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ΕΦΕΤ: Ανακαλεί αράπικο φιστίκι λόγω υψηλών επιπέδων αφλατοξινών
ΤΡΟΦΙΜΑ & ΠΟΤΑ
19:37 - 26 Μαρ 2026

ΕΦΕΤ: Ανακαλεί αράπικο φιστίκι λόγω υψηλών επιπέδων αφλατοξινών

Reporter.gr Newsroom
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Ο Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων (ΕΦΕΤ) ενημέρωσε τους καταναλωτές ότι ανακαλεί αράπικο φιστίκι, το οποίο περιέχει αφλατοξίνες σε συγκεντρώσεις υψηλότερες από τα επιτρεπόμενα όρια, καθιστώντας το επικίνδυνο για κατανάλωση. Οι πολίτες που έχουν προμηθευτεί το συγκεκριμένο προϊόν καλούνται να μην το καταναλώσουν.

Πρόκειται για το προϊόν με εμπορική ονομασία: «Φυστίκι αράπικο ψημένο αλατισμένο από την Πελοπόννησο – η Αλφαβήτα κοντά στην ελληνική γη» σε συσκευασία 250g, με ημερομηνία ανάλωσης «κατά προτίμηση πριν από 26/02/2027» και αριθμό παρτίδας L260226.

Η ανάκληση έγινε μετά από δειγματοληψία που πραγματοποίησε η Περιφερειακή Διεύθυνση Αττικής του ΕΦΕΤ στο πλαίσιο του Προγράμματος προσδιορισμού περιεκτικότητας σε αφλατοξίνες B1, B2, G1 και G2.

Ο ΕΦΕΤ τονίζει τη σημασία της προσοχής των καταναλωτών και της αποφυγής κατανάλωσης του εν λόγω προϊόντος, προκειμένου να προστατευθεί η υγεία τους.

Η ανακοίνωση του ΕΦΕΤ

Το προϊόν εξετάστηκε από την Χημική Υπηρεσία Πειραιά της Γενικής Διεύθυνσης Γενικού Χημείου του Κράτους, της Α.Α.Δ.Ε., όπου διαπιστώθηκε ότι περιέχει αφλατοξίνη Β1 και σύνολο αφλατοξινών σε συγκεντρώσεις ψηλότερες από την προβλεπόμενες μέγιστες αποδεκτές συγκεντρώσεις και χαρακτηρίστηκε ως μη ασφαλές και επιβλαβές για την υγεία.

To προϊόν επεξεργάζεται και συσκευάζεται στην Ελλάδα για την ΑΛΦΑ-ΒΗΤΑ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Μ.Α.Ε. από την επιχείρηση ‘ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ Α.Ε.’, (ΞΗΡΟΚΑΡΠ), 4ο χλμ Αμφιλοχίας-Αγρινίου.

Ο ΕΦΕΤ απαίτησε την άμεση ανάκληση του προϊόντος από την αγορά, ενώ ήδη βρίσκονται σε εξέλιξη οι σχετικοί έλεγχοι. Καλούνται οι καταναλωτές, οι οποίοι έχουν προμηθευτεί τo ανωτέρω προϊόν να μην το καταναλώσουν.

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