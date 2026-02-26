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Πλεύρης: Καλή η συνεργασία με Τουρκία στο μεταναστευτικό, πρόβλημα η Λιβύη – Πιστεύω 100% το Λιμενικό
Πολιτική
12:08 - 26 Φεβ 2026

Πλεύρης: Καλή η συνεργασία με Τουρκία στο μεταναστευτικό, πρόβλημα η Λιβύη – Πιστεύω 100% το Λιμενικό

Reporter.gr Newsroom
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Μας ανησυχούν 500.000 μετανάστες που έχουν πάει στη Λιβύη και επιθυμούνε να βρούνε τρόπο να περάσουν στην Ευρώπη, τόνισε ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνος Πλεύρης την Πέμπτη (26/2).

Ερωτηθείς αν μετάνιωσε για τη δήλωσή του «ή με το Λιμενικό ή με τους δουλεμπόρους» ξεκαθάρισε ότι είναι 100% με το Λιμενικό και πιστεύω το Λιμενικό.

Αναλυτικότερα όσα δήλωσε στα Παραπολιτικά:

«Απαγορεύεται να λειτουργούν λατρευτικοί χώροι χωρίς άδεια. Το καλοκαίρι που μας πέρασε προσθέσαμε σε αυτό ότι αυτός που τους λειτουργεί έχει ποινικές κυρώσεις κι αν είναι αλλοδαπός γίνεται ανάκληση της άδειας αναμονής του αν είναι νόμιμα στη χώρα οπότε σε συνεργασία με τον υπουργό Προστασίας του Πολίτη και την Ελληνική Αστυνομία προσπαθούμε να εντοπίσουμε τέτοιους χώρους. Πολλοί τέτοιοι χώροι λειτουργούν ως πολιτιστικοί χώροι οπότε θα πρέπει να βεβαιωθούμε».

Αναφορικά με την μεταφορά μεταναστών που δεν έχουν πάρει άσυλο

«Κάναμε μια συμφωνία με όλες τις χώρες του Βορρά και συμφωνήσαμε να διαγράψουμε όλες τις περιπτώσεις Δουβλίνο δηλαδή η χώρα μας στις 12 Ιουνίου θα ξεκινάει με μηδενικές υποχρεώσεις επιστροφών.

Μαζί με την Δανία, την Αυστρία, την Γερμανία και την Ολλανδία έχουμε μια κοινή συμφωνία ότι θέλουμε να πιέσουμε τις χώρες πρώτης υποδοχής να δέχονται πίσω κόσμο και παράλληλα με τον κανονισμό επιστροφών που θα ψηφιστεί από το ευρωκοινοβούλιο ως το τέλος του χρόνου, εξετάζουμε τη δημιουργία κέντρου επιστροφής σε τρίτη χώρα, εκτός της ευρωπαϊκής ηπείρου, η οποία θα χαρακτηρίζεται ασφαλής. Το κέντρο που θα δημιουργηθεί εκεί θα λειτουργεί με τους όρους του ευρωπαϊκού δικαίου».

«Με την Τουρκία έχουμε πάρα πολύ καλή συνεργασία στο μεταναστευτικό και το βλέπουμε στο πεδίο, το πρόβλημά μας είναι η Λιβύη που εκεί δεν έχουμε αξιόπιστο συνομιλητή. Η Λιβύη έχει ένα πλεονέκτημα ότι τους χειμερινούς μήνες πολύ δύσκολα θα παράξει ροές γιατί ο καιρός δεν το επιτρέπει αλλά υπάρχει μια μεγάλη ανησυχία γιατί οι πληροφορίες μας είναι ότι 3 εκατομμύρια Σουδανοί έχουν εκτοπιστεί από το Σουδάν, 1,5 εκατομμύριο στην Αίγυπτο, 1 εκατομμύριο στο Τσαντ και 500.000, αυτοί είναι οι «επικίνδυνοι», στη Λιβύη άρα αυτοί που έχουν πάει στη Λιβύη έχουν πάει γιατί επιθυμούνε να βρούνε τρόπο να περάσουν στην Ευρώπη».

Ερωτηθείς αν μετάνιωσε για τη δήλωσή του «ή με το Λιμενικό ή με τους δουλέμπορους»

«Όχι το πιστεύω απόλυτα. Είμαι 100% με το Λιμενικό και πιστεύω το Λιμενικό».

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