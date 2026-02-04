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Η Polyplast υποδέχτηκε το 1ο Γυμνάσιο Παλαιού Φαλήρου στις εγκαταστάσεις της
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
19:26 - 04 Φεβ 2026

Η Polyplast υποδέχτηκε το 1ο Γυμνάσιο Παλαιού Φαλήρου στις εγκαταστάσεις της

Reporter.gr Newsroom
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Η Polyplast είχε τη χαρά να υποδεχτεί στις εγκαταστάσεις της τους μαθητές και τις μαθήτριες του 1ου Γυμνασίου Παλαιού Φαλήρου, στο πλαίσιο εκπαιδευτικής επίσκεψης με στόχο τη γνωριμία των νέων με τον κόσμο της παραγωγής και της επιχειρηματικότητας.

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης, οι μαθητές ήρθαν σε άμεση επαφή με τις διαδικασίες και τις λειτουργίες μιας σύγχρονης παραγωγικής επιχείρησης, παρακολουθώντας τα στάδια της παραγωγικής δραστηριότητας και τον τρόπο οργάνωσης της εταιρίας.

Στελέχη της Polyplast μίλησαν στους μαθητές, μοιράστηκαν τις επαγγελματικές τους εμπειρίες και απάντησαν σε ερωτήσεις, αναδεικνύοντας τη σημασία της γνώσης, της καινοτομίας και της ομαδικής εργασίας στο σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον.

Η Polyplast παραμένει σταθερά δίπλα στη νέα γενιά, στηρίζοντας δράσεις που ενισχύουν τη σύνδεση της εκπαίδευσης με την πραγματική οικονομία και συμβάλλουν στην ενημέρωση και την έμπνευση των αυριανών επαγγελματιών.

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