίνουν ότι εάν το ενδεχόμενο αποχώρησης συνδέεται με αυξήσεις στα τέλη, τότε θα πρέπει να επανεξεταστεί η τιμολογιακή πολιτική του διαχειριστή.

Η πιθανή αποχώρηση της Ryanair εκτιμάται ότι θα είχε σοβαρές επιπτώσεις, οδηγώντας σε μείωση των διεθνών αφίξεων και απώλειες εσόδων για τις τοπικές επιχειρήσεις. Από το 2014, όταν η εταιρεία εγκαθίδρυσε βάση στη Θεσσαλονίκη, έχει αποτελέσει βασικό πυλώνα χαμηλού κόστους συνδέσεων με την Ευρώπη. Σήμερα, εκτελεί καθημερινά περίπου 36 έως 38 πτήσεις, συνδέοντας την πόλη με 33 ευρωπαϊκούς προορισμούς.