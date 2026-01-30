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Η Ελλάδα χτίζει το αποτύπωμά της στη βιομηχανία επόμενης γενιάς
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
13:15 - 30 Ιαν 2026

Η Ελλάδα χτίζει το αποτύπωμά της στη βιομηχανία επόμενης γενιάς

Reporter.gr Newsroom
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Στοχευμένες B2B επαφές με ιαπωνικές και διεθνείς εταιρείες, αυξημένο επενδυτικό ενδιαφέρον σε τομείς αιχμής όπως η βιομηχανική ρομποτική και η τεχνητή νοημοσύνη, καθώς και σαφές μήνυμα βιομηχανικού μετασχηματισμού, συνθέτουν τον απολογισμό της συμμετοχής της Enterprise Greece στη Factory Innovation Week 2026 στο Τόκιο της Ιαπωνίας.

Η παρουσία της Enterprise Greece στην έκθεση ανέδειξε με τεκμηριωμένο τρόπο τη δυναμική της Ελλάδας ως αναδυόμενης επενδυτικής πλατφόρμας για τεχνολογικά προηγμένες βιομηχανικές δραστηριότητες, σε ένα διεθνές περιβάλλον αυξημένης αβεβαιότητας και ταχείας τεχνολογικής μετάβασης. Η παρουσία αυτή εντάσσεται σε ένα ευρύτερο momentum, όπου η εγκατάσταση και επέκταση μεγάλων διεθνών τεχνολογικών ομίλων στη χώρα τα τελευταία χρόνια δημιουργεί τις προϋποθέσεις για την προσέλκυση επενδύσεων υψηλής προστιθέμενης αξίας και ισχυρού πολλαπλασιαστικού αποτελέσματος σε ολόκληρη την παραγωγική αλυσίδα.

Το ελληνικό περίπτερο τοποθετήθηκε εντός του βασικού εκθεσιακού ιστού της Έξυπνης Μεταποίησης, σε άμεση γειτνίαση με σημαντικά ιαπωνικά και διεθνή εταιρικά brands, υπογραμμίζοντας τη θεσμική και επιχειρησιακή παρουσία της χώρας στις τρέχουσες εξελίξεις της βιομηχανίας και της τεχνολογίας.

Η Ελλάδα εξελίσσεται σταθερά σε κόμβο για επενδύσεις Industry 4.0, με λειτουργικές εφαρμογές έξυπνης παραγωγής τόσο σε μεγάλες όσο και σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Η ψηφιοποίηση και αυτοματοποίηση παραγωγικών διαδικασιών, η ενσωμάτωση τεχνητής νοημοσύνης, ρομποτικής και βιομηχανικού IoT, καθώς και η αξιοποίηση δεδομένων σε πραγματικό χρόνο, συγκροτούν ένα αναπτυσσόμενο και επιχειρησιακά ώριμο οικοσύστημα.

Το οικοσύστημα αυτό υποστηρίζεται από στοχευμένα χρηματοδοτικά εργαλεία, ανταγωνιστικό και ενοποιημένο πλαίσιο κινήτρων, ταχείες διαδικασίες αδειοδότησης μέσω μηχανισμών fast-track και ολοκληρωμένες υπηρεσίες one-stop-shop προς τους επενδυτές. Σε συνδυασμό με ανθρώπινο δυναμικό υψηλής κατάρτισης και τη στρατηγική γεωγραφική θέση της χώρας στη διασταύρωση Ευρώπης, Μέσης Ανατολής και Βόρειας Αφρικής, η Ελλάδα ενισχύει τη θέση της ως αξιόπιστη βάση για διεθνείς βιομηχανικές και τεχνολογικές επενδύσεις.

Στο πλαίσιο της έκθεσης, η Enterprise Greece πραγματοποίησε 21 στοχευμένες B2B συναντήσεις με ιαπωνικές και διεθνείς επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε κρίσιμους τομείς, όπως η βιομηχανική ρομποτική και αυτοματοποίηση, η τεχνητή νοημοσύνη και η βιομηχανική ανάλυση δεδομένων, τα ψηφιακά δίδυμα και οι προσομοιώσεις παραγωγικών διαδικασιών, το βιομηχανικό IoT και η συνδεσιμότητα, τα έξυπνα δίκτυα και οι ενεργειακές λύσεις, το λογισμικό για έξυπνα εργοστάσια και εφοδιαστικές αλυσίδες, καθώς και οι τεχνολογίες υγείας (HealthTech), συμπεριλαμβανομένων ψηφιακών λύσεων υγείας, ιατρικού λογισμικού και εφαρμογών ανάλυσης δεδομένων.

Κατά τις επαφές αυτές καταγράφηκε ενεργό ενδιαφέρον με περαιτέρω επενδυτική προοπτική σε τομείς όπως η προηγμένη και συνεργατική ρομποτική (Cobots), η τεχνητή νοημοσύνη και η μηχανική όραση για έξυπνη παραγωγή, καθώς και ιδιόκτητες ψηφιακές πλατφόρμες SaaS με εφαρμογές στη μεταποίηση και τις κατασκευές.

Η εξέλιξη αυτή επιβεβαιώνει την ευθυγράμμιση της ελληνικής επενδυτικής πρότασης με τις κυρίαρχες τεχνολογικές και βιομηχανικές τάσεις σε παγκόσμιο επίπεδο.

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