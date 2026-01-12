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Avax: Η Optima ανεβάζει την τιμή-στόχο και διατηρεί τη σύσταση «buy»
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
12:27 - 12 Ιαν 2026

Avax: Η Optima ανεβάζει την τιμή-στόχο και διατηρεί τη σύσταση «buy»

Reporter.gr Newsroom
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Σε σημαντική αναβάθμιση των εκτιμήσεών της για τη μετοχή της Avax προχώρησε η Optima, ανεβάζοντας την τιμή-στόχο στα 3,81 ευρώ από 3,03 ευρώ προηγουμένως και διατηρώντας τη σύσταση «αγορά». Με βάση τα τρέχοντα επίπεδα, η χρηματιστηριακή εκτιμά ότι το περιθώριο ανόδου υπερβαίνει το 21%.

Πιο συγκεκριμένα λοιπόν στην ανάλυσή της, η Optima επισημαίνει ότι, παρά την εντυπωσιακή άνοδο της μετοχής κατά περίπου 80% σε ετήσια βάση, η Avax εξακολουθεί να αποτιμάται με σημαντικό discount σε σύγκριση με αντίστοιχες ευρωπαϊκές εταιρείες του κατασκευαστικού κλάδου. Συγκεκριμένα, για το 2026 ο εκτιμώμενος δείκτης P/E διαμορφώνεται στο 7,7, ενώ ο λόγος EV/EBITDA στο 5,5.

Παράλληλα, η χρηματιστηριακή προχώρησε σε ουσιαστική αναθεώρηση των προβλέψεών της για την κερδοφορία του ομίλου. Πλέον, εκτιμά ότι έως το 2028 ο κύκλος εργασιών θα αυξάνεται με μέσο ετήσιο ρυθμό 8%, τα EBITDA θα ενισχύονται κατά μέσο όρο κατά 1% ετησίως, ενώ τα επαναλαμβανόμενα καθαρά κέρδη αναμένεται να καταγράφουν μέση ετήσια άνοδο της τάξης του 55%.

Καθοριστικό ρόλο στη βελτίωση των προβλέψεων διαδραματίζουν τα αυξημένα περιθώρια κερδοφορίας στον κατασκευαστικό τομέα, κυρίως για το 2025. Σύμφωνα με τις νέες εκτιμήσεις, τα EBITDA αναμένονται πλέον στα 120 εκατ. ευρώ και τα καθαρά κέρδη στα 57 εκατ. ευρώ, επίπεδα αυξημένα κατά 24% και 21,9% αντίστοιχα σε σχέση με τις προηγούμενες προβλέψεις.

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