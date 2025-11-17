ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Επένδυση Coca-Cola HBC σε Κέντρο Έρευνας &amp; Ανάπτυξης στην Ελλάδα
ΤΡΟΦΙΜΑ & ΠΟΤΑ
13:08 - 17 Νοε 2025

Επένδυση Coca-Cola HBC σε Κέντρο Έρευνας & Ανάπτυξης στην Ελλάδα

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Ο Όμιλος Coca-Cola HBC προχώρησε σε επένδυση 350.000 ευρώ στο Κέντρο Έρευνας & Ανάπτυξης (R&D Centre) στην Ελλάδα, επιβεβαιώνοντας τη διαχρονική δέσμευσή του στην καινοτομία. Η επένδυση αυτή ενισχύει τον ρόλο του Coca-Cola HBC R&D Centre ως κόμβο καινοτομίας για το 24/7 χαρτοφυλάκιο του Ομίλου.

Το Κέντρο Έρευνας & Ανάπτυξης του Ομίλου Coca-Cola HBC υποστηρίζει την έρευνα και ανάπτυξη σε κατηγορίες προϊόντων όπως χυμοί, νερό, σνακ, γάλα για τα εμπορικά σήματα Amita, Fruice, Deep River Rock Water, Λανίτης, Next που κυκλοφορούν σε Ελλάδα, Κύπρο, Ιρλανδία, Σερβία, Ιταλία, και Αλβανία. Ειδικά για την Ελλάδα, έχει συμβάλει ήδη στον σχεδιασμό και την ανάπτυξη εμβληματικών brands της Coca-Cola Τρία Έψιλον, και θα συνεχίσει να υποστηρίζει τα σήματα Amita, Amita Motion, Frulite, Avra, Tsakiris Chips.

Η επένδυση περιλαμβάνει την εγκατάσταση προηγμένου τεχνολογικού εξοπλισμού και νέων σύγχρονων υποδομών, που επιτρέπουν την εξέλιξη των προϊόντων του Ομίλου Coca-Cola HBC.

O Svetoslav Atanasov, Γενικός Διευθυντής της Coca-Cola Τρία Έψιλον για Ελλάδα & Κύπρο, δήλωσε: «Η πρόσφατη επένδυση στην Ελλάδα αποτελεί έμπρακτη απόδειξη της δέσμευσης του Ομίλου στη χώρα μας. Στην Coca-Cola Τρία Έψιλον διαθέτουμε ένα από τα πιο διευρυμένα 24/7 χαρτοφυλάκια του Ομίλου που περιλαμβάνουν προϊόντα για κάθε στιγμή κατανάλωσης. Η νέα επένδυση αποτελεί για εμάς έναν επιταχυντή ανάπτυξης, καθώς ενισχύει τη δυνατότητά μας να δημιουργούμε νέες ευκαιρίες σε ακόμα περισσότερες κατηγορίες, προς όφελος των πελατών μας».

Ο Γιάννης Αθανασιάδης, Premium Spirits Owned Brands Director του Ομίλου Coca-Cola HBC δήλωσε: «Είμαστε ιδιαίτερα ενθουσιασμένοι για τις ευκαιρίες περαιτέρω εξέλιξης του 24/7 χαρτοφυλακίου μας μέσω της έρευνας και της ανάπτυξης. Η βαθιά τεχνογνωσία της τοπικής ομάδας υπήρξε καθοριστική στη διαμόρφωση πολλών προϊόντων του χαρτοφυλακίου μας, ενισχύοντας την παρουσία τους σε διεθνές επίπεδο και προσθέτοντας αξία στη δραστηριότητά μας».

Ο Mukesh Ghai, Επικεφαλής SC Portfolio Management και R&D του Ομίλου Coca-Cola HBC, δήλωσε: «H προϊοντική καινοτομία βρίσκεται στο επίκεντρο της 24/7 στρατηγικής μας και αποτελεί βασικό μοχλό για την ανάπτυξή μας σε πολλές κατηγορίες. Η επένδυση στο Κέντρο Έρευνας και Ανάπτυξης του Ομίλου Coca-Cola HBC στην Ελλάδα αντανακλά τη δέσμευσή μας να συνεχίσουμε να καινοτομούμε για να εξυπηρετούμε καλύτερα τις συνεχώς μεταβαλλόμενες ανάγκες των καταναλωτών. Είμαστε βέβαιοι ότι η έμπειρη ομάδα μας στην Ελλάδα θα συνεχίσει να δημιουργεί καινοτόμες ιδέες, που μετατρέπονται σε ποιοτικά προϊόντα με παγκόσμιο αντίκτυπο».

Στην Ελλάδα, η έρευνα και ανάπτυξη προϊόντων ξεκίνησε το 1983, με πρώτη μεγάλη καινοτομία τη δημιουργία του χυμού Amita της Coca-Cola Τρία Έψιλον, του πρώτου συσκευασμένου χυμού που κυκλοφόρησε στην ελληνική αγορά. Από το 2016, η δραστηριότητα της έρευνας και ανάπτυξης επεκτάθηκε καλύπτοντας τα προϊόντα του Ομίλου Coca-Cola HBC, ενισχύοντας το αποτύπωμα του Ομίλου στη χώρα και συμβάλλοντας καθοριστικά στη διεύρυνση του 24/7 χαρτοφυλακίου, με καινοτόμες λύσεις που καλύπτουν τις ανάγκες των καταναλωτών σε κάθε στιγμή της ημέρας.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Κορυφώνονται οι εκδηλώσεις μνήμης για την 52η επέτειο του Πολυτεχνείου - Τα μηνύματα των πολιτικών
Πολιτική

Κορυφώνονται οι εκδηλώσεις μνήμης για την 52η επέτειο του Πολυτεχνείου - Τα μηνύματα των πολιτικών

Κομισιόν: Στο 1,3% η ανάπτυξη της ευρωζώνης το 2025 – Πληθωρισμός κοντά στο 2%
Ειδήσεις

Κομισιόν: Στο 1,3% η ανάπτυξη της ευρωζώνης το 2025 – Πληθωρισμός κοντά στο 2%

ΣΑΦΕΕ: 7o Πανελλήνιο Συνέδριο Κλινικών Μελετών &amp; Έρευνας
Υγεία

ΣΑΦΕΕ: 7o Πανελλήνιο Συνέδριο Κλινικών Μελετών & Έρευνας

Τραμπ: Ανοίγει παράθυρο διαλόγου με Μαδούρο εν μέσω στρατιωτικής κλιμάκωσης στην Καραϊβική
Ειδήσεις

Τραμπ: Ανοίγει παράθυρο διαλόγου με Μαδούρο εν μέσω στρατιωτικής κλιμάκωσης στην Καραϊβική

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Έρευνα Eteron: Οικονομική Δικαιοσύνη - Είναι η Ελλάδα μια άδικη χώρα;
Οικονομία

Έρευνα Eteron: Οικονομική Δικαιοσύνη - Είναι η Ελλάδα μια άδικη χώρα;

Νέο χρηματοοικονομικό ορόσημο: Το Χονγκ Κονγκ ξεπέρασε την Ελβετία στη διαχείριση πλούτου
Ειδήσεις

Νέο χρηματοοικονομικό ορόσημο: Το Χονγκ Κονγκ ξεπέρασε την Ελβετία στη διαχείριση πλούτου

Τσαβδαρίδης: Το ελληνικό real estate αποτελεί πυλώνα βιώσιμης ανάπτυξης και επενδυτικής δυναμικής
Πολιτική

Τσαβδαρίδης: Το ελληνικό real estate αποτελεί πυλώνα βιώσιμης ανάπτυξης και επενδυτικής δυναμικής

Metro: Δυναμική επέκταση με επενδύσεις €280 εκατ. – Πώς απαντά στο deal Μασούτη–Κρητικός
Επιχειρήσεις

Metro: Δυναμική επέκταση με επενδύσεις €280 εκατ. – Πώς απαντά στο deal Μασούτη–Κρητικός

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Πολιτική
30/05/2026 - 15:41

Δένδιας για Γλέζο και Σάντα: Μία από τις πιο εμβληματικές πράξεις αντίστασης στην κατεχόμενη Ελλάδα

Πολιτική
30/05/2026 - 15:40

Τσουκαλάς: Μόνο το ΠΑΣΟΚ ασκεί πολυθεματική δομική αντιπολίτευση με προοδευτική αντιπρόταση

ΤΣΙΜΕΝΤΑ & ΟΡΥΚΤΑ
30/05/2026 - 15:10

Σύγχρονα μεταλλεία: Το «Mining 4.0» και τα νέα δεδομένα

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
30/05/2026 - 14:50

Τσάφος: Το «σήμα» για τις τιμές του καλοκαιριού για το ρεύμα

ΕΜΠΟΡΙΟ
30/05/2026 - 14:40

ΠΟΣΠΛΑ: Κανονικά η λειτουργία των λαϊκών αγορών ανήμερα του Αγίου Πνεύματος

Οικονομία
30/05/2026 - 14:10

Έρευνα Eteron: Οικονομική Δικαιοσύνη - Είναι η Ελλάδα μια άδικη χώρα;

Ειδήσεις
30/05/2026 - 13:35

Καλαφάτης: Η Ελλάδα αλλάζει πίστα - Ανοίγουμε καθαρούς επενδυτικούς διαδρόμους με αιχμή τα ιδιωτικά κεφάλαια

Οικονομία
30/05/2026 - 13:05

Project Trident: Τριμερής επένδυση €1,35 δισ. Ελλάδας, ΗΠΑ και Ν. Κορέας μετατρέπει την Ελευσίνα σε ναυπηγικό κόμβο

Πολιτική
30/05/2026 - 12:55

Χατζηδάκης: Έρχονται έως 50 δισ. ευρώ από την ΕΕ την περίοδο 2028 – 2034

Ειδήσεις
30/05/2026 - 12:25

Κατατέθηκε στη Βουλή ο Κώδικας Χωροταξίας και Πολεοδομίας

Ειδήσεις
30/05/2026 - 12:11

Γερμανία: Προσωρινή αναστολή λειτουργίας στο αεροδρόμιο του Μονάχου μετά από αναφορές για drone

Ειδήσεις
30/05/2026 - 11:55

Χέγκσεθ προς συμμάχους στον Ινδο-Ειρηνικό: Αυξήστε τις αμυντικές δαπάνες απέναντι στη Κίνα

Πολιτική
30/05/2026 - 11:35

Ανδρουλάκης: Μαζί για την πολιτική αλλαγή

Ειδήσεις
30/05/2026 - 11:17

Βρετανία: Στη φυλακή ο Έλληνας υπήκοος για υπόθεση κατασκοπείας υπέρ του Ιράν

Πολιτική
30/05/2026 - 10:55

Το «αντίο» του πολιτικού κόσμου στον Νίκο Ταγαρά

Ειδήσεις
30/05/2026 - 10:30

Τεχεράνη: Το Ορμούζ ανήκει σε Ιράν και Ομάν – Καμία οριστική συμφωνία με τις ΗΠΑ

Ειδήσεις
30/05/2026 - 10:14

Παγκόσμια Ημέρα κατά του Καπνίσματος: Ανησυχία για την εξάπλωση του ατμίσματος στους εφήβους

Ειδήσεις
30/05/2026 - 10:02

Βιομηχανία στην ΕΕ: Πτώση κατανάλωσης ενέργειας, άνοδος των ανανεώσιμων πηγών και του φυσικού αερίου

Εργασιακά
30/05/2026 - 09:58

Η κλιματική «αλλαγή» βαθαίνει το χάσμα των φύλων: Οι γυναίκες πληρώνουν το βαρύτερο τίμημα

Χρηματιστήρια
29/05/2026 - 23:33

Σε ρυθμούς ρεκόρ η Wall Street – Ο Dow ξεπέρασε το όριο των 51.000 μονάδων

Ειδήσεις
29/05/2026 - 23:22

Πούτιν: Δεν ήταν δικό μας το drone στη Ρουμανία – Ψέμα πως απειλούμε την Ευρώπη

Ειδήσεις
29/05/2026 - 23:12

Θεσσαλία: Στη φυλακή για βιασμό ο πρώην περιφερειακός διευθυντής εκπαίδευσης

Ειδήσεις
29/05/2026 - 22:52

Εμπλουτισμένο ουράνιο – Το καλύτερο διαπραγματευτικό «χαρτί» του Ιράν

Ειδήσεις
29/05/2026 - 22:33

Πίεση Πούτιν στην Αρμενία να διαλέξει μεταξύ ΕΕ και Ευρασιατικής Ένωσης

Ειδήσεις
29/05/2026 - 22:21

Άκαρπη η σύσκεψη Τραμπ στο Situtation Room – Καμία συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν

Πολιτική
29/05/2026 - 22:06

Πέθανε ο Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Νίκος Ταγαράς

Ειδήσεις
29/05/2026 - 22:00

Πώς να στηρίξουμε ουσιαστικά τα παιδιά στις Πανελλήνιες

Πολιτική
29/05/2026 - 21:44

Παυλόπουλος: Τεχνητή Νοημοσύνη και Απονομή Δικαιοσύνης – Τα όρια της τεχνολογίας στο Κράτος Δικαίου

Ειδήσεις
29/05/2026 - 21:30

Ομοσπονδιακός δικαστής «παγώνει» το σχέδιο Τραμπ για ταμείο αποζημιώσεων $1,776 δισ.

Ειδήσεις
29/05/2026 - 21:17

Πέταξε στα 8,49 μ. ο Μίλτος Τεντόγλου – Νέα κορυφαία επίδοση παγκοσμίως

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ